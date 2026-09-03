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Real Madrid savunmacısı Raúl Asencio, bir çocuğa ait müstehcen video ile ilgili suçlamalardan aklandı
Mahkeme, savunmacıyı tüm suçlamalardan beraat ettirdi
Asencio, bir kadın ve 16 yaşındaki bir kızın yer aldığı cinsel içerikli bir videonun rıza dışı şekilde dağıtılmasıyla ilgili suçlamaların tamamından aklandı. Perşembe günü bir İspanyol mahkemesi, savcıların kendisine yönelik tüm suçlamaları geri çekmesinin ardından Asencio hakkında beraat kararı verdi. ESPN'in haberine göre, dava Haziran 2023'te Kanarya Adaları'ndaki bir plaj kulübünde kaydedilen cinsel bir karşılaşma etrafında şekillendi.
Asencio olayın kayda alınmasıyla suçlanmasa da, görüntüleri paylaştığı iddiasıyla yargılandı. Real Madrid altyapısından eski takım arkadaşları Andrés García, Ferrán Ruiz ve Juan Rodríguez suçlarını kabul etti ve her biri bir yıl ertelenmiş hapis cezası, iki yıl uzaklaştırma kararı ve çocuklarla çalışmaktan üç yıl men cezasını kabul etti.
- Getty Images Sport
Mağdurlar, hukuki sürecin sonuçlanması için oyuncuları affetti
Videoda yer alan iki genç kadının, oyuncuları affettiklerini mahkemede doğrulamasının ardından yargı süreci perşembe günü sonuçlandı. Las Palmas de Gran Canaria'daki bir mahkemenin açıklamasında karar şöyle detaylandırıldı: "Mağdurların sanıkları affettiklerini teyit etmeleri ve Savcılık makamı temsilcisinin, içlerinden biri hakkındaki suçlamaları geri çekip diğer üçü için talep edilen cezayı azaltan raporunun dinlenmesinin ardından hakim, savcılık raporuna uygun şekilde tarafların rızasıyla bir hüküm verdi."
Mahkeme şu ifadeleri ekledi: "Karar kesindir ve yargılamayı nihai olarak sona erdirmektedir; taraflar kararı kabul ettiklerini ve itiraz etmeyeceklerini teyit etmiştir."
Mourinho, saha dışındaki iki ayrı disiplin sorununa değindi
Asencio, video dağıtımı suçlamalarından aklanmış olsa da, ayrı bir trafik suçu nedeniyle şu anda Real Madrid'in iç disiplin soruşturmasıyla karşı karşıya. Çarşamba günü savunma oyuncusu, alkollü araç kullanmaktan suçlu bulundu ve bunun sonucunda ehliyetine sekiz ay süreyle el konuldu, ayrıca 14.400 € para cezası verildi.
Real Madrid daha sonra hakkında disiplin süreci başlattı. Perşembe günü durumla ilgili konuşan teknik direktör José Mourinho, "Süreç açık olduğu müddetçe onu Real Madrid oyuncusu olarak görüyorum. Sakat ve birkaç hafta daha forma giyemeyecek. Bu da şu an bu sorunla uğraşmak zorunda kalmamama yardımcı oluyor" dedi.
- Getty Images Sport
Asencio için sırada ne var?
Asencio, kas sakatlığı nedeniyle bu sezon forma giymedi ve yakın gelecekte de sahalardan uzak kalacak. Savunma oyuncusu, 2024-2025 sezonunun başında A takıma yükselmesinden bu yana tüm kulvarlarda 80 maça çıktı, iki gol attı ve Real Madrid ile FIFA Kıtalararası Kupa'yı kazandı. Yeniden hazır hâle geldiğinde, Mourinho'nun güvenini yeniden kazanması ve kulübün devam eden disiplin sürecini yönetmesi gerekecek.
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