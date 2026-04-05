Real Madrid ve Atlético'nun yıkıntıları üzerinde... La Liga, Moriki ve Lewandowski'nin yaralarını sarmaya çalışıyor

Vedat Muriqi, Prag'da Slovakya'yı 4-3'lük heyecan verici bir skorla mağlup ederek Kosova milli takımını 2026 Dünya Kupası elemeleri play-off finallerine taşıdı ve takım, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma hayaline sadece bir maç uzaklıkta kaldı.

Ancak Kosova milli takımı, Pristina'daki final maçında Türkiye'ye 1-0 yenilerek, Fadli Fokri Stadyumu'ndaki taraftarların önünde tarihi rüyası suya düştü. Gecenin en göze çarpan görüntüsü, kaptan Moriki başta olmak üzere oyuncuların gözyaşlarıydı.

Moriki, o dönemi özetleyerek, son derece zorlu iki hafta geçirdiğini söyledi. Bu iki hafta, küme düşme mücadelesinde Real Mallorca formasıyla Elche'ye karşı 92. dakikada kaçırdığı ölümcül penaltıyla başlamış, ardından Kosova ile oynanan play-off finalini kaybetmiş ve hayatının en büyük hayali olarak tanımladığı Dünya Kupası hayali suya düşmüştü.