Real Madrid ve 150 milyon avroluk transfer: Olise mi, yoksa Enzo Fernandez mi?

Bir büyük kulüp için ilk girişim yapıldı, ancak işler planlandığı gibi gitmedi. Seçilen isim Atlético Madrid'den Julian Alvarez'dı, ancak Colchoneros bu teklifi kesin bir dille reddetti: "Real Madrid CF, bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısının ardından, Julian Alvarez'in transfer hakları için Club Atlético de Madrid'e 150 milyon avroluk bir teklif sunduğunu duyurur" - kulübün açıklamasında bu ifadeler yer alıyor ve Atlético'nun cevabı da halihazırda kamuoyuna duyurulmuş durumda. Teklifi inceledikten ve değerlendirdikten sonra Atlético Madrid, iki kulüp arasındaki iyi ilişkiler çerçevesinde yapılan bu teklif için Real Madrid’e teşekkür etti ve oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma maddesi gerekçe gösterilerek teklifi reddetti.”