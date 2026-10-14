Endrick'in ilk dönemdeki gelişimi, sezon öncesinde yaşadığı ve onu bir aydan uzun süre sahalardan uzak bırakan can sıkıcı bir sakatlık nedeniyle sekteye uğradı. Bu talihsiz fiziksel aksilik, sezonun ilk bölümünde kendini gösterme fırsatlarını ciddi ölçüde kısıtladı.

Mourinho, TNT Sports Brasil'e yaptığı açıklamada, hücum oyuncusunun son dönemde neden yedek kulübesinde kaldığını açık ve dürüst biçimde anlattı. Teknik direktör, oyuncunun sonradan oyuna girmesini engelleyen belirli bir taktik durumu açıkladı.

Mourinho, "İyileşmesinin ardından ona gerçek bir şans vermediğim doğru, ancak Villarreal'e karşı oyuna girmek üzereydi" dedi. "Sonra bir gol attık. Sayısal olarak eksik durumdayken teknik direktörün başka seçenekleri değerlendirmesi normal."