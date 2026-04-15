Jonas Rütten

Real Madrid tarihinde daha önce hiç görülmemiş bir olay! Álvaro Arbeloa, FC Bayern karşısında Şampiyonlar Ligi tarihinde adını yazdırdı

Sezonu bir şekilde kurtarmak için Real Madrid'in FC Bayern karşısında galibiyete ihtiyacı var. Teknik direktör Alvaro Arbeloa, tarihi bir ilk 11 ile sahaya çıktı.

Çünkü Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez ilk 11'de tek bir İspanyol oyuncu bile yer almadı. Geçen hafta 1-2 yenildikleri maça kıyasla Arbeloa, stoperler Dean Huijsen ve Thiago Pitarch'ı kadroya almadı. 

Bunun yerine, merkez savunmada Antonio Rüdiger'in yeni partneri olarak Eder Militao'yu ve orta sahada Federico Valverde'nin yanında Jude Bellingham'ı sahaya sürdü. Arbeloa, ilk maça kıyasla toplamda dört değişiklik yaptı. 

  • Uzun süredir sakat olan ve sezon boyunca sadece altı kez forma giyen Ferland Mendy, ilk maçta Michael Olise karşısında tamamen çaresiz kalan Alvaro Carreras'ın yerini aldı. Arbeloa, tamamen hücum ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkarken, Brahim Diaz'a da ilk on birde yer verdi.

    Real ve özellikle Arbeloa için, FC Bayern ile oynanacak rövanş maçı her şey ya da hiçbir şey anlamına geliyor. Bellingham maç öncesinde bunun bir "final" ve "ya hep ya hiç" maçı olduğunu söyledi. 

    Real Madrid'i şampiyonluksuz bir sezon bekliyor - Arbeloa, Bayern karşısında işini de korumak için mücadele ediyor

    Real Madrid ve Bellingham için sonuçta söz konusu olan, lig ve kupa açısından şu ana kadar felaketle sonuçlanan bir sezonu kurtarmaktan başka bir şey değil. FC Barcelona'nın 9 puan gerisinde ve 7 maç kala şampiyonluk treni neredeyse çoktan kalkmış durumda; kupada ise Albacete'ye karşı utanç verici bir şekilde ikinci turda elenildi. Bu, Xabi Alonso'nun Barca'ya karşı kaybedilen Süper Kupa finalinin hemen ardından görevinden ayrılmak zorunda kalmasının ardından Arbeloa yönetimindeki ilk maçtı.

    Bellingham'a göre, Münih'te "sezonun tüm kötü anlarını unutturmak" için son bir şans var. Kilit oyuncular Aurelien Tchouameni (sarı kart cezası) ve kaleci Thibaut Courtois (kas yırtılması) bu maça çıkamadı. Defans oyuncusu Raul Asencio da mide-bağırsak gribi nedeniyle kadroda yer almadı. 

    Buna, son üç maçtır galibiyet alamayan Real Madrid'in devam eden form krizi de ekleniyor. Bu nedenle de Arbeloa'nın koltuğu ciddi şekilde sallanıyor. 

    Münih'te elenmek, ona işini mal olabilir. Bu nedenle de, bu önemli maç öncesinde belki de gereğinden fazla agresif bir tavır sergiledi: "Çok fazla şans yakaladık ve rakibe çok az fırsat verdik. Şimdi, orada kazanmak ve gerekirse ölmek için Almanya'ya tam bir inançla gidiyoruz."

