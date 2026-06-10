Transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun verdiği bilgilere göre, Perez'in söz verdiği teklif her halükarda Almanya'nın en çok şampiyonluk kazanan takımının hücum oyuncusu için düşünülmüştü.
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"Real Madrid temsilcileri tarafından doğrulandı": FC Bayern'in süperstarı Michael Olise'ye yönelik iddia edilen ilgiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı
"Florentino Perez'in Michael Olise'yi transfer etmek niyetinde olduğunu kesin olarak söyleyebilirim. Bu durum Real Madrid temsilcileri tarafından da doğrulandı," dedi Romano, YouTube kanalında.
Sonuçta, FC Bayern'in kararlı reddi, özellikle de FCB Başkanı Herbert Hainer'in bu girişimlere derhal son vermesi, Blancos'un yeni seçilen başkanını Olise için çabalarını daha da yoğunlaştırmaktan ve yazılı bir teklif hazırlamaktan alıkoydu.
Fransız oyuncu, 2029 yılına kadar Säbener Straße'de sözleşmesi devam ediyor ve son iki sezondaki güçlü performansları nedeniyle satılık değil olarak görülüyor. Sadece geçtiğimiz sezonda 52 resmi maçta 53 gol katkısı (22 gol, 31 asist) sağladı ve böylece çifte kupanın kazanılmasında büyük pay sahibi oldu.
Romano, "FC Bayern hem kapalı kapılar ardında hem de kamuoyu önünde kapıyı tamamen kapattı ve hiçbir şekilde müzakereye girmedi" diye devam etti. Bu nedenle Real Madrid, alternatifler aramaya başladı ve şehir rakibi Atletico Madrid'in forveti Julian Alvarez'e yöneldi.
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Real Madrid, Julian Alvarez konusunda Atlético'dan da reddedildi
Dün Salı günü Real, Arjantinli oyuncu için 150 milyon avroluk bir teklif sunduğunu resmi olarak açıklamıştı; ancak Colchoneros, 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesindeki çıkış maddesi gerekçe gösterilerek bu teklifi reddetti.
Alvarez'in sözleşmesinde belirtilen bu transfer ücreti 500 milyon avro, ancak bu büyüklükte bir transfer Real için hayalden ibaret. İspanya'da oyuncuların sözleşmelerinde, ilgilenenleri caydırmak için genellikle astronomik rakamlara ulaşan sabit bir transfer ücreti bulunması zorunludur.
İlk reddedilmenin ardından Real'in Alvarez için ikinci bir iyileştirilmiş teklifte bulunmayacağı kesin değil. Alvarez'in FC Barcelona'nın da transfer listesinde olduğu iddia ediliyor, ancak Arjantinli oyuncunun Real ile karşılaştırıldığında Katalanları tercih ettiği söyleniyor.