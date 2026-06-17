Real Madrid, transfer piyasasında başrol oynayacak. Bernardo Silva (Manchester United’daki macerasının ardından bedelsiz), Konaté (Liverpool’da geçirdiği yılların ardından bedelsiz) ve Dumfries (Inter’in 20 milyon euroluk serbest kalma bedeli ödendi) ve Cuccurella’nın (Chelsea’den 60 milyon euroya transfer edildi) transferlerini tamamladıktan sonra, başkan Florentino Perez’in seçim zaferinin ardından söz verdiği 150 milyon euroluk transfer de dahil olmak üzere başka önemli transferler de gerçekleşecek. Yaz henüz uzun ve transfer gücü yüksek; "Blancos"un bir numarası, José Mourinho’ya İspanya’daki hiyerarşiyi değiştirebilecek bir takım sunmak istiyor. İspanya’da Barcelona, La Liga’nın son iki sezonunu ve son dört sezonun üçünü kazanmıştı. Ayrıca, kendi evi sayılan Şampiyonlar Ligi’nde yeniden başrolü üstlenmeyi hedefliyor.
Çeviri:
Real Madrid ve 150 milyon avroluk transfer: Olise mi, yoksa Enzo Fernandez mi?
ATLETICO MADRID, JULIAN'A HAYIR DEDİ
Bir büyük kulüp için ilk girişim yapıldı, ancak işler planlandığı gibi gitmedi. Seçilen isim Atlético Madrid'den Julian Alvarez'dı, ancak Colchoneros bu teklifi kesin bir dille reddetti: "Real Madrid CF, bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısının ardından, Julian Alvarez'in transfer hakları için Club Atlético de Madrid'e 150 milyon avroluk bir teklif sunduğunu duyurur" - kulübün açıklamasında bu ifadeler yer alıyor ve Atlético'nun cevabı da halihazırda kamuoyuna duyurulmuş durumda. Teklifi inceledikten ve değerlendirdikten sonra Atlético Madrid, iki kulüp arasındaki iyi ilişkiler çerçevesinde yapılan bu teklif için Real Madrid’e teşekkür etti ve oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma maddesi gerekçe gösterilerek teklifi reddetti.”
OLISE mi? Hayır, teşekkürler
İspanya’da Dünya Kupası’ndan sonra yeni bir girişimde bulunulacağına dair bir inanç olsa da, asıl transfer hedefi Olise bile olmayacak. Bayern Münih Başkanı Herber Hainer, Bild gazetesineverdiği demeçte Real Madrid’e kapıyı kapattı: “Florentino Perez bir teklif sunmak istiyorsa, zahmetine girmesin.” 50 milyon euroya transfer edilen eski Crystal Palace oyuncusu satılık değil. Bu bir para ya da fiyat meselesi değil; Bayern’in en iyi oyuncusunu satmaya ve bir rakibe devretmeye ihtiyacı yok. Gelecek yılki Altın Top ödülünün adaylarından birini rakibe kaptırmak, imaj açısından telafisi imkansız bir zarar olur.
ENZO FERNANDEZ EVET DEDİ
İşte bu yüzden Enzo Fernandez seçeneği giderek güçleniyor; oyuncu Madrid’e seve seve giderdi. Albiceleste ile Dünya Kupası’nda mücadele eden Arjantinli oyuncu, son aylarda Chelsea tarafından, soyunma odasındaki kaptan ve lider rolü göz önüne alındığında Real Madrid aleyhine yaptığı uygunsuz bir açıklama nedeniyle para cezasına çarptırılmış ve cezalandırılmıştı: “İspanya’da yaşamak isterdim. Madrid’i çok seviyorum, bana Buenos Aires’i hatırlatıyor. Oyuncular istedikleri yerde yaşarlar. Ben Madrid’de yaşardım. İngilizce idare edebilirim ama İspanyolca konuşursam kendimi daha rahat hissederim.” The Blues şimdilik transferden söz etmek istemiyor; önümüzdeki haftalarda bu tutumun değişip değişmeyeceği merak konusu. Enzo Fernandez, 2023 kış transfer döneminde 121 milyon avroya Benfica’dan Londra’ya transfer olmuştu.