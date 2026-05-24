Real Madrid, önemli transfer dönemi öncesinde hangi alanlarda ‘eksiklikleri’ olduğunu öğrendi – Fabio Capello, Jose Mourinho’nun göreve başlaması öncesinde transfer politikasına ilişkin mesaj verdi

Real Madrid, önemli bir kupa kazanamadan ve La Liga’da rakibi Barcelona’nın gerisinde kalarak 2025-26 sezonunu hayal kırıklığıyla tamamladı. Sezonun son gününde Athletic Club’a karşı alınan 4-2’lik galibiyet, kadro içindeki temel sorunları gizlemeye yetmedi; bu durum, eski teknik direktör Capello’nun takımın hangi alanlarda yetersiz kaldığına dair görüşlerini dile getirmesine neden oldu.

"Real Madrid için kolay bir sezon olmadı. Geleceğin ne getireceğini anlamamız gerekiyor. En önemli şey, iyi oyuncuların nerede olduğunu, takımın hangi alanlarda yetersiz kaldığını ve hangi pozisyonlarda eksiklik olduğunu anlamaktır. Ardından da bu oyuncuları transfer etmeye çalışmak gerekir. Bu kolay bir iş değil, biliyorsunuz," dedi Capello yakın zamanda katıldığı bir etkinlikte.