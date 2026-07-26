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Real Madrid, RB Leipzig’in yıldızı Yan Diomande ile dev bir transfer anlaşması imzaladı; oyuncunun sağlık kontrolüne girmesi planlanıyor
Real Madrid devasa bir anlaşma imzaladı
Ünlü transfer uzmanı Fabrizio Romano’ya göre, Real Madrid, Diomande için 100 milyon avroyu “büyük ölçüde aşan” bir bedel karşılığında RB Leipzig ile anlaşmaya vardı. İspanyol devi, daha önce 19 yaşındaki oyuncu için yaklaşık 100 milyon avroluk ilk teklifini Alman kulübüne sunmuş, ancak RB Leipzig bu teklifi reddederek çok daha yüksek bir bedel talep etmişti.
Romano, X hesabından bu önemli gelişmeyi doğrulayarak şöyle dedi: "SON DAKİKA: YAN DIOMANDE REAL MADRID'E GİDİYOR, BAŞLIYORUZ! Fildişili kanat oyuncusu için 100 milyon avronun üzerinde bir bedel karşılığında RB Leipzig ile bu gece anlaşma sağlandı. Diomande, tıbbi testler ve 2031 Haziranına kadar geçerli olacak sözleşmenin imzalanması için bu hafta Madrid'e uçacak."
Paris Saint-Germain yarıştan çekildi
Bu gelişmeden önce Diomande, Avrupa’nın dört bir yanından, özellikle de Paris Saint-Germain’den yoğun ilgi görmüştü. Ancak Romano, Fransız şampiyonunun ilgisini resmen geri çektiğini de açıkladı.
Daha önce kişisel şartlar üzerinde anlaşmaya varılmış olmasına rağmen, PSG, bu transferi gerçekleştirmek için rasyonel finansal yönetim ve kadro dengesi ilkelerinden ödün vermeyeceğine karar verdi. Fransız ekibinin çekilmesiyle birlikte Real'in önü açıldı.
Küme düşme noktasından gişe rekorları kıran bir transfere kadar hızlı yükseliş
Diomande’nin yükselişi tam anlamıyla muhteşemdi ve 100 milyon avro sınırını aşmak istemeyen Arsenal, Manchester City ve Liverpool’un da dikkatini çekti.
2024-25 sezonunda, genç oyuncu La Liga'dan küme düşen Leganes formasıyla sadece altı maçta ilk 11'de yer aldı ve iki gol atmayı başardı. RB Leipzig, 2025 yılında hesaplı bir risk alarak 20 milyon € ödeyerek onu Bundesliga'ya transfer etti ve burada kısa sürede büyük bir yıldız haline geldi. Geçen sezon, Alman kulübü adına tüm turnuvalarda 46 maça çıktı ve 15 gol attı.
- AFP
Bundan sonra ne olacak?
Diomande’nin bu hafta Madrid’e gelerek zorunlu sağlık kontrollerini tamamlaması ve Haziran 2031’e kadar geçerli olan sözleşmesini resmen imzalaması bekleniyor. Formaliteler tamamlandıktan sonra, yetenekli forvet, Jose Mourinho yönetimindeki sezon öncesi hazırlıklarında yeni takım arkadaşlarına katılacak. Vinicius Junior’ın geleceğine dair belirsizlikler sürerken, Diomande önümüzdeki sezonda kulüp için hemen kilit bir rol üstlenebilir.
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