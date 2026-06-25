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Nico PazGetty Images
Adhe Makayasa

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Real Madrid, Nico Paz’ın 9 milyon avroluk sözleşme bedelini devreye sokmayı ve onu Como’ya çok yüksek bir bedel karşılığında geri teklif etmeyi planlıyor

Transfers
N. Paz
Real Madrid
La Liga
Como
Serie A

Real Madrid, orta saha yıldızı Nico Paz için 9 milyon avroluk uygun fiyatlı geri alım opsiyonunu devreye sokma konusundaki kesin niyetini Como’ya resmi olarak bildirmek üzere hazırlanıyor. İspanyol devi, muhteşem bir sezonun ardından oyuncunun değerinin tavan yapmasından yararlanarak, bu çok beğenilen oyun kurucuyu İtalyan kulübüne hemen çok yüksek bir kâr marjıyla geri satmayı planlıyor.

  • Madrid, Paz’ın sözleşmesindeki maddeyi devreye sokmaya hazır

    Bernabeu yetkilileri, yetenekli 21 yaşındaki oyuncunun indirimli serbest kalma opsiyonunu devreye sokmak üzere bugün Serie A kulübüyle bir görüşme yapmayı planlıyor. Fabrizio Romano'ya göre Madrid, Como'ya 60 milyon avro (52 milyon sterlin) tutarındaki dev bir paket karşılığında, takımın yıldız oyuncusunu kalıcı olarak kadrosunda tutma fırsatını hemen sunmayı planlıyor. İtalyan kulübü bu yüksek bedeli reddederse, La Liga devi, oyuncuyu ilk takım planlarında yer almadığı için başka bir kulübe satmayı düşünecek.


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  • Nico PazGetty Images

    Romano, Madrid stratejisini ayrıntılı olarak anlatıyor

    Bu stratejik hamle, İspanya’nın başkentindeki kulübün, Ağustos 2024’te 6 milyon avro bedelle kuzey İtalya’ya dört yıllık kalıcı bir sözleşmeyle transfer olan kendi altyapısından yetişen bir oyuncudan önemli bir kâr elde etmesini sağlıyor.

    Romano’nun haberine göre, bu karmaşık geri alım teklifi, Como’ya tarihi Avrupa macerasına girmeden önce orta saha liderini kadrosunda tutmak için öncelikli hak tanıyacak. Eğer mali açıdan bir anlaşmaya varılamazsa, Inter gibi önde gelen rakipler ve birkaç zengin Premier Lig kulübü, rekabetçi teklifler sunmaya hazır durumda.

  • Arjantinli genç yıldızın yükselişi

    Paz, olağanüstü bir iç saha sezonu geçirdi; 12 lig golü ve altı asist kaydederek takımını tarihi bir şekilde ilk dörtte bitirmeye ve Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya taşıdı. Ofansif orta saha oyuncusu, istatistiksel olarak Serie A’ya damgasını vurdu; penaltı dışı gol katkıları ve 90 dakikada kaleyi bulan şut sayısı açısından tüm orta saha oyuncuları arasında birinci sırada yer aldı. Kulüpteki muhteşem performansı, ona Arjantin A Milli Takımı’nda 10 kez forma giyme şansı ve mevcut Dünya Kupası kadrosunda yer alma fırsatı kazandırdı; bu başarıları, kıtadaki seçkin yetenek avcılarının dikkatini çekti.

  • Como v Ajax - Como Cup FinalGetty Images Sport

    Milyarder sahipler zorlu bir sınavla karşı karşıya

    Robert Budi Hartono ve geniş ailesinin öncülüğünde, kulüp başkanı Mirwan Suwarso’nun İtalya’daki faaliyetleri yönettiği bu iddialı Djarum yönetimi, büyük bir mali dönüm noktasıyla karşı karşıya. Toplam serveti 40 milyar doları aşan bu varlıklı sahipler, en değerli varlıkları için 60 milyon avroluk bu rekor niteliğindeki harcamayı onaylayıp onaylamayacağına karar vermek zorundalar. Bu müzakereler sırasında verecekleri nihai karar, kulübün yaklaşan Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçını ve ilk dört sıradaki konumunu sürdürme kabiliyetini büyük ölçüde belirleyecek.