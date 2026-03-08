Real Madrid scoutları, Manchester City'yi izlemek için yaptıkları seyahat sırasında 'çift görev' kapsamında Newcastle'ın yıldızını izliyorlar

Madrid, bu orta saha oyuncusunu takip eden tek Avrupa devi değil. Arsenal de onunla yakından ilgileniyor ve menajeri Beppe Riso, Arsenal'in Brighton'a karşı kazandığı son maçta tribünde görüldü. Kuzey Londra kulübü, Tonali'yi Mikel Arteta'nın orta sahasında uzun vadeli bir çözüm olarak görüyor, ancak onu Tyneside'dan koparmak için İngiliz rekoru düzeyinde bir yatırım yapmaları gerekecek.

Old Trafford'dan da ilgi var. Manchester United'ın Tonali'yi Casemiro'nun yerine geçebilecek potansiyel oyuncular listesine eklediği bildiriliyor. Birçok kulübün ilgisiyle karşı karşıya kalan Magpies, yıldız oyuncusunu tutmak için zorlu bir görevle karşı karşıya, özellikle de Premier League tablosunda Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan takımların çok gerisinde kaldıkları zorlu bir iç saha mücadelesine devam ederken.