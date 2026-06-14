Real Madrid ve Barcelona'nın takıntısı... Cezayir maçı öncesinde Arjantinli yıldızın yaşadığı aksilik

Arjantin'in herhangi bir turnuvaya katılmasıyla birlikte, teknik direktör Lionel Scaloni, yıldız oyuncularının bolluğu ve parlak performansları nedeniyle ilk on birindeki hassas pozisyonlardan birinde ciddi bir ikilem yaşıyor.
Arjantin'in 2026 Dünya Kupası'ndaki Cezayir ile oynayacağı açılış maçına (Çarşamba günü sabahın erken saatlerinde) birkaç gün kala Scaloni yine aynı ikilemle karşı karşıya: Julian Alvarez'e mi yoksa Lautaro Martinez'e mi güvenmeli?
Sport gazetesi, "Scaloni, büyük bir futbol etkinliğinde oynayacak kadroyu seçmek zorunda kaldığı her seferinde bu düşünceyle boğuşuyor. Lautaro mu, Julian mı?" diye yazdı.