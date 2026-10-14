Getty Images Sport
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Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, Calciopoli konusunda İtalya’yı överken Negreira davası nedeniyle Barcelona’ya çok sert sözlerle yüklendi
Mourinho, Calciopoli konusunda İtalyan yargısını övdü
Mourinho hiçbir zaman tartışmalardan kaçınan biri olmadı. Son sözleri de futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Stadio Olimpico'daki önemli Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde konuşan Portekizli teknik direktör, İtalya ile İspanya'nın büyük yolsuzluk skandallarını ele alış biçimleri arasındaki farklara değindi. Inter Milan ve Roma'nın eski teknik direktörü, İtalyan yetkililerin Serie A'nın çehresini değiştiren 2006'daki şike soruşturmasını ele alış biçimine duyduğu hayranlığı dile getirdi.
“Size tek bir şey söyleyeceğim. İtalya'yı tebrik ediyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü Calciopoli'nin gerçekten Calciopoli olduğu tek ülke İtalya. Tek ülke. Çünkü İspanya'da ne olduğunu herkes biliyor ve hâlâ rahat nefes alamıyorsunuz. Bugüne kadar hiçbir şey olmadı, hiçbir şey olmadı,” diyen Mourinho, Amazon Prime'a konuştu. Açıklamayı Football Italia aktardı.
- Getty Images Sport
Negreira davası mercek altında
Mourinho’nun sert sözleri, birkaç aydır Barcelona’nın gündeminden düşmeyen ‘Negreira davasına’ doğrudan gönderme niteliğinde. Skandalın odağında, Katalan kulübünün 2001 ile 2018 yılları arasında İspanya Hakemler Teknik Komitesi başkan yardımcısı olarak görev yapan Jose Maria Enriquez Negreira’ya ait bir şirkete yaptığı yüklü ödemeler bulunuyor. Barcelona herhangi bir usulsüzlük yaptığını sürekli ve kesin bir dille reddetse de ödemelerin boyutu, rakip kulüplerin temsilcilerinden yaygın tepki gördü.
Real Madrid teknik direktörü, yetkililer kayda değer bir adım atmazsa tarihin bu durumu nasıl değerlendireceğine ilişkin öngörüsünü açıkça dile getirdi. Mourinho, “Eğer hiçbir şey olmazsa bu, dünya futbolundaki en büyük hakem yolsuzluğu skandalı olabilir. Söylenecek başka bir şey yok” dedi.
Stadio Olimpico'ya duygusal bir dönüş
İspanyol futboluna ilişkin açıklamaları manşetlere taşınsa da röportajın asıl konusu Mourinho’nun Roma’ya duygusal dönüşüydü. Mourinho, 2024’ün başlarında Roma’dan ayrılmasından bu yana ilk kez Stadio Olimpico’ya dönüyor. Başkentteki görev süresinde kulübe ilk UEFA Avrupa Konferans Ligi kupasını kazandıran ve bir yıl sonra Avrupa Ligi finaline ulaşan Mourinho, efsane statüsüne erişti.
Roma’nın şu anki teknik direktörü Gian Piero Gasperini, taraftarlarla “Özel Biri” olarak tanınan Mourinho arasındaki özel bağı kabul etti. Gasperini, “Taraftarlarımız Mourinho’yu gerçekten seviyordu. Bu yüzden kendisine gösterilecek tüm takdiri hak ediyor. Bunlar insanların hissettiği şeyler ve bunu engelleyemezsiniz. Öte yandan maç başladığında tüm duyguların bir kenara bırakılacağından ve insanların yalnızca Roma’yı destekleyeceğinden eminim” dedi.
- AFP
Şampiyonlar Ligi'nde tansiyon yükseliyor
Bu gelişmeler, her puanın hayati önem taşıdığı Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki yoğun rekabetin gölgesinde yaşanıyor. UEFA, Barcelona’nın faaliyetlerine ilişkin devam eden soruşturma hakkında Madrid’den önemli miktarda belge aldığını ve İspanya’daki durumu yakından takip ettiğini daha önce doğrulamıştı. Mourinho’nun şimdi konuşma kararı alması, Avrupa’da zaten gerilimli geçen sezona bir de psikolojik savaş boyutu ekliyor.
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