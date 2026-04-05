La Liga maçları, 2026 Dünya Kupası elemeleri play-off'larından yıkılmış bir halde çıkan iki forvetin dengesini yeniden kazanması için bir fırsat haline geldi; ardından bu iki oyuncu, Real Madrid ve Atlético Madrid ağlarına kısa sürede iki ölümcül gol attı.
Real Madrid ve Atlético'nun yıkıntıları üzerinde... La Liga, Moriki ve Lewandowski'nin yaralarını sarmaya çalışıyor
Hayalin Kaybı
Vedat Muriqi, Prag'da Slovakya'yı 4-3'lük heyecan verici bir skorla mağlup ederek Kosova milli takımını 2026 Dünya Kupası elemeleri play-off finallerine taşıdı ve takım, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma hayaline sadece bir maç uzaklıkta kaldı.
Ancak Kosova milli takımı, Pristina'daki final maçında Türkiye'ye 1-0 yenilerek, Fadli Fokri Stadyumu'ndaki taraftarların önünde tarihi rüyası suya düştü. Gecenin en göze çarpan görüntüsü, kaptan Moriki başta olmak üzere oyuncuların gözyaşlarıydı.
Moriki, o dönemi özetleyerek, son derece zorlu iki hafta geçirdiğini söyledi. Bu iki hafta, küme düşme mücadelesinde Real Mallorca formasıyla Elche'ye karşı 92. dakikada kaçırdığı ölümcül penaltıyla başlamış, ardından Kosova ile oynanan play-off finalini kaybetmiş ve hayatının en büyük hayali olarak tanımladığı Dünya Kupası hayali suya düşmüştü.
Real'i öldürdü
Play-off'taki hayal kırıklığından birkaç gün sonra, Moriki tüm yaraları sarmak için mükemmel bir fırsat yakaladı ve La Liga'da Mallorca'yı Real Madrid'e karşı 2-1'lik tarihi bir galibiyete taşıdı.
Mallorca, Mano Morlanes'in golüyle öne geçti, ancak Real Madrid 88. dakikada Eder Militao'nun golüyle skoru eşitledi. Ancak Moriki 91. dakikada sahneye çıktı ve son dakikada attığı güçlü şutla maçı kazandıran golü attı.
Moriki'nin golü, özellikle Mallorca oyuncularının Real Madrid'den puan almanın zor olacağını önceden tahmin ettikleri için, küme düşme mücadelesinde belirleyici oldu.
Moriki, "Maçtan önce hesap yaparsanız, kendi sahasında oynasanız bile Real Madrid karşısında sıfırı yazarsınız. Dürüst olmalıyız, 3 puan almak, harika bir maç çıkardığımız ve bu hafta iyi iş çıkardığımız anlamına geliyor" dedi.
Polonya ile kırık bir kalp
Öte yandan, Robert Lewandowski de Polonya milli takımıyla benzer bir hayal kırıklığı yaşadı; "Beyaz Kartallar", Stockholm'de oynanan Avrupa play-off finalinde İsveç'e 3-2 yenilerek 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkını elde edemedi.
Bu yenilgi, ülkesinin tüm zamanların en golcü oyuncusu olmasını sağlayan tarihi bir kariyerin ardından, milli takım kaptanında büyük bir üzüntüye yol açtı ve o, uluslararası futboldan emekli olabileceğini ima etti.
Gülümsemenin geri dönüşü
Ancak deneyimli Polonyalı forvet, golcü kimliğini yeniden kazanmak için fazla zamana ihtiyaç duymadı; play-off'taki hayal kırıklığından birkaç saat sonra, Atlético Madrid ile oynanan kritik derbide Barcelona formasıyla La Liga atmosferine geri döndü.
Son dakikalara kadar 1-1 berabere giden dengeli bir karşılaşmada, Lewandowski 87. dakikada ceza sahası içindeki bir seken topu omzuyla ağlara göndererek yeniden sahneye çıktı ve Barça'ya 2-1'lik galibiyeti getiren golü attı.
La Liga Kliniği
Lewandowski'nin Atlético'ya attığı gol, Moriki'nin Real Madrid ağlarını havalandırmasından sadece birkaç saat sonra geldi.
Böylece, 24 saatten az bir süre içinde Moriki, Kosova ile elenmenin gözyaşlarından, Real Madrid'in hayallerini yıkıp takımının ligde kalma şansını artıran tarihi bir golün sevinç gözyaşlarına geçti. Levandowski ise Polonya ile oynanan play-off maçının üzüntüsünü, Barcelona'nın şampiyonluğunu savunma yolunda belirleyici bir adım olabilecek bir golle geride bıraktı.
Böylece İspanya Ligi, Dünya Kupası play-off'larından yıkılmış bir şekilde çıkan iki forvet için bir "tedavi merkezi" rolünü üstlendi.
