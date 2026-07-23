Getty Images Sport
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Real Madrid, transfer anlaşması iddialarının İspanyol devini öfkelendirmesi üzerine Rodri’ye yönelik bir teklifin olmadığına dair açıklamak amacıyla Manchester City ile temasa geçti
Real Madrid, anlaşma iddialarını yalanladı
İspanyol AS gazetesine göre, Real Madrid, Rodri için bir anlaşma sağlandığına dair iddiaları reddetmek üzere City yetkilileriyle doğrudan temasa geçti. Los Blancos’un üst düzey yetkililerinin, İspanya milli takım oyuncusuyla kişisel şartların kararlaştırıldığına dair haberler karşısında öfkeli olduğu bildiriliyor. Valdebebas’taki yetkililer, 2024 Ballon d’Or kazananını Santiago Bernabéu’ya transferle ilişkilendiren iddiaların tamamen asılsız olduğunu ve gerçeklerden çok uzak olduğunu vurguluyor.
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Taktik model, takibi engelliyor
İspanyol kulübünün bu tutumu, Rodri’nin oyun tarzı ile Mourinho’nun taktiksel vizyonu arasındaki bariz uyumsuzluktan kaynaklanıyor. AS’ye göre Mourinho, İspanyol orta saha oyuncusunun parladığı, top hakimiyetine dayalı ve kısa paslı futboldan uzaklaşan, daha doğrudan bir oyun anlayışı aşılamaya çalışıyor. Üstelik, herhangi bir somut temas olmaksızın oyuncuyu Bernabéu ile ilişkilendiren tekrarlanan iddialar, yönetim kurulunu rahatsız etti ve sonuçta durumu netleştirmek için City’ye başvurmalarına neden oldu.
Belediye, piyasa seçeneklerini değerlendiriyor
Bernabeu yönetiminin bazı üyeleri, Rodri’nin İspanya milli takımıyla Dünya Kupası’nda sergilediği üstün performansın ardından ona hayranlık duysa da, bu görüşler azınlıkta kalıyor. Öte yandan AS gazetesi, Rodri’nin kamuoyuna yaptığı açıklamalarda Manchester City’ye büyük saygı göstermeye devam etse de, Real Madrid’e katılarak La Liga’ya dönmeyi arzuladığını bildiriyor. Ancak, orta saha oyuncusu sözleşmesinin son yılına girerken yeni bir anlaşmayı reddetmesi üzerine, City kulübü 60 milyon avro (51 milyon sterlin/68,5 milyon dolar) civarındaki teklifleri dinlemeye hazır.
- Getty Images Sport
Orta saha oyuncusu önündeki belirsizlikle karşı karşıya
Pep Guardiola'nın ayrılmasının ardından City'nin Enzo Maresca yönetiminde yeni bir döneme geçiş yapmasıyla Rodri'nin geleceği belirsiz hale geldi. Orta saha oyuncusu, sırt ameliyatı geçirdiği için 2026-27 sezonunun başlangıcını da kaçıracak. Citizens, gelecek yaz onu bedelsiz kaybetmekten kaçınmak istediğinden, Real dahil olmak üzere ilgilenen tüm kulüpler, transfer stratejilerinde oyuncunun fiziksel durumunun düzelmesini de hesaba katmak zorunda kalacak.
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