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Manchester City Parade And After Party CelebrationGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Çeviri:

Real Madrid, transfer anlaşması iddialarının İspanyol devini öfkelendirmesi üzerine Rodri’ye yönelik bir teklifin olmadığına dair açıklamak amacıyla Manchester City ile temasa geçti

Transfers
Rodri
Real Madrid
La Liga
Premier Lig
M.City

Real Madrid’in, Rodri için bir transfer anlaşması yapıldığına dair sansasyonel haberlerin ardından, Manchester City ile temasa geçerek bu iddiaları yalanladığı bildirildi. İspanyol devi, Dünya Kupası Altın Top ödülü sahibi oyuncu için bir anlaşma yapıldığına dair iddialara öfkelenirken, oyuncunun oyun stilinin Jose Mourinho’nun mevcut taktik düzenine uymadığını vurguluyor.

  • Real Madrid, anlaşma iddialarını yalanladı

    İspanyol AS gazetesine göre, Real Madrid, Rodri için bir anlaşma sağlandığına dair iddiaları reddetmek üzere City yetkilileriyle doğrudan temasa geçti. Los Blancos’un üst düzey yetkililerinin, İspanya milli takım oyuncusuyla kişisel şartların kararlaştırıldığına dair haberler karşısında öfkeli olduğu bildiriliyor. Valdebebas’taki yetkililer, 2024 Ballon d’Or kazananını Santiago Bernabéu’ya transferle ilişkilendiren iddiaların tamamen asılsız olduğunu ve gerçeklerden çok uzak olduğunu vurguluyor.


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    Taktik model, takibi engelliyor

    İspanyol kulübünün bu tutumu, Rodri’nin oyun tarzı ile Mourinho’nun taktiksel vizyonu arasındaki bariz uyumsuzluktan kaynaklanıyor. AS’ye göre Mourinho, İspanyol orta saha oyuncusunun parladığı, top hakimiyetine dayalı ve kısa paslı futboldan uzaklaşan, daha doğrudan bir oyun anlayışı aşılamaya çalışıyor. Üstelik, herhangi bir somut temas olmaksızın oyuncuyu Bernabéu ile ilişkilendiren tekrarlanan iddialar, yönetim kurulunu rahatsız etti ve sonuçta durumu netleştirmek için City’ye başvurmalarına neden oldu.

  • Belediye, piyasa seçeneklerini değerlendiriyor

    Bernabeu yönetiminin bazı üyeleri, Rodri’nin İspanya milli takımıyla Dünya Kupası’nda sergilediği üstün performansın ardından ona hayranlık duysa da, bu görüşler azınlıkta kalıyor. Öte yandan AS gazetesi, Rodri’nin kamuoyuna yaptığı açıklamalarda Manchester City’ye büyük saygı göstermeye devam etse de, Real Madrid’e katılarak La Liga’ya dönmeyi arzuladığını bildiriyor. Ancak, orta saha oyuncusu sözleşmesinin son yılına girerken yeni bir anlaşmayı reddetmesi üzerine, City kulübü 60 milyon avro (51 milyon sterlin/68,5 milyon dolar) civarındaki teklifleri dinlemeye hazır.

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  • Manchester City v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Orta saha oyuncusu önündeki belirsizlikle karşı karşıya

    Pep Guardiola'nın ayrılmasının ardından City'nin Enzo Maresca yönetiminde yeni bir döneme geçiş yapmasıyla Rodri'nin geleceği belirsiz hale geldi. Orta saha oyuncusu, sırt ameliyatı geçirdiği için 2026-27 sezonunun başlangıcını da kaçıracak. Citizens, gelecek yaz onu bedelsiz kaybetmekten kaçınmak istediğinden, Real dahil olmak üzere ilgilenen tüm kulüpler, transfer stratejilerinde oyuncunun fiziksel durumunun düzelmesini de hesaba katmak zorunda kalacak.

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