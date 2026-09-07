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Yosua Arya

Çeviri:

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kylian Mbappe'nin penaltı tartışması nedeniyle VAR'a sert sözlerle yüklendi

J. Mourinho
Real Madrid
Real Betis - Real Madrid
La Liga
Real Madrid - Inter
Şampiyonlar Ligi

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Real Betis'e yenildikleri maçta verilen tartışmalı penaltı kararının ardından VAR'ın yeterliliğini sorguladı. Portekizli teknik adam, takımının Inter Milan ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde konuşurken, Kylian Mbappe ve Vinicius Junior ile ilgili hakem kararlarına dair açıklama talep etti.

  • Mourinho, VAR tartışmasıyla ilgili açıklama talep ediyor

    Mourinho, takımının Betis'e yenilgisinin ardından hakemlik kriterlerini sorguladı. Yenilgide, Mbappe'nin kullandığı ve tekrar ettirilmeyen penaltı etrafındaki tartışmalar öne çıktı.

    Madrid'in Inter ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Mourinho, hakem hatalarına dikkat çekti. Madrid'in kaçan fırsatlar nedeniyle kaybettiğini kabul eden deneyimli teknik adam, VAR'ın neden devreye girmediğine dair açıklık istedi. Portekizli teknik direktör, hakemlerin oyunun kurallarını neden uygulamadığı konusunda kafa karışıklığı yaşadığını ifade etti.

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  • Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Mourinho hakemleri sert şekilde eleştirdi

    Mourinho, bu kararın bilgisizlikten mi yoksa bilinçli bir tercihten mi kaynaklandığını sorguladı. Yetersiz hakemlerin maçlar sırasında bu teknolojiyi kullanmaması gerektiğinde ısrar etti.

    "Betis'e, hücum oyunumuzu gole çeviremediğimiz için yenildik" diyen Mourinho, Mundo Deportivo'nun aktardığına göre şöyle devam etti: "Ama penaltıyla ilgili olarak, neden tekrar edilmedi? Bunun sebebi VAR'ın kuralları bilmemesi miydi, yoksa bilerek mi yapmadılar? Neden? Eğer VAR, yönetmelikleri bilmediği için tekrar kararı vermediyse evlerine gitmeliler; eğer bunu bilinçli olarak yapmadılarsa, bu daha da kötü. Peki VAR neden hakemi kenara çağırmadı? Bu garip.

    "Onlara şüpheden yararlanma hakkı vermek ve kuralları bilmediklerini varsaymak istiyorum ama durum buysa VAR odasında olmamaları gerekir. Evlerine gitmeliler. Çünkü önümüzdeki aylarda aynı durum birebir yaşanırsa, penaltı tekrar edilecek. Bunun yüzünden kaybetmediğimizi açıkça belirtmek istiyorum; tekrarda da kaçırmış olabilirdik. Ama bir futbol teknik direktörü olarak neden tekrar edilmediğini bilmek istiyorum."

  • Vinicius’un sarı kartıyla ilgili soru işaretleri

    Penaltı pozisyonunun ötesinde Mourinho, Vinicius'a gösterilen sarı kartı da sorguladı. Brezilyalı kanat oyuncusu, açıklama istemek için hakeme yaklaştıktan sonra sarı kart gördü.

    Mourinho, "Bilmek istediğim bir diğer şey de Vinicius'un kaptan olarak neden açıklama istemek için hakeme yaklaşamadığı" dedi.

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  • MourinhoGetty Images

    Madrid, odağını Inter Milan maçına çevirdi

    Ligdeki hakem yönetimlerine duyduğu hayal kırıklığına rağmen Mourinho, takımını hızla yeniden Avrupa görevine odaklamak zorunda. Madrid, Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki kritik maçta Inter'i ağırlıyor. Real Madrid, ligdeki hayal kırıklığını geride bırakıp Santiago Bernabeu'da Inter karşısında hayati bir galibiyet almayı hedefleyecek.

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