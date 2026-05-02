Bu istatistiklere göre, Heidenheim, Allianz Arena'da oynanan maçlarda rakip takımlar arasında ortalama olarak en çok gol atan takımdır. FCH, FC Bayern'in evinde oynadığı dört resmi maçta maç başına ortalama 2,75 gol atmayı başardı.
Çeviri:
Real Madrid ve PSG'den daha tehlikeli! 1. FC Heidenheim, son dakikada gelen beraberlik golüne rağmen FC Bayern karşısında dikkat çekici bir istatistiği teyit etti
Allianz Arena'da ortalama olarak en fazla gol atan takım Heidenheim'dır. Heidenheim'ı, Münih'te maç başına tam olarak iki gol ortalamasıyla büyük Real Madrid takip ediyor; bunların arkasında ise Inter Milano ve Bayern'in Şampiyonlar Ligi yarı final rakibi Paris Saint-Germain, her biri ortalama 1,5 golle yer alıyor.
Cumartesi öğleden sonra, FCH, Bundesliga'nın 32. haftasında Münih'e konuk oldu ve küme düşme mücadelesinde bir puan almayı umuyordu. Heidenheim'ın Bayern'e karşı oynadığı ilk resmi maç 3 Nisan 2019'a dayanıyor; o zamanlar ikinci ligde oynayan takım, DFB Kupası çeyrek finalinde 4-5 mağlup olmuştu.
Kasım 2023'te Heidenheim, Bundesliga'da ilk kez Münih'e konuk oldu ve 2-4 mağlup oldu. Bir yıl kadar sonra, Aralık 2024'te, teknik direktör Frank Schmidt'in takımı, Allianz Arena'daki toplamda üçüncü maçında yine 2-4 mağlup oldu.
- AFP
Heidenheim, FC Bayern karşısında neredeyse bir sürpriz yaratıyordu
Heidenheim, Cumartesi günü Münih'te küme düşme hattındaki 16. sıraya bir adım daha yaklaşmak için mutlaka puan alması gerekiyordu. FCH, Eren Dinkci ve Budu Zivzivadze'nin golleriyle maçın son dakikalarına kadar 3-2 önde giderek bir sürpriz yapmaya çok yaklaştı. Ancak son dakikada Bayern, kaleci Diant Ramaj'ın Michael Olise'nin direğe çarpan şutunu talihsiz bir şekilde kendi kalesine yönlendirmesiyle skoru eşitledi.
Bu puan Heidenheim için muhtemelen yetersiz. Pazar günü 16. sıradaki FC St. Pauli, Mainz'ı yenerse, Hamburg ekibi neredeyse yakalanamaz bir 6 puanlık farkla öne geçecek. Kalan iki maçta Heidenheim, deplasmanda 1. FC Köln ile, ardından da evinde Mainz ile karşılaşacak.
Heidenheim galibiyeti koruyabilseydi, bu Bayern'in Kasım 2006'dan bu yana ligin son sırasındaki takıma karşı aldığı ilk mağlubiyet olacaktı. Neredeyse 20 yıl önce, rekor şampiyonu 11. haftada evinde o dönem ligin son sırasındaki Hannover 96'ya 0-1 yenilmişti. Hannover'in golünü Szabolcs Huszti atmıştı.
FC Bayern Münih - 1. FC Heidenheim: Bugüne kadarki karşılaşmalar
Tarih
Yarışma
Maç
3 Nisan 2019
DFB Kupası
FC Bayern - 1. FC Heidenheim 5:4
11 Kasım 2023
Bundesliga
FC Bayern - 1. FC Heidenheim 4:2
6 Nisan 2024
Bundesliga
1. FC Heidenheim - FC Bayern 3:2
7 Aralık 2024
Bundesliga
FC Bayern - 1. FC Heidenheim 4:2
19 Nisan 2025
Bundesliga
1. FC Heidenheim - FC Bayern 0:4
21 Aralık 2025
Bundesliga
1. FC Heidenheim - FC Bayern 0:4
2 Mayıs 2026
Bundesliga
FC Bayern - 1. FC Heidenheim 3:3