Başkanlık görevini sürdürmesini garantileyen 65-35'lik ezici seçim zaferinin hemen ardından Perez, Real Madrid'in ezeli rakibiyle olan savaşını tırmandırmak için hiç vakit kaybetmedi. Kulüp, Madrid'in gerekli gördüğü "ibretlik cezayı" uygulayabilecek tek yetkili kurum olarak görülen UEFA'ya resmi olarak patlayıcı nitelikte bir hukuki dosya gönderdi.

Önceki haberler olası bir Avrupa yasağına odaklanırken, AS gazetesi Bernabeu yönetiminin artık Barcelona'nın geçmişteki şampiyonluklarını kayıtlardan silmek gibi benzeri görülmemiş bir adım atmaya çalıştığını bildirdi.

Bu hamle, İspanya'nın en büyük iki kulübü arasındaki diplomatik ilişkilerin tamamen çöktüğünü gösteriyor. Perez, bu eylemin gerekliliği konusunda açık sözlü davranmış ve iki İspanyol devi arasındaki ilişkinin resmen bittiğini ilan etmişti.