Real Madrid, Thomas Tuchel’in Jude Bellingham’ı İngiltere milli takımında gösterdiği tutumdan rahatsız
Madrid'in 'boşuna' yapılan seyahate duyduğu hayal kırıklığı
İspanyol Marca gazetesi bu seyahati "anlamsız" olarak nitelendirerek, Real Madrid için "cevaplardan çok soru" ortaya çıkardığını belirtti. Jude Bellingham, sakatlığından sonra geri döndüğü ve Los Blancos'un Atlético Madrid'e karşı kazandığı son derbi maçında sadece birkaç dakika forma giydikten sonra, kulüp onun formunu yeniden kazanmak için değerli bir süre sahada kalmasını ya da İspanya'da kalarak sağlık ekibinin gözetiminde iyileşmeye odaklanmasını bekliyordu. Ancak teknik direktör Tuchel, onu yedek kulübesinde tutmayı tercih etti.
Tuchel temkinli yaklaşımını açıklıyor
Tuchel, Uruguay ile 1-1 berabere kaldıkları maçta ve Japonya'ya karşı alınan şok edici 1-0 yenilgide Bellingham'ı kadroya almama kararının bilinçli bir tercih olduğunu vurguladı. Alman teknik direktör, özellikle 2026 Dünya Kupası ufukta görünürken, hazırlık maçlarının sonuçlarından çok oyuncunun uzun vadeli sağlığını öncelikli gördü.
BBC Radio 5 Live'a konuşan Tuchel, "Bence bu çok büyük bir risk. Bu yüzden, [Bellingham] oynamayacak gibi görünüyor. Onun kadroda olması hepimize fayda sağladı. Antrenmanlarda mükemmeldi, ancak tarafsız bir oyuncu olarak yer aldı. Antrenmanların yüzde 100'üne katılmadı. Bu yüzden, her şey çok, çok iyi görünüyordu ama risk almamak için onu hala kenarda tutuyoruz. Sakatlığı kasla ilgili, çok özel bir sakatlık ve sezonun bu döneminde kesinlikle yeniden sakatlanmasını istemiyoruz. Onun için de kampta olması çok iyi oldu. Mükemmeldi."
Şampiyonlar Ligi maçı yaklaşıyor
Madrid, Tuchel'in Bellingham'a birkaç dakikalık bile olsa süre vermemesinin, Bayern Münih ile oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçı öncesinde oyuncunun hazırlıklarına "pek bir fayda sağlamadığını" düşünüyor. Kulüp, Bellingham'ın milli takımla antrenman yapacak kadar formda olması durumunda, sezonun kritik aşamasında lig maçlarına dönmeden önce ritmini bulmasına yardımcı olmak için sahaya sürülmesi gerektiğini düşünüyor.
Bellingham'ın İngiltere milli takımındaki rolü
Tuchel, Bellingham'ın maç tecrübesi olmamasına rağmen bu seyahatin faydalı olduğuna hâlâ inanıyor. Ancak İngiltere Futbol Federasyonu (FA) ile Real Madrid arasındaki gerginlik, orta saha oyuncusunun gelecekteki milli takım çağrılarının, özellikle de fiziksel kondisyonuyla ilgili endişeler devam ederse, çok yakından inceleneceğini gösteriyor. Şu an için tüm gözler, Bellingham'ın pasını atıp önümüzdeki haftalarda La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde çifte kupa kazanma hedefinde kilit bir rol oynayabilecek mi diye görmek üzere yeniden Bernabeu'ya çevrilmiş durumda.