Real Madrid scoutları, Manchester City'yi izlemek için yaptıkları seyahat sırasında 'çift görev' kapsamında Newcastle'ın yıldızını izliyorlar
Real Madrid'in 100 milyon sterlinlik yaz transfer hedefi
25 yaşındaki oyuncu, Eddie Howe'un takımı Cityzens'a 3-1 yenilirken merkezi bir figürdü. Pep Guardiola'nın takımı Madrid'den gelen yetkililer tarafından izleniyordu, ancak The Sun'ın haberine göre Tonali'nin performansını da yakından takip ediyorlardı. Newcastle'ın büyük bir transfer savaşına hazırlandığı ve eski AC Milan yıldızının değerinin 100 milyon sterlin seviyesine ulaşmasının beklendiği bildiriliyor.
İtalya'nın ustası için transfer yarışı
Madrid, bu orta saha oyuncusunu takip eden tek Avrupa devi değil. Arsenal de onunla yakından ilgileniyor ve menajeri Beppe Riso, Arsenal'in Brighton'a karşı kazandığı son maçta tribünde görüldü. Kuzey Londra kulübü, Tonali'yi Mikel Arteta'nın orta sahasında uzun vadeli bir çözüm olarak görüyor, ancak onu Tyneside'dan koparmak için İngiliz rekoru düzeyinde bir yatırım yapmaları gerekecek.
Old Trafford'dan da ilgi var. Manchester United'ın Tonali'yi Casemiro'nun yerine geçebilecek potansiyel oyuncular listesine eklediği bildiriliyor. Birçok kulübün ilgisiyle karşı karşıya kalan Magpies, yıldız oyuncusunu tutmak için zorlu bir görevle karşı karşıya, özellikle de Premier League tablosunda Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan takımların çok gerisinde kaldıkları zorlu bir iç saha mücadelesine devam ederken.
Newcastle'a yıldızlarını tutması için baskı artıyor
Giderek artan gürültüye rağmen, St James' Park'taki hiyerarşi kararlılığını koruyor. Üst düzey yetkililer, kulübün satış kulübü olduğu fikrini reddetti ve bir fiyat etiketi bile belirlendiği yönündeki iddiaları reddetti. Kulüp, 2025 yaz transfer döneminin son gününde İsveçli forvet Alexander Isak'ın rekor bir bedelle Liverpool'a transfer olması ve Magpies'in hücumda zayıf kalmasıyla sonuçlanan olayın tekrarlanmasını önlemek için çaresiz durumda.
Tonali, Tyneside'da kalıp kalmayacağı sorulduğunda, uzun vadeli geleceği hakkında son derece dürüst bir şekilde konuştu. "Bu zor bir soru çünkü futbolda her yıl düşünmek zorundasınız. Geçen yaz bizim için, Alex [Isak] için zordu, ama futbol böyledir. Hayatınız için, başka bir takım için bir seçeneğiniz varsa, her şeyi düşünmeniz gerekir. 'Evet, burada on yıl kalmak istiyorum' demek istemiyorum, ama şu anda burada mutluyum. Başka bir takım hakkında hiçbir şey düşünmüyorum."
Newcastle dikkatini Avrupa'ya çevirdi
Howe, on aylık bahis yasağı süresince kulübün desteğine minnettar olan orta saha oyuncusunu desteklemeye devam ediyor. Daha önce transfer söylentilerini reddederek şöyle demişti: "Bizim tarafımızdan Sandro'yu kaybetme niyetimiz hiç yoktu. O burada çok mutlu, Newcastle için oynamayı ve şehri seviyor. Sandro kesinlikle gayet iyi. Dün onunla görüştüm. O, şu anda ve bizimle birlikte olmaya odaklanmış durumda. Sandro'nun kendisiyle ilgili herhangi bir sorun yok. Mutlu ve bağlı."
3-1'lik yenilginin tozu dindiğinde, Newcastle hızla toparlanmalı ve odak noktasını Premier League kampanyasına ve kendi Şampiyonlar Ligi yolculuğuna geri çevirmelidir. Magpies, İspanyol devi Barcelona ile oynayacağı merakla beklenen son 16 turu maçına hazırlanırken, iç sahadaki başarısızlıkların üzerinde durmaya pek vakti yok. Bu arada Madrid, artık tamamen Man City ile oynayacağı büyük Avrupa kupası maçına odaklanacak.
