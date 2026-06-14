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Real Madrid ve Barcelona'nın takıntısı... Cezayir maçı öncesinde Arjantinli yıldızın yaşadığı aksilik

FEATURES
Arjantin - Cezayir
Arjantin
Cezayir
Dünya Kupası
L. Scaloni
L. Martinez
J. Alvarez
Arjantin
Cezayir
ABD

Beklenmedik bir sakatlık… ve tek bir fayda

Arjantin'in herhangi bir turnuvaya katılmasıyla birlikte, teknik direktör Lionel Scaloni, yıldız oyuncularının bolluğu ve parlak performansları nedeniyle ilk on birindeki hassas pozisyonlardan birinde ciddi bir ikilem yaşıyor.

Arjantin'in 2026 Dünya Kupası'ndaki Cezayir ile oynayacağı açılış maçına (Çarşamba günü sabahın erken saatlerinde) birkaç gün kala Scaloni yine aynı ikilemle karşı karşıya: Julian Alvarez'e mi yoksa Lautaro Martinez'e mi güvenmeli? 

Sport gazetesi, "Scaloni, büyük bir futbol etkinliğinde oynayacak kadroyu seçmek zorunda kaldığı her seferinde bu düşünceyle boğuşuyor. Lautaro mu, Julian mı?" diye yazdı.

  • Sürekli üstünlük… Lautaro ikinci sırada

    2022 Katar Dünya Kupası'nda Alvarez, üçüncü turdan itibaren Lautaro'nun yerine ilk 11'de sahaya çıkarak forvet hattında vatandaşını geride bırakmayı başardı. Julian 467 dakika sahada kalırken, Inter'in forveti ise 238 dakika oynadı. Bu durum, iki yıl sonra Arjantin'in finalde Kolombiya'yı yenerek kazandığı Copa América'da da tekrarlandı.

    Meksika ve Kanada ile birlikte bu yılki Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ABD'de düzenlenen turnuvada Lautaro, Atlético Madrid'in yıldızının ardından yine ikinci sırada yer aldı. Lautaro 221 dakika oynarken, "Roji-Blanco" takımının şu anki forveti 349 dakika sahada kaldı.

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    Sport, Scaloni kriziyle ilgili raporunda şunları söyledi: "Inter oyuncusu, Dünya Kupası veya Copa America'da birlikte oynadıkları zaman hiçbir zaman takım arkadaşını geride bırakamadı. Her zaman ilk 11'de yer almak için fırsatını beklemek zorunda kaldı. Scaloni için ne mutlu bir sorun."

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  • Zorunlu duraklama... Julian Álvarez sakatlandı

    Julian Alvarez, 5 Mayıs'ta Arsenal ile oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final maçından bu yana hiçbir karşılaşmada forma giymedi; o günden beri, Dünya Kupası öncesinde Arjantin'in Honduras ve İzlanda ile oynadığı iki hazırlık maçında bile tek bir dakika bile sahaya çıkmadı.

    Arjantinli forvet, ayak bileğindeki sakatlığından hala iyileşiyor ve iyileşmesini hızlandırmak amacıyla son günlerde plazma tedavisi gördü.

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    ABD'ye vardığında aynı bölgede ağrı hissetti ve bazı antrenmanlar sırasında ağrı kesici iğne olmak zorunda kaldı. Ayrıca, takım arkadaşlarından uzak bir şekilde, bir fizyoterapist eşliğinde spor salonunda antrenman yaptı.

  • Alvarez'in gerilemesi ve Lautaro'nun galibiyeti

    İspanyol gazetesi şöyle devam etti: "Julian'ın yaşadığı bu aksilik, Otaro'ya Cezayir'le oynanacak açılış maçında ilk 11'de yer garantiledi. Bir sürpriz olmazsa, Albiceleste'nin 9 numaralı forveti, Inter'in kaptanı olacak."

    Gazete şu sözlerle yazısını noktaladı: "Bu, Scaloni'nin kadrosunda ölümcül bir forvet olarak Dünya Kupası'nı tamamlamak için büyük bir avantaj ve fırsat. Şüphesiz ki Arjantin, dünya çapında forvetlere sahip."

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    Alvarez, hem Real Madrid hem de Barcelona'nın hedefinde yer alıyor. Real Madrid, onu kadrosuna katmak için kısa süre önce Atlético'ya 150 milyon euroluk bir teklifte bulundu, ancak bu teklif Rojiblancos tarafından alay konusu oldu. Öte yandan, Robert Lewandowski'nin yerini doldurmak isteyen Barcelona'nın şimdiye kadar yaptığı tüm tekliflerin de reddedildiği söyleniyor.

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