Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
Real Madrid CF v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Çeviri:

Real Madrid tavrını sertleştiriyor ve Mbappé'nin penaltısında VAR kayıtlarının dinlenmesini talep ediyor

Real Madrid
La Liga
İspanya

Real Madrid, Mbappé'ye verilen bariz bir penaltının göz ardı edilmesinden dolayı öfkeli

Real Madrid kulübü, La Liga'da Girona ile oynadıkları maçta hakem Javier Alberola Rojas'ın sergilediği hakemlik performansına karşı büyük bir hoşnutsuzluk yaşıyor. Hakem, Fransız yıldız Kylian Mbappé'nin ceza sahası içinde dirsek darbesine maruz kalmasına rağmen penaltı kararı vermemişti.

İspanyol "Defensa Central" sitesinin kulübe yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Real Madrid yönetimi bu pozisyonun "sezonun en net penaltılarından biri" olduğunu düşünüyor ve hakem Trujillo Suárez'in denetlediği Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine ait ses kayıtlarını, kontrol odasında durumun nasıl değerlendirildiğini öğrenmek için resmi olarak talep etmeye hazırlanıyor.

  Tekrarlanan arka plan

    Bu adım, Kraliyet Kulübü için bir ilk değil; zira kulüp, geçen yılın Şubat ayında Espanyol maçında Carlos Romero'nun Mbappé'ye yaptığı ünlü müdahalenin ardından benzer bir talepte bulunmuştu. Bu olay, o dönemde geniş çapta tartışmalara yol açmış ve Real Madrid'i hakemler teknik komitesine resmi bir şikayette bulunmaya sevk etmişti.

  • Mbappe Real Madrid GironaGetty Images

    Dünyayı sarsan bir görüntü

    Mbappé'nin darbe aldığı son an, medya ve sosyal medya platformlarında geniş çapta yayıldı; hakem kararının şaşırtıcı olduğu konusunda genel bir fikir birliği vardı, özellikle de Fransız oyuncu yüzünden kan akarken maçı tamamlamış olması nedeniyle.

    Ayrıca, maçın resmi televizyon yayınında bu görüntünün tekrarının yer almaması, Real Madrid yönetiminin şaşkınlığını uyandırdı. Yönetim, bu ihmali "dünyanın en profesyonel turnuvalarından biri olması gereken bir yarışmaya yakışmayan" bir durum olarak değerlendirdi.

  Yönetimin tutumu

    Kulüp başkanı Florentino Pérez'e yakın kaynaklar, Madrid basınının "Real Madrid aleyhine tekrarlanan hatalar" olarak nitelendirdiği durumun gölgesinde, son olayın kulüp içinde İspanyol hakemlik sisteminde bir aksaklık olduğu yönündeki artan hissi pekiştirdiğini doğruladı.

    Yönetim, yaşananların, özellikle sezonun kritik aşamasında, İspanya Futbol Ligi Başkanı Javier Tebas'ın denetlediği yarışmanın tarafsızlığı konusunda soru işaretleri uyandırdığını düşünüyor.

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-GIRONAAFP

    Kulüp içindeki özeleştiri

    Hakem kararlarına duyulan öfkeye rağmen, Real Madrid yetkilileri krizin sadece hakem kararlarıyla sınırlı olmadığını biliyor. Takım, ligde zorlu bir sezon geçiriyor; sezonun bitimine yedi hafta kala Barcelona'nın dokuz puan gerisinde bulunuyor ve bu durum lig şampiyonluğunu korumayı neredeyse imkansız hale getiriyor.

    Kulüp, takımın teknik ve zihinsel performansını gözden geçirme ihtiyacını kabul ederken, sezonu kurtarmanın son umudu olan Şampiyonlar Ligi'ne odaklanıyor.

  Halkın öfkesi giderek artıyor

    Madrid taraftarları da sonuçlardaki düşüşten duydukları hoşnutsuzluğu dile getirerek, takımın son sezonlardaki senaryonun bir tekrarını yaşadığını ve yerel başarısızlıklarını telafi etmek için Avrupa kupasına bel bağladığını belirttiler.

    Real Madrid'in 2008'den bu yana üst üste iki kez lig şampiyonluğunu kaçırması, taraftarları endişelendiren olumsuz bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Taraftarlar, mevcut sezonun sonunda takımda köklü değişiklikler yapılmasını talep ediyor.

Şampiyonlar Ligi
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA