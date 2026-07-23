Real Madrid, transfer anlaşması iddialarının İspanyol devini öfkelendirmesi üzerine Rodri’ye yönelik bir teklifin olmadığına dair açıklamak amacıyla Manchester City ile temasa geçti

İspanyol kulübünün bu tutumu, Rodri’nin oyun tarzı ile Mourinho’nun taktiksel vizyonu arasındaki bariz uyumsuzluktan kaynaklanıyor. AS’ye göre Mourinho, İspanyol orta saha oyuncusunun parladığı, top hakimiyetine dayalı ve kısa paslı futboldan uzaklaşan, daha doğrudan bir oyun anlayışı aşılamaya çalışıyor. Üstelik, herhangi bir somut temas olmaksızın oyuncuyu Bernabéu ile ilişkilendiren tekrarlanan iddialar, yönetim kurulunu rahatsız etti ve sonuçta durumu netleştirmek için City’ye başvurmalarına neden oldu.