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Real Madrid, UEFA’dan Barcelona’nın şampiyonluklarının iptal edilmesini talep etti! Negreira davasındaki yolsuzluk skandalının ardından Santiago Bernabéu’dan çarpıcı bir dosya gönderildi
Perez tarihi yaptırımları hedefliyor
Başkanlık görevini sürdürmesini garantileyen 65-35'lik ezici seçim zaferinin hemen ardından Perez, Real Madrid'in ezeli rakibiyle olan savaşını tırmandırmak için hiç vakit kaybetmedi. Kulüp, Madrid'in gerekli gördüğü "ibretlik cezayı" uygulayabilecek tek yetkili kurum olarak görülen UEFA'ya resmi olarak patlayıcı nitelikte bir hukuki dosya gönderdi.
Önceki haberler olası bir Avrupa yasağına odaklanırken, AS gazetesi Bernabeu yönetiminin artık Barcelona'nın geçmişteki şampiyonluklarını kayıtlardan silmek gibi benzeri görülmemiş bir adım atmaya çalıştığını bildirdi.
Bu hamle, İspanya'nın en büyük iki kulübü arasındaki diplomatik ilişkilerin tamamen çöktüğünü gösteriyor. Perez, bu eylemin gerekliliği konusunda açık sözlü davranmış ve iki İspanyol devi arasındaki ilişkinin resmen bittiğini ilan etmişti.
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500 sayfalık çarpıcı dosya
AS gazetesine göre, Nyon'a gönderilen rapor 500 sayfalık titizlikle hazırlanmış bir belge. Rapor, Madrid yetkililerinin 20 yıllık bir süre boyunca La Liga sonuçlarını etkilemiş olan sistematik yolsuzluğun "açık kanıtı" olarak nitelendirdikleri unsurları içeriyor.
Belgelere göre, Real Madrid'in hakemlerin taraflılığı nedeniyle kendilerinden "çalındığını" düşündüğü puanların sezon bazında dökümü de yer alıyor. Perez, suçlamalarında oldukça net davranmış ve daha önce "bu yıl bizden 16 ila 18 puan çaldılar" demişti.
Madrid, bu verileri UEFA'ya sunarak, başkan Aleksander Ceferin'i, iddia edilen suçun büyüklüğü karşısında basit bir para cezası veya geçici uzaklaştırma cezasının yetersiz olduğu konusunda ikna etmeyi umuyor.
UEFA'nın tutumu ve bekleme süreci
Ceferin, Negreira davasını daha önce, 2023 yılında futbolla ilgilenmeye başladığından beri bu sporda karşılaştığı en ciddi durumlardan biri olarak nitelendirmişti. Avrupa futbolunun yönetim organı, İspanyol yargı süreçlerinin ilerlemesine olanak sağlamak için kendi soruşturmasını askıya almış olsa da, Madrid’den gelen dosyanın gelmesi, konuyu İsviçre’de yeniden gündemin en üst sırasına taşıdı.
Perez, Ceferin ve FIFA Başkanı Gianni Infantino arasında son dönemde yapılan görüşmeler, bu resmi başvurunun stratejik zeminini oluşturduğu düşünülüyor.
Başkentten gelen baskıya rağmen, UEFA'nın geriye dönük olarak ulusal şampiyonlukları iptal etme konusunda yasal yetkisi veya iradesi olup olmadığı henüz belli değil. Ancak yönetim organı "tetikte" kalmaya devam etti ve özellikle Katalan kulübüyle ilgili dosyasını hiçbir zaman kapatmadı.
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Bernabeu'da yeni bir dönem
Hukuki mücadele kızışırken, Madrid aynı zamanda büyük bir sportif dönüşüm sürecinden geçiyor. Kulüp, önümüzdeki günlerde Jose Mourinho’yu yeni teknik direktörü olarak tanıtmaya hazırlanıyor; bu hamle, hem saha içinde hem de saha dışında daha mücadeleci bir kurumsal duruşa geri dönüşün sinyalini veriyor. Teknik direktör değişikliğinin yanı sıra, kulüp Ibrahima Konate ve Denzel Dumfries ile anlaşmalarını çoktan tamamladı; aynı zamanda Nico Paz’ın da A takım kadrosuna geri dönüşünü garantiledi.
Agresif transfer politikası ve hukuki savaşın bir arada yürütüldüğü bu ikili strateji, Perez'in yeni görev süresini İspanyol futbolunun hiyerarşisini kalıcı olarak yeniden şekillendirmek için kullanmayı planladığını gösteriyor.