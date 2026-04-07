Getty Images Sport
Çeviri:
Real Madrid, Toni Kroos'un boşluğunu doldurmak için orta sahada büyük bir revizyon planlarken Stuttgart'tan iki oyuncuyu hedefliyor
Orta saha takviyeleri öncelik haline geliyor
Efsanevi Kroos'un ayrılmasından iki yıl sonra, Madrid hala yaratıcı bir derin oyun kurucuya duyduğu ihtiyaca kesin bir çözüm bulmaya çalışıyor. Kulübün orta saha kadrosu fiziksel açıdan dünya standartlarında olmaya devam etse de, Alman oyuncunun sağladığı teknik organizasyonu taklit etmek zor oldu.
Sonuç olarak, İspanya'nın başkentinden gelen haberler, başkan Florentino Perez'in kadroyu dengelemek için bu yaz iki farklı profilli oyuncuyu transfer etmeye hazır olduğunu gösteriyor.
Ana odak noktası bir Galactico transferi olmaya devam ediyor ve Enzo Fernandez ile Rodri en önde gelen adaylar olarak gösteriliyor. Fernandez'in Los Blancos'a katılma isteğini dile getirdikten sonra Chelsea'de iç disiplin cezasına çarptırıldığı bildirilirken, Rodri sözleşme durumu nedeniyle daha ulaşılabilir bir hedef olarak görülüyor. Ancak kulüp, kadro derinliği ve belirli teknik nitelikler sağlamak için daha uygun maliyetli seçenekleri de değerlendiriyor.
- Getty Images
Chema Andres'in dönüşü
Madrid, Stuttgart'ta forma giyen 20 yaşındaki Andres'in performansından yeterince ikna oldu ve geri alım opsiyonunu kullanmayı ciddi olarak değerlendiriyor. 2025 yazında 3 milyon euro gibi mütevazı bir bedelle İspanya'nın başkentinden ayrılan orta saha oyuncusu, Almanya'daki hayata hızla uyum sağladı.
Madrid'in bu yaz genç oyuncuyu yaklaşık 13,5 milyon avroya Bernabeu'ya geri getirmek için bir opsiyonu olduğu bildiriliyor.
Andres ise eski kulübüne olan sevgisini gizlemiyor. The Athletic'e verdiği demeçte şunları söyledi: "Bu, kulübün karar vermesi gereken bir konu; Madrid'e dönmekten büyük mutluluk duyarım, ancak şimdilik bu konuda endişelenmiyorum. Stuttgart'ta çok mutluyum. Menajerime bu konuyla ilgili hiçbir şey bilmek istemediğimi söyledim. Zamanı geldiğinde konuşur ve seçeneklerimizi değerlendiririz."
Stiller ikinci hedef olarak öne çıkıyor
Valdebebas'ın radarında olan tek Stuttgart oyuncusu Andres değil. Alman orta saha oyuncusu Stiller, birkaç transfer dönemi boyunca Madrid'e transfer olacağı yönünde haberlere konu oldu ve kulübün öncelikli hedefleri çok pahalı çıkarsa somut bir alternatif olmaya devam ediyor.
24 yaşındaki Stiller, Bundesliga'nın en saygın oyun kurucularından biri haline geldi ve piyasa değeri şu anda 45 milyon euro civarında.
Stuttgart soyunma odasında Madrid ile bağlantılı iki oyuncunun bulunması, doğal olarak bazı neşeli etkileşimlere yol açtı. Andres, ikilinin birlikte İspanya'ya transfer olma olasılığı hakkında şakalaştıklarını açıkladı: "Herkes Madrid'i bilir, ama aramızda bazı şakalar yapıldı. 'Oraya gidiyor musun? Ben gideyim, sen kalacak mısın?' Ama bundan öteye gitmedi."
- AFP
Stiller: Dünya çapında bir oyuncu mu?
Madrid'in teknik ekibinin, Stiller'in Bundesliga'da "oyunu yönlendirme" yeteneğinden etkilendiği söyleniyor; bu özelliği, takım arkadaşı Andres tarafından büyük övgülerle karşılanmıştı. Andres, Stiller hakkında "O bizim en iyi oyuncumuz, muhteşem bir oyuncu" dedi. "Stuttgart'ın bir maçını izlerseniz, sahada ipleri elinde tutanın o olduğunu anlarsınız. O dünya çapında bir oyuncu ve herhangi bir takımda oynayabilir, umarım Madrid'de ya da istediği her yerde."