Deschamps, teknik direktörlük kariyerine 2001 yılında AS Monaco'da başladı ve 2004'te bu Monako kulübüyle sürpriz bir şekilde Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi. 2006'da Juventus'un teknik direktörlüğüne getirildi ve oyuncu olarak kaptanlığını yaptığı bu kulübü, Calciopoli skandalının ardından Serie B'den İtalya'nın en üst ligine geri döndürdü. 2009 ile 2012 yılları arasında Olympique Marsilya'da çalıştıktan sonra Les Bleus'un başına geçti. En büyük başarısı, 2018 Rusya Dünya Kupası'nı kazanmak oldu. Üç yıl sonra Fransa, onun yönetiminde Nations League'de de zafer kazandı.

Real Madrid'e transfer olması durumunda, geç de olsa bir rol değişimi yaşanabilir, çünkü eski Blancos teknik direktörü Zinedine Zidane'ın FFF'de Deschamps'ın yerine geçeceği kesinleşti.

Şu anda Real'i Alvaro Arbeloa çalıştırıyor. Yedek takımın teknik direktörü, yılın başında kovulan Xabi Alonso'nun yerine profesyonel takımı devraldı. Kulübü, eski sağ bek oyuncusunun görev süresinin ne kadar süreceği konusunda net bir açıklama yapmadı. Ancak, şampiyonluktan mahrum kalma tehlikesiyle karşı karşıya olan kulübün güçlü başkanı Florentino Perez, yıldızlardan oluşan kadrosu için yeni bir teknik direktör atamaya yönelebilir.

Uzun süredir en güçlü aday olarak eski Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp gösteriliyordu, ancak kendisi bu iddiaları açıkça yalanladı. ABD milli takım teknik direktörü Mauricio Pochettino ve Milan'ın teknik direktörü Massimiliano Allegri de adaylar arasında yer alıyor.