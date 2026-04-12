Real Madrid tavrını sertleştiriyor ve Mbappé'nin penaltısında VAR kayıtlarının dinlenmesini talep ediyor

Real Madrid kulübü, La Liga'da Girona ile oynadıkları maçta hakem Javier Alberola Rojas'ın sergilediği hakemlik performansına karşı büyük bir hoşnutsuzluk yaşıyor. Hakem, Fransız yıldız Kylian Mbappé'nin ceza sahası içinde dirsek darbesine maruz kalmasına rağmen penaltı kararı vermemişti.
İspanyol "Defensa Central" sitesinin kulübe yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Real Madrid yönetimi bu pozisyonun "sezonun en net penaltılarından biri" olduğunu düşünüyor ve hakem Trujillo Suárez'in denetlediği Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine ait ses kayıtlarını, kontrol odasında durumun nasıl değerlendirildiğini öğrenmek için resmi olarak talep etmeye hazırlanıyor.