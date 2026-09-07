Mourinho, bu kararın bilgisizlikten mi yoksa bilinçli bir tercihten mi kaynaklandığını sorguladı. Yetersiz hakemlerin maçlar sırasında bu teknolojiyi kullanmaması gerektiğinde ısrar etti.

"Betis'e, hücum oyunumuzu gole çeviremediğimiz için yenildik" diyen Mourinho, Mundo Deportivo'nun aktardığına göre şöyle devam etti: "Ama penaltıyla ilgili olarak, neden tekrar edilmedi? Bunun sebebi VAR'ın kuralları bilmemesi miydi, yoksa bilerek mi yapmadılar? Neden? Eğer VAR, yönetmelikleri bilmediği için tekrar kararı vermediyse evlerine gitmeliler; eğer bunu bilinçli olarak yapmadılarsa, bu daha da kötü. Peki VAR neden hakemi kenara çağırmadı? Bu garip.

"Onlara şüpheden yararlanma hakkı vermek ve kuralları bilmediklerini varsaymak istiyorum ama durum buysa VAR odasında olmamaları gerekir. Evlerine gitmeliler. Çünkü önümüzdeki aylarda aynı durum birebir yaşanırsa, penaltı tekrar edilecek. Bunun yüzünden kaybetmediğimizi açıkça belirtmek istiyorum; tekrarda da kaçırmış olabilirdik. Ama bir futbol teknik direktörü olarak neden tekrar edilmediğini bilmek istiyorum."