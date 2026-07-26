Real Madrid, RB Leipzig’in yıldızı Yan Diomande ile dev bir transfer anlaşması imzaladı; oyuncunun sağlık kontrolüne girmesi planlanıyor

Ünlü transfer uzmanı Fabrizio Romano’ya göre, Real Madrid, Diomande için 100 milyon avroyu “büyük ölçüde aşan” bir bedel karşılığında RB Leipzig ile anlaşmaya vardı. İspanyol devi, daha önce 19 yaşındaki oyuncu için yaklaşık 100 milyon avroluk ilk teklifini Alman kulübüne sunmuş, ancak RB Leipzig bu teklifi reddederek çok daha yüksek bir bedel talep etmişti.

Romano, X hesabından bu önemli gelişmeyi doğrulayarak şöyle dedi: "SON DAKİKA: YAN DIOMANDE REAL MADRID'E GİDİYOR, BAŞLIYORUZ! Fildişili kanat oyuncusu için 100 milyon avronun üzerinde bir bedel karşılığında RB Leipzig ile bu gece anlaşma sağlandı. Diomande, tıbbi testler ve 2031 Haziranına kadar geçerli olacak sözleşmenin imzalanması için bu hafta Madrid'e uçacak."







