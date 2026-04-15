Real Madrid ve Bellingham için sonuçta söz konusu olan, lig ve kupa açısından şu ana kadar felaketle sonuçlanan bir sezonu kurtarmaktan başka bir şey değil. FC Barcelona'nın 9 puan gerisinde ve 7 maç kala şampiyonluk treni neredeyse çoktan kalkmış durumda; kupada ise Albacete'ye karşı utanç verici bir şekilde ikinci turda elenildi. Bu, Xabi Alonso'nun Barca'ya karşı kaybedilen Süper Kupa finalinin hemen ardından görevinden ayrılmak zorunda kalmasının ardından Arbeloa yönetimindeki ilk maçtı.

Bellingham'a göre, Münih'te "sezonun tüm kötü anlarını unutturmak" için son bir şans var. Kilit oyuncular Aurelien Tchouameni (sarı kart cezası) ve kaleci Thibaut Courtois (kas yırtılması) bu maça çıkamadı. Defans oyuncusu Raul Asencio da mide-bağırsak gribi nedeniyle kadroda yer almadı.

Buna, son üç maçtır galibiyet alamayan Real Madrid'in devam eden form krizi de ekleniyor. Bu nedenle de Arbeloa'nın koltuğu ciddi şekilde sallanıyor.

Münih'te elenmek, ona işini mal olabilir. Bu nedenle de, bu önemli maç öncesinde belki de gereğinden fazla agresif bir tavır sergiledi: "Çok fazla şans yakaladık ve rakibe çok az fırsat verdik. Şimdi, orada kazanmak ve gerekirse ölmek için Almanya'ya tam bir inançla gidiyoruz."