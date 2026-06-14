Real Madrid ve Barcelona'nın takıntısı... Cezayir maçı öncesinde Arjantinli yıldızın yaşadığı aksilik

2022 Katar Dünya Kupası'nda Alvarez, üçüncü turdan itibaren Lautaro'nun yerine ilk 11'de sahaya çıkarak forvet hattında vatandaşını geride bırakmayı başardı. Julian 467 dakika sahada kalırken, Inter'in forveti ise 238 dakika oynadı. Bu durum, iki yıl sonra Arjantin'in finalde Kolombiya'yı yenerek kazandığı Copa América'da da tekrarlandı.

Meksika ve Kanada ile birlikte bu yılki Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ABD'de düzenlenen turnuvada Lautaro, Atlético Madrid'in yıldızının ardından yine ikinci sırada yer aldı. Lautaro 221 dakika oynarken, "Roji-Blanco" takımının şu anki forveti 349 dakika sahada kaldı.

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Sport, Scaloni kriziyle ilgili raporunda şunları söyledi: "Inter oyuncusu, Dünya Kupası veya Copa America'da birlikte oynadıkları zaman hiçbir zaman takım arkadaşını geride bırakamadı. Her zaman ilk 11'de yer almak için fırsatını beklemek zorunda kaldı. Scaloni için ne mutlu bir sorun."