Asencio, bir kadın ve 16 yaşındaki bir kızın yer aldığı cinsel içerikli bir videonun rıza dışı şekilde dağıtılmasıyla ilgili suçlamaların tamamından aklandı. Perşembe günü bir İspanyol mahkemesi, savcıların kendisine yönelik tüm suçlamaları geri çekmesinin ardından Asencio hakkında beraat kararı verdi. ESPN'in haberine göre, dava Haziran 2023'te Kanarya Adaları'ndaki bir plaj kulübünde kaydedilen cinsel bir karşılaşma etrafında şekillendi.

Asencio olayın kayda alınmasıyla suçlanmasa da, görüntüleri paylaştığı iddiasıyla yargılandı. Real Madrid altyapısından eski takım arkadaşları Andrés García, Ferrán Ruiz ve Juan Rodríguez suçlarını kabul etti ve her biri bir yıl ertelenmiş hapis cezası, iki yıl uzaklaştırma kararı ve çocuklarla çalışmaktan üç yıl men cezasını kabul etti.