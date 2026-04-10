RMC Sport, 57 yaşındaki ismin gelecek sezon için olası yeni baş antrenör adayları listesinde yer aldığını bildiriyor.
Telefonu "aylardır susmak bilmiyor"! Real Madrid, büyük bir yıldız teknik direktörü düşünmeye başlamış gibi görünüyor
Equipe Tricolore'nin teknik direktörlüğünü 14 yıl sürdüren Deschamps'ın yaz aylarında görevinden ayrılacağı, uzun süredir belliydi. ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın ardından görevinden ayrılacak ve FFF ile olan sözleşmesi sona erecek. Eski orta saha oyuncusu bu kararı 2025 yılının başında duyurmuştu.
Kısa bir süre sonra, sadece milli takım teknik direktörlüğünden ayrılacağını, ancak antrenörlük kariyerinin henüz sona ermediğini açıkladı. "Uzun ve harika bir dönemi sonlandırıyorum, ancak emekli olmuyorum. Bundan sonraki dönem farklı ve çok iyi olacak." Ancak bu, onu başka bir federasyona götürmeyecek. Deschamps, "Asla asla dememeli, ama başka bir ülkenin milli takım teknik direktörü olmayı hayal edemiyorum. Başka bir marş eşliğinde yedek kulübesinde oturmayı hayal edemiyorum." dedi.
Didier Deschamps, Monaco, Juventus ve Marsilya'yı çalıştırdı
Deschamps, teknik direktörlük kariyerine 2001 yılında AS Monaco'da başladı ve 2004'te bu Monako kulübüyle sürpriz bir şekilde Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi. 2006'da Juventus'un teknik direktörlüğüne getirildi ve oyuncu olarak kaptanlığını yaptığı bu kulübü, Calciopoli skandalının ardından Serie B'den İtalya'nın en üst ligine geri döndürdü. 2009 ile 2012 yılları arasında Olympique Marsilya'da çalıştıktan sonra Les Bleus'un başına geçti. En büyük başarısı, 2018 Rusya Dünya Kupası'nı kazanmak oldu. Üç yıl sonra Fransa, onun yönetiminde Nations League'de de zafer kazandı.
Real Madrid'e transfer olması durumunda, geç de olsa bir rol değişimi yaşanabilir, çünkü eski Blancos teknik direktörü Zinedine Zidane'ın FFF'de Deschamps'ın yerine geçeceği kesinleşti.
Şu anda Real'i Alvaro Arbeloa çalıştırıyor. Yedek takımın teknik direktörü, yılın başında kovulan Xabi Alonso'nun yerine profesyonel takımı devraldı. Kulübü, eski sağ bek oyuncusunun görev süresinin ne kadar süreceği konusunda net bir açıklama yapmadı. Ancak, şampiyonluktan mahrum kalma tehlikesiyle karşı karşıya olan kulübün güçlü başkanı Florentino Perez, yıldızlardan oluşan kadrosu için yeni bir teknik direktör atamaya yönelebilir.
Uzun süredir en güçlü aday olarak eski Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp gösteriliyordu, ancak kendisi bu iddiaları açıkça yalanladı. ABD milli takım teknik direktörü Mauricio Pochettino ve Milan'ın teknik direktörü Massimiliano Allegri de adaylar arasında yer alıyor.
Real Madrid'in Deschamps'a olan ilgisi somutlaşırsa, Şampiyonlar Ligi'nde en çok şampiyonluk kazanan teknik direktör kesinlikle tek başına kalmayacaktır. RMC Sport'a göre, Deschamps ve menajerlerinin telefonları "aylardır durmadan çalıyor".
Geçen yılın sonunda Suudi Arabistan'ın yüksek meblağlarla cazip tekliflerde bulunduğu söyleniyordu, ancak Deschamps için bu bir seçenek değil. Ayrıca Juve'de bir dönem daha görevde kalacağına dair söylentiler de var.
Didier Deschamps'ın Fransa milli takım teknik direktörü olarak sergilediği performans
Oyunlar 177 Galibiyet 115 Beraberlik 32 Mağlubiyet 30 Gol farkı 380:167 Puan ortalaması 2,13 Şampiyonluk 2