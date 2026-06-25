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Real Madrid, Nico Paz’ın 9 milyon avroluk sözleşme bedelini devreye sokmayı ve onu Como’ya çok yüksek bir bedel karşılığında geri teklif etmeyi planlıyor
Madrid, Paz’ın sözleşmesindeki maddeyi devreye sokmaya hazır
Bernabeu yetkilileri, yetenekli 21 yaşındaki oyuncunun indirimli serbest kalma opsiyonunu devreye sokmak üzere bugün Serie A kulübüyle bir görüşme yapmayı planlıyor. Fabrizio Romano'ya göre Madrid, Como'ya 60 milyon avro (52 milyon sterlin) tutarındaki dev bir paket karşılığında, takımın yıldız oyuncusunu kalıcı olarak kadrosunda tutma fırsatını hemen sunmayı planlıyor. İtalyan kulübü bu yüksek bedeli reddederse, La Liga devi, oyuncuyu ilk takım planlarında yer almadığı için başka bir kulübe satmayı düşünecek.
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Romano, Madrid stratejisini ayrıntılı olarak anlatıyor
Bu stratejik hamle, İspanya’nın başkentindeki kulübün, Ağustos 2024’te 6 milyon avro bedelle kuzey İtalya’ya dört yıllık kalıcı bir sözleşmeyle transfer olan kendi altyapısından yetişen bir oyuncudan önemli bir kâr elde etmesini sağlıyor.
Romano’nun haberine göre, bu karmaşık geri alım teklifi, Como’ya tarihi Avrupa macerasına girmeden önce orta saha liderini kadrosunda tutmak için öncelikli hak tanıyacak. Eğer mali açıdan bir anlaşmaya varılamazsa, Inter gibi önde gelen rakipler ve birkaç zengin Premier Lig kulübü, rekabetçi teklifler sunmaya hazır durumda.
Arjantinli genç yıldızın yükselişi
Paz, olağanüstü bir iç saha sezonu geçirdi; 12 lig golü ve altı asist kaydederek takımını tarihi bir şekilde ilk dörtte bitirmeye ve Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya taşıdı. Ofansif orta saha oyuncusu, istatistiksel olarak Serie A’ya damgasını vurdu; penaltı dışı gol katkıları ve 90 dakikada kaleyi bulan şut sayısı açısından tüm orta saha oyuncuları arasında birinci sırada yer aldı. Kulüpteki muhteşem performansı, ona Arjantin A Milli Takımı’nda 10 kez forma giyme şansı ve mevcut Dünya Kupası kadrosunda yer alma fırsatı kazandırdı; bu başarıları, kıtadaki seçkin yetenek avcılarının dikkatini çekti.
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Milyarder sahipler zorlu bir sınavla karşı karşıya
Robert Budi Hartono ve geniş ailesinin öncülüğünde, kulüp başkanı Mirwan Suwarso’nun İtalya’daki faaliyetleri yönettiği bu iddialı Djarum yönetimi, büyük bir mali dönüm noktasıyla karşı karşıya. Toplam serveti 40 milyar doları aşan bu varlıklı sahipler, en değerli varlıkları için 60 milyon avroluk bu rekor niteliğindeki harcamayı onaylayıp onaylamayacağına karar vermek zorundalar. Bu müzakereler sırasında verecekleri nihai karar, kulübün yaklaşan Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçını ve ilk dört sıradaki konumunu sürdürme kabiliyetini büyük ölçüde belirleyecek.