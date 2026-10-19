Real Madrid Sevilla'ya üstünlük kurarken Jose Mourinho, Kylian Mbappe'nin Panenka penaltısına tepki gösterdi

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, Sevilla karşısında alınan 4-1'lik galibiyette biri cesur bir Panenka penaltısı olmak üzere akılda kalıcı iki gol atan Kylian Mbappe'yi övdü. Mbappe, ikinci yarının başlarında penaltıyı kendisi kazandırdıktan sonra topu kalecinin üzerinden aşırtarak ağlara gönderdi.

Bu gol, Fransız millî oyuncunun zaten etkileyici geçen gecesini taçlandırdı. Mbappe, daha önce Jude Bellingham'ın akıllıca verdiği topuk pasını gole çevirmişti.

Mourinho, kilit hücum oyuncusunun kendi sahasında sergilediği beceri ve özgüvenden memnundu.