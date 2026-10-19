Alberto Gardin
Çeviri:
Real Madrid Sevilla'ya üstünlük kurarken Jose Mourinho, Kylian Mbappe'nin Panenka penaltısına tepki gösterdi
Madrid, dört gollü performansıyla iç sahadaki kusursuz karnesini korudu
Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, Sevilla karşısında alınan 4-1'lik galibiyette biri cesur bir Panenka penaltısı olmak üzere akılda kalıcı iki gol atan Kylian Mbappe'yi övdü. Mbappe, ikinci yarının başlarında penaltıyı kendisi kazandırdıktan sonra topu kalecinin üzerinden aşırtarak ağlara gönderdi.
Bu gol, Fransız millî oyuncunun zaten etkileyici geçen gecesini taçlandırdı. Mbappe, daha önce Jude Bellingham'ın akıllıca verdiği topuk pasını gole çevirmişti.
Mourinho, kilit hücum oyuncusunun kendi sahasında sergilediği beceri ve özgüvenden memnundu.
- Getty Images Sport
Teknik direktörden “güzel galibiyet”e ve sahadaki mutlak hâkimiyete övgü
Maç sonrası basın toplantısında konuşan Mourinho, Real Madrid kusursuz iç saha serisini sürdürürken kadrosundaki birçok oyuncunun yüksek bireysel performansını övdü. Mourinho, "Birçok oyuncunun bireysel olarak üst düzey performans sergilediği, Real Madrid açısından genel olarak iyi bir maçtı," dedi.
"İlk dakikadan son dakikaya kadar oyunu kontrol ettik ve kaliteli goller attık."
"Topa sahip olma oranımız yüksekti... Bugün bu, iyi bir takıma karşı kurduğumuz üstünlüğü haklı çıkardı," diye ekledi. "Güzel bir galibiyetti."
Mourinho, ilk dakikadan son dakikaya kadar süren mutlak üstünlüğü övdü
Mourinho, kadro derinliği ve taktiksel rotasyona da değinerek kadrodaki her oyuncunun maçlara etki etmeye hazır olması gerektiğini vurguladı. İlk 11 tercihleri sorulduğunda Mourinho, “Mantığı koruyarak bazı şeyleri değiştirdim” dedi.
“Liyakat soyut bir kavram, çünkü hangi 11 oyuncunun oynamayı en çok hak ettiğini ölçmenin bir yolu yok.”
Portekizli teknik direktör, “Birçok oyuncu oynamayı hak ediyor” dedi. “Çok sayıda fırsat yarattık, topu kanat oyuncularımıza ulaştırdık ve harika bir maç çıkardık.”
- Anadolu Agency
Mourinho odağını ülke içindeki tartışmalardan başka yöne çeviriyor
Mbappe'nin penaltısı ve takımın üstün performansı heyecan yaratsa da Mourinho, önlerindeki maçların ötesine bakmayı reddetti.
Portekizli teknik direktör, tüm kulvarlarda takımın temposunu yüksek tutmaya kararlı.
Real Madrid, yeniden La Liga'ya odaklanmadan önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig'i ağırlamaya hazırlanıyor.
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