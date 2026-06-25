Real Madrid, Nico Paz’ın 9 milyon avroluk sözleşme bedelini devreye sokmayı ve onu Como’ya çok yüksek bir bedel karşılığında geri teklif etmeyi planlıyor

Bu stratejik hamle, İspanya’nın başkentindeki kulübün, Ağustos 2024’te 6 milyon avro bedelle kuzey İtalya’ya dört yıllık kalıcı bir sözleşmeyle transfer olan kendi altyapısından yetişen bir oyuncudan önemli bir kâr elde etmesini sağlıyor.

Romano’nun haberine göre, bu karmaşık geri alım teklifi, Como’ya tarihi Avrupa macerasına girmeden önce orta saha liderini kadrosunda tutmak için öncelikli hak tanıyacak. Eğer mali açıdan bir anlaşmaya varılamazsa, Inter gibi önde gelen rakipler ve birkaç zengin Premier Lig kulübü, rekabetçi teklifler sunmaya hazır durumda.