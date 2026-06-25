Karar verildi. Real Madrid, Nico Paz’ın geleceğine ilişkin kararını Como’ya bildirdi; Paz, bugünden itibaren Avrupa futbol piyasasında en çok aranan oyunculardan biri haline geldi. Como kulübünün sportif direktörü Ludi’nin, Arjantinli ofansif orta saha oyuncusunun Cesc Fabregas’ın takımında kalması için şartları yeniden müzakere etmek amacıyla İspanya’ya yaptığı ziyaret yeterli olmadı. Artık Cesc Fabregas, Nico Paz’ın yeteneğine yeniden güvenmek isterse, en az 60 milyon avro yatırım yapmak zorunda kalacak.
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Real Madrid, Nico Paz’ı geri aldı ve onu hemen transfer piyasasına çıkardı: Inter’den Premier League’e kadar, geleceği nasıl şekillenebilir?
REAL NEDEN ONU SATMAK İSTİYOR?
Como’ya sunulan bu fiyat, yalnızca Como için geçerli olup, Real Madrid lehine yeni ve daha yüksek bir geri alım maddesi (80 milyon) şartına bağlı olacaktır. Muhtemelen Real Madrid, büyük bir gelecek vaat eden ve Serie A gibi rekabetçi bir ortamda kendini kanıtlamış bu genç oyuncuyu en yüksek teklifi verene satmayı planlamaktadır. Nico Paz’ın, yeni teknik direktör José Mourinho’yu, Jude Bellingham, Brahim Diaz, Vinicius Junior, Arda Güler, Rodrygo ve Franco Mastantuono gibi isimlerle rekabet etme şansı vermesi durumunda karşılaşacağı yoğun rekabet göz önüne alındığında – ve ayrıca Real Madrid’in gelecek transferler için yeniden yatırım yapmak üzere acil nakit ihtiyacı da dikkate alındığında – tüm taraflar için en iyi çözüm, kendini kanıtlamak amacıyla yeni bir kesin transferin gerçekleşmesi gibi görünüyor.
ARKA PLANDAN INTER
Uzun zamandır bilindiği üzere, Inter, Nico Paz’ın teknik niteliklerine duyduğu takdiri hiçbir zaman gizlemeyen takımlardan biridir. Nerazzurri kulübü, daha öngörülemez bir oyun sergilemek ve 3-5-2 düzeninin kalıplarından çıkmak için uzun süredir aradığı, orta saha çizgisinden itibaren sahayı canlandırabilen ve sayısal üstünlük yaratabilen klasik bir futbolcu. İtalya şampiyonu kulübün başkan yardımcısı Javier Zanetti ile Nico Paz’ın babası arasındaki dostluk dikkate alınması gereken bir husustur; aynı şekilde, Inter ve Real Madrid’in geçtiğimiz haftalarda Dumfries transferi için zaten temasa geçmiş olması (Blancos, serbest kalma bedelini ödemeyi kabul etti) ve başkan Marotta’nın kısa süre önce İspanya’nın başkentine giderek Florentino Perez ile görüşüp Real Madrid’den ayrılabilecek bazı potansiyel oyunculara ilgisini belirtmiş olması da dikkate alınmalıdır. O görüşmede Nico Paz’ın da gündeme gelmiş olması ihtimal dışı değildir. Palestra transferinin suya düştüğünü gören Nerazzurri, şimdi bu birikimi yeniden yatırmaya karar verip, belki de önceden planlanmış oyuncu satışlarıyla finanse ederek büyük bir transfer hamlesi yapmaya çalışacak mı?
PREMIER LIG'DE MİZAÇ MI?
Real Madrid’in Nico Paz’ı en yüksek teklifi verene, sadece Como’ya ayrılan 60 milyonun üzerindeki bir değerle satmayı planladığı gerçeğinden kaynaklanan bir diğer güçlü hipotez ise, Premier League’in bu kadar yetenekli bir oyuncunun satışından mümkün olduğunca fazla kazanç elde etmek için ideal lig olabileceğidir. Arsenal, Chelsea ve Manchester City elbette ön saflarda yer alıyor; zira bu takımların teknik direktörleri, orta saha ve ilerisi için bu tür oyunculara her zaman bir zaaf beslemişlerdir. Ancak, İngiliz ligindeki takımların da sahip olduğu muazzam ekonomik potansiyel göz önüne alındığında, biraz daha alt seviyede olsa da Şampiyonlar Ligi sıralaması için mücadele eden takımların da Real Madrid’in kapısını çalabileceği ihtimali göz ardı edilmemelidir.