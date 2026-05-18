Real Madrid, tecrübeli bek oyuncusunun yaz aylarında takımdan ayrılacağını açıklarken Florentino Pérez, "efsane" Dani Carvajal'a özel bir övgüde bulundu
Madrid'in efsanevi simgesine efsanevi bir veda
Bu açıklama, Los Blancos için tarihi bir dönemin sonunu işaret ediyor; zira kulüp ve oyuncu, bu yaz sözleşmesinin sona ermesiyle yollarını ayırma konusunda karşılıklı olarak anlaşmaya vardı. 2002 yılında akademiye katıldığından bu yana, İspanyol oyuncu A takımda 13 sezon geçirdi ve futbol tarihinin en çok kupa kazanan oyuncularından biri olarak adını yazdırdı. Kulüp, sağ bek pozisyonunda bir geçiş dönemine hazırlanırken, "kulübümüzün ve dünya futbolunun en büyük efsanelerinden birine şükran ve sevgilerini" dile getirdi.
34 yaşındaki oyuncunun ayrılma kararı, sürekli sakatlık sorunları nedeniyle tüm turnuvalarda sadece 22 maça çıkabildiği bir sezonun ortasında geldi. İspanya ile Euro 2024 ve Uluslar Ligi dahil olmak üzere ulusal ve uluslararası düzeyde kazanılabilecek her şeyi kazanan Carvajal'ın, futbol hayatı sona ermeden önce yurtdışında son bir macera arayışında olduğu bildiriliyor.
Florentino Pérez, kulübün simgesini övüyor
Real Madrid Başkanı Florentino Pérez, kulüpten ayrılan kaptan için yapılan anma mesajlarına öncülük ederek, onun kulübün kimliği açısından ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Pérez, kulübün resmi internet sitesine şunları söyledi: “Dani Carvajal, Real Madrid ve altyapısının bir efsanesi ve simgesidir. Sevgili ve unutulmaz Alfredo Di Stefano ile birlikte Ciudad Real Madrid’in temel taşını döşerken çekilen fotoğrafı, tüm Madridistaların kalbinde ve kulübümüzün tarihinde sonsuza dek yerini koruyacaktır.”
Perez, Los Blancos'u birçok altın çağa taşıyan bu adamın karakterini de vurguladı. Perez, “Carvajal her zaman Real Madrid'in değerlerini en iyi şekilde temsil etti. Burası onun evi ve her zaman da öyle kalacak” diye ekledi. Başkanın sözleri, gençlik takımında geçirdiği on yılı da dahil olmak üzere 23 yıldır kadroda yer alan Carvajal'ın sahip olduğu muazzam statüyü yansıtıyor.
Eşsiz bir Avrupa geçmişi ve kupa koleksiyonu
Carvajal’ın kupa dolabı, başkentte geçirdiği süre boyunca kazandığı inanılmaz 27 şampiyonlukla dikkat çekici bir şekilde doludur. Altı kez Avrupa Kupası’nı kazanan tarihteki sadece beş oyuncudan biri olması, onu futbol tarihine adını yazdırmasını sağlayan bir başarıdır. Şampiyonlar Ligi’ne yaptığı katkı, 2024 yılında şampiyonluğu garantileyen kritik bir gol attıktan sonra finalin En İyi Oyuncusu seçilmesiyle bir kez daha takdir edildi.
Avrupa'daki başarılarının yanı sıra, bu bek oyuncusu altı Kulüpler Dünya Kupası, beş Avrupa Süper Kupası, dört La Liga şampiyonluğu, iki Copa del Rey kupası ve dört İspanya Süper Kupası ile kariyerine veda ediyor. Bireysel olarak, istikrarlı performansı FIFPro 2024 Dünya XI'de yer almasıyla ödüllendirildi ve bu da, kariyerinin son yıllarında bile pozisyonunda dünya elitleri arasında yer aldığını kanıtladı.
Carvajal sonrası dönem için planlama
Bir kaptanın ayrılışı her zaman büyük bir sarsıntı yaratır, ancak Madrid, geçen yaz Trent Alexander-Arnold’u kadrosuna kattıktan sonra geleceğe şimdiden hazırlıklı. Sağ kanadı bu İngiliz bek oyuncusuna devretme kararı, Carvajal’ın Bernabeu’da rolünün azalması yerine yeni bir profesyonel macera peşinde koşmayı tercih etmesinde önemli bir rol oynadı.
Ev sahibi taraftarlar, bu Cumartesi günü sezonun son La Liga maçında ona minnettarlıklarını gösterme fırsatı bulacak. A takımda 450 maça çıkıp 14 gol atan, akademiden dünyanın zirvesine yükselen bu oyuncu, kariyerinin yeni bir sayfasını açmadan önce bir kahraman gibi uğurlanacak.