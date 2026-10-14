Mourinho hiçbir zaman tartışmalardan kaçınan biri olmadı. Son sözleri de futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Stadio Olimpico'daki önemli Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde konuşan Portekizli teknik direktör, İtalya ile İspanya'nın büyük yolsuzluk skandallarını ele alış biçimleri arasındaki farklara değindi. Inter Milan ve Roma'nın eski teknik direktörü, İtalyan yetkililerin Serie A'nın çehresini değiştiren 2006'daki şike soruşturmasını ele alış biçimine duyduğu hayranlığı dile getirdi.

“Size tek bir şey söyleyeceğim. İtalya'yı tebrik ediyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü Calciopoli'nin gerçekten Calciopoli olduğu tek ülke İtalya. Tek ülke. Çünkü İspanya'da ne olduğunu herkes biliyor ve hâlâ rahat nefes alamıyorsunuz. Bugüne kadar hiçbir şey olmadı, hiçbir şey olmadı,” diyen Mourinho, Amazon Prime'a konuştu. Açıklamayı Football Italia aktardı.