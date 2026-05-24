Real Madrid, önemli transfer dönemi öncesinde hangi alanlarda ‘eksiklikleri’ olduğunu öğrendi – Fabio Capello, Jose Mourinho’nun göreve başlaması öncesinde transfer politikasına ilişkin mesaj verdi
Capello, eksik halkayı tespit ediyor
Real Madrid, önemli bir kupa kazanamadan ve La Liga’da rakibi Barcelona’nın gerisinde kalarak 2025-26 sezonunu hayal kırıklığıyla tamamladı. Sezonun son gününde Athletic Club’a karşı alınan 4-2’lik galibiyet, kadro içindeki temel sorunları gizlemeye yetmedi; bu durum, eski teknik direktör Capello’nun takımın hangi alanlarda yetersiz kaldığına dair görüşlerini dile getirmesine neden oldu.
"Real Madrid için kolay bir sezon olmadı. Geleceğin ne getireceğini anlamamız gerekiyor. En önemli şey, iyi oyuncuların nerede olduğunu, takımın hangi alanlarda yetersiz kaldığını ve hangi pozisyonlarda eksiklik olduğunu anlamaktır. Ardından da bu oyuncuları transfer etmeye çalışmak gerekir. Bu kolay bir iş değil, biliyorsunuz," dedi Capello yakın zamanda katıldığı bir etkinlikte.
Yeri doldurulamaz ikonların yenilenmesi
Capello için asıl endişe kaynağı orta saha. İtalyan teknik direktör, efsanevi isimlerin ayrılması ve yaşlanmasının, mevcut kadro tarafından henüz yeterince doldurulamayan bir boşluk bıraktığına inanıyor. Kulübün önceliğinin, eski büyük oyuncularla aynı düzeyde kontrol ve vizyona sahip oyuncular bulmak olması gerektiğini vurguluyor.
“Real Madrid'de ne gibi değişiklikler yapardım? Orta sahada, [Luka] Modric ve [Toni] Kroos gibi oyunculara ihtiyaç var. Bu oyuncular, kaliteleri ve taktik zekaları nedeniyle çok önemli. Son birkaç yıldır bu alanda biraz eksiklik yaşıyoruz,” diye açıkladı Capello.
Mourinho’nun hedefleri ve olası transferler
Mourinho'nun bu yaz Real Madrid'in başına ikinci kez geçmesi beklenirken, kulüp bu sorunları gidermek için şimdiden birçok önemli isimle anılıyor. Manchester City'den Rodri başlıca hedef olarak öne çıkarken, haberlere göre İspanyol oyuncu Pep Guardiola'nın Etihad Stadyumu'ndan ayrılmasının ardından Bernabéu'ya transfer olmaya sıcak bakabilir.
Enzo Fernandez ise hala hayallerdeki hedef olmaya devam etse de, Chelsea'nin onun için istediği fahiş fiyat, anlaşmayı zorlaştırıyor. Aday listesinin üst sıralarında yer alan bir diğer isim ise Sporting CP'den Morten Hjulmand. Danimarka milli takımında forma giyen bu oyuncunun Mourinho'nun favorisi olduğu ve Capello'nun vurguladığı taktiksel dengesizliğe daha uygun maliyetli bir çözüm sunabileceği belirtiliyor.
Büyük bir dönüşümün yaşandığı bir yaz
Sezonun sonunda, tecrübeli oyuncular Dani Carvajal ve David Alaba ile duygusal vedalar yaşandı; bu, pek çok Madridista için altın bir dönemin sonunu işaret ediyordu. Öte yandan, Álvaro Arbeloa’nın teknik direktörlük görevinden ayrılması, kulübü Avrupa futbolunun zirvesine geri döndürme görevini üstlenecek olan Mourinho yönetiminde yeni bir dönemin önünü açtı.
Trent Alexander-Arnold gibi yeni transferler, zorlu bir ilk sezonun ardından şimdiden geleceğe umutla bakıyor. Thomas Tuchel'in İngiltere Dünya Kupası kadrosuna alınmamasına rağmen, sağ bek oyuncusu iyimserliğini koruyor ve bu hafta sonu şunları söyledi: "Yaz boyunca iyi bir dinlenme ve çalışma dönemi geçireceğim. Gelecek sezon bu muhteşem kulübe kupalar getireceğimize söz veriyorum!"