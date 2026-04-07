Real Madrid, Toni Kroos'un boşluğunu doldurmak için orta sahada büyük bir revizyon planlarken Stuttgart'tan iki oyuncuyu hedefliyor

Madrid, Stuttgart'ta forma giyen 20 yaşındaki Andres'in performansından yeterince ikna oldu ve geri alım opsiyonunu kullanmayı ciddi olarak değerlendiriyor. 2025 yazında 3 milyon euro gibi mütevazı bir bedelle İspanya'nın başkentinden ayrılan orta saha oyuncusu, Almanya'daki hayata hızla uyum sağladı.

Madrid'in bu yaz genç oyuncuyu yaklaşık 13,5 milyon avroya Bernabeu'ya geri getirmek için bir opsiyonu olduğu bildiriliyor.

Andres ise eski kulübüne olan sevgisini gizlemiyor. The Athletic'e verdiği demeçte şunları söyledi: "Bu, kulübün karar vermesi gereken bir konu; Madrid'e dönmekten büyük mutluluk duyarım, ancak şimdilik bu konuda endişelenmiyorum. Stuttgart'ta çok mutluyum. Menajerime bu konuyla ilgili hiçbir şey bilmek istemediğimi söyledim. Zamanı geldiğinde konuşur ve seçeneklerimizi değerlendiririz."



