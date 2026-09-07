Getty Images Sport
Çeviri:
Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kylian Mbappe'nin penaltı tartışması nedeniyle VAR'a sert sözlerle yüklendi
Mourinho, VAR tartışmasıyla ilgili açıklama talep ediyor
Mourinho, takımının Betis'e yenilgisinin ardından hakemlik kriterlerini sorguladı. Yenilgide, Mbappe'nin kullandığı ve tekrar ettirilmeyen penaltı etrafındaki tartışmalar öne çıktı.
Madrid'in Inter ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Mourinho, hakem hatalarına dikkat çekti. Madrid'in kaçan fırsatlar nedeniyle kaybettiğini kabul eden deneyimli teknik adam, VAR'ın neden devreye girmediğine dair açıklık istedi. Portekizli teknik direktör, hakemlerin oyunun kurallarını neden uygulamadığı konusunda kafa karışıklığı yaşadığını ifade etti.
- Getty Images Sport
Mourinho hakemleri sert şekilde eleştirdi
Mourinho, bu kararın bilgisizlikten mi yoksa bilinçli bir tercihten mi kaynaklandığını sorguladı. Yetersiz hakemlerin maçlar sırasında bu teknolojiyi kullanmaması gerektiğinde ısrar etti.
"Betis'e, hücum oyunumuzu gole çeviremediğimiz için yenildik" diyen Mourinho, Mundo Deportivo'nun aktardığına göre şöyle devam etti: "Ama penaltıyla ilgili olarak, neden tekrar edilmedi? Bunun sebebi VAR'ın kuralları bilmemesi miydi, yoksa bilerek mi yapmadılar? Neden? Eğer VAR, yönetmelikleri bilmediği için tekrar kararı vermediyse evlerine gitmeliler; eğer bunu bilinçli olarak yapmadılarsa, bu daha da kötü. Peki VAR neden hakemi kenara çağırmadı? Bu garip.
"Onlara şüpheden yararlanma hakkı vermek ve kuralları bilmediklerini varsaymak istiyorum ama durum buysa VAR odasında olmamaları gerekir. Evlerine gitmeliler. Çünkü önümüzdeki aylarda aynı durum birebir yaşanırsa, penaltı tekrar edilecek. Bunun yüzünden kaybetmediğimizi açıkça belirtmek istiyorum; tekrarda da kaçırmış olabilirdik. Ama bir futbol teknik direktörü olarak neden tekrar edilmediğini bilmek istiyorum."
Vinicius’un sarı kartıyla ilgili soru işaretleri
Penaltı pozisyonunun ötesinde Mourinho, Vinicius'a gösterilen sarı kartı da sorguladı. Brezilyalı kanat oyuncusu, açıklama istemek için hakeme yaklaştıktan sonra sarı kart gördü.
Mourinho, "Bilmek istediğim bir diğer şey de Vinicius'un kaptan olarak neden açıklama istemek için hakeme yaklaşamadığı" dedi.
- Getty Images
Madrid, odağını Inter Milan maçına çevirdi
Ligdeki hakem yönetimlerine duyduğu hayal kırıklığına rağmen Mourinho, takımını hızla yeniden Avrupa görevine odaklamak zorunda. Madrid, Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki kritik maçta Inter'i ağırlıyor. Real Madrid, ligdeki hayal kırıklığını geride bırakıp Santiago Bernabeu'da Inter karşısında hayati bir galibiyet almayı hedefleyecek.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun