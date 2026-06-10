"Florentino Perez'in Michael Olise'yi transfer etmek niyetinde olduğunu kesin olarak söyleyebilirim. Bu durum Real Madrid temsilcileri tarafından da doğrulandı," dedi Romano, YouTube kanalında.

Sonuçta, FC Bayern'in kararlı reddi, özellikle de FCB Başkanı Herbert Hainer'in bu girişimlere derhal son vermesi, Blancos'un yeni seçilen başkanını Olise için çabalarını daha da yoğunlaştırmaktan ve yazılı bir teklif hazırlamaktan alıkoydu.

Fransız oyuncu, 2029 yılına kadar Säbener Straße'de sözleşmesi devam ediyor ve son iki sezondaki güçlü performansları nedeniyle satılık değil olarak görülüyor. Sadece geçtiğimiz sezonda 52 resmi maçta 53 gol katkısı (22 gol, 31 asist) sağladı ve böylece çifte kupanın kazanılmasında büyük pay sahibi oldu.

Romano, "FC Bayern hem kapalı kapılar ardında hem de kamuoyu önünde kapıyı tamamen kapattı ve hiçbir şekilde müzakereye girmedi" diye devam etti. Bu nedenle Real Madrid, alternatifler aramaya başladı ve şehir rakibi Atletico Madrid'in forveti Julian Alvarez'e yöneldi.