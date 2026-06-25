Real Madrid, Nico Paz’ı geri aldı ve onu hemen transfer piyasasına çıkardı: Inter’den Premier League’e kadar, geleceği nasıl şekillenebilir?

Uzun zamandır bilindiği üzere, Inter, Nico Paz’ın teknik niteliklerine duyduğu takdiri hiçbir zaman gizlemeyen takımlardan biridir. Nerazzurri kulübü, daha öngörülemez bir oyun sergilemek ve 3-5-2 düzeninin kalıplarından çıkmak için uzun süredir aradığı, orta saha çizgisinden itibaren sahayı canlandırabilen ve sayısal üstünlük yaratabilen klasik bir futbolcu. İtalya şampiyonu kulübün başkan yardımcısı Javier Zanetti ile Nico Paz’ın babası arasındaki dostluk dikkate alınması gereken bir husustur; aynı şekilde, Inter ve Real Madrid’in geçtiğimiz haftalarda Dumfries transferi için zaten temasa geçmiş olması (Blancos, serbest kalma bedelini ödemeyi kabul etti) ve başkan Marotta’nın kısa süre önce İspanya’nın başkentine giderek Florentino Perez ile görüşüp Real Madrid’den ayrılabilecek bazı potansiyel oyunculara ilgisini belirtmiş olması da dikkate alınmalıdır. O görüşmede Nico Paz’ın da gündeme gelmiş olması ihtimal dışı değildir. Palestra transferinin suya düştüğünü gören Nerazzurri, şimdi bu birikimi yeniden yatırmaya karar verip, belki de önceden planlanmış oyuncu satışlarıyla finanse ederek büyük bir transfer hamlesi yapmaya çalışacak mı?