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Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Endrick'in transferini engelleyerek AC Milan'ın transfer umutlarına ağır darbe vurdu
Milan transferde darbe aldı
Milan, yaklaşan ocak transfer dönemi öncesinde Brezilyalı genç Endrick'i kadrosuna katma girişiminde büyük bir darbe aldı. Mourinho, gelecek vadeden forvetin kiralık olarak ayrılmasını engellemek için bizzat devreye girerek kış transferine kesin olarak kapıyı kapattı.
İtalyan devi, sezon ortasında bir anlaşma sağlamak için Endrick'in son dönemde az süre almasını fırsata çevirmeyi umuyordu. Milan, yetenekli hücum oyuncusunu kadrosunu güçlendirmek için ideal bir aday olarak görüyordu. Ancak kulübün iddialı transfer planları teknik direktör tarafından kesin olarak boşa çıkarıldı. Mourinho, genç yıldızı sezonun geri kalanında kadrosunda tutmaya kararlı.
- Getty
Mourinho, Endrick'in yokluğunu açıkladı
Endrick'in ilk dönemdeki gelişimi, sezon öncesinde yaşadığı ve onu bir aydan uzun süre sahalardan uzak bırakan can sıkıcı bir sakatlık nedeniyle sekteye uğradı. Bu talihsiz fiziksel aksilik, sezonun ilk bölümünde kendini gösterme fırsatlarını ciddi ölçüde kısıtladı.
Mourinho, TNT Sports Brasil'e yaptığı açıklamada, hücum oyuncusunun son dönemde neden yedek kulübesinde kaldığını açık ve dürüst biçimde anlattı. Teknik direktör, oyuncunun sonradan oyuna girmesini engelleyen belirli bir taktik durumu açıkladı.
Mourinho, "İyileşmesinin ardından ona gerçek bir şans vermediğim doğru, ancak Villarreal'e karşı oyuna girmek üzereydi" dedi. "Sonra bir gol attık. Sayısal olarak eksik durumdayken teknik direktörün başka seçenekleri değerlendirmesi normal."
Brezilyalı yeteneği elde tutmak
Hücum hattındaki yerler için kıyasıya rekabete rağmen Mourinho, Endrick'in üst düzey kalitesine ve uzun vadeli potansiyeline tamamen inanıyor. Ünlü Portekizli teknik adam, AC Milan'ın talebini karşılamak için oyuncunun kulüpten geçici olarak ayrılmasına kesinlikle izin vermek istemiyor.
Serie A ekibi, genç forveti hücum gücünü artıracak ideal ocak ayı takviyesi olarak belirlemişti. Kısa süreli bir kiralık transferin, oyuncuya A takımda oynama garantisi sağlayarak tüm taraflara fayda getireceğine inanıyorlardı. Ancak San Siro yönetimi, hücum hattını güçlendirmek için artık alternatif hedeflere yönelmek zorunda kalacak.
- Getty Images Sport
Başarı ufukta
Endrick şimdi sabırlı olmalı ve Mourinho'nun ilk 11'inde yer bulmak için var gücüyle mücadele etmeyi sürdürmeli. Teknik direktör, genç oyuncunun kendini göstereceği belirleyici anın er ya da geç geleceğini açıkça belirtti.
Mourinho, "Endrick'in kiralık olarak gitmesi gerektiğini düşünmüyorum ve burada çok başarılı olabileceğine inanıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
Brezilyalı genç yıldız adayı, önümüzdeki haftalarda çok daha fazla süre almayı umacak. Yoğun kış fikstürü, tüm kulvarlarda kadro rotasyonu için kaçınılmaz olarak yeni fırsatlar sunacak.
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