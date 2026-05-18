Real Madrid, tecrübeli bek oyuncusunun yaz aylarında takımdan ayrılacağını açıklarken Florentino Pérez, "efsane" Dani Carvajal'a özel bir övgüde bulundu

Bu açıklama, Los Blancos için tarihi bir dönemin sonunu işaret ediyor; zira kulüp ve oyuncu, bu yaz sözleşmesinin sona ermesiyle yollarını ayırma konusunda karşılıklı olarak anlaşmaya vardı. 2002 yılında akademiye katıldığından bu yana, İspanyol oyuncu A takımda 13 sezon geçirdi ve futbol tarihinin en çok kupa kazanan oyuncularından biri olarak adını yazdırdı. Kulüp, sağ bek pozisyonunda bir geçiş dönemine hazırlanırken, "kulübümüzün ve dünya futbolunun en büyük efsanelerinden birine şükran ve sevgilerini" dile getirdi.

34 yaşındaki oyuncunun ayrılma kararı, sürekli sakatlık sorunları nedeniyle tüm turnuvalarda sadece 22 maça çıkabildiği bir sezonun ortasında geldi. İspanya ile Euro 2024 ve Uluslar Ligi dahil olmak üzere ulusal ve uluslararası düzeyde kazanılabilecek her şeyi kazanan Carvajal'ın, futbol hayatı sona ermeden önce yurtdışında son bir macera arayışında olduğu bildiriliyor.












