Real Madrid, Thomas Tuchel’in Jude Bellingham’ı İngiltere milli takımında gösterdiği tutumdan rahatsız

Tuchel, Uruguay ile 1-1 berabere kaldıkları maçta ve Japonya'ya karşı alınan şok edici 1-0 yenilgide Bellingham'ı kadroya almama kararının bilinçli bir tercih olduğunu vurguladı. Alman teknik direktör, özellikle 2026 Dünya Kupası ufukta görünürken, hazırlık maçlarının sonuçlarından çok oyuncunun uzun vadeli sağlığını öncelikli gördü.

BBC Radio 5 Live'a konuşan Tuchel, "Bence bu çok büyük bir risk. Bu yüzden, [Bellingham] oynamayacak gibi görünüyor. Onun kadroda olması hepimize fayda sağladı. Antrenmanlarda mükemmeldi, ancak tarafsız bir oyuncu olarak yer aldı. Antrenmanların yüzde 100'üne katılmadı. Bu yüzden, her şey çok, çok iyi görünüyordu ama risk almamak için onu hala kenarda tutuyoruz. Sakatlığı kasla ilgili, çok özel bir sakatlık ve sezonun bu döneminde kesinlikle yeniden sakatlanmasını istemiyoruz. Onun için de kampta olması çok iyi oldu. Mükemmeldi."