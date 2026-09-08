Real Madrid'in Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğuna Santiago Bernabéu'da Inter'i 2-1 yenerek başladığı doğru, ancak bu galibiyet aldatıcı görünüyor ve maçın gerçek görüntüsünü yansıtmıyor. Zira kraliyet ekibi İtalyan rakibi karşısında oldukça zorlandı ve skorun, Portekizli teknik direktör José Mourinho'nun doğru kadro tercihinde yaptığı bir dizi hatayı gizlediği ortaya çıktı.

Real Madrid kazanıp üç puanı hanesine yazdırsa da, maçın büyük bölümünde daha iyi olan taraf Inter'di. İtalyan ekibi kendi oyununu dayatmayı ve kraliyet ekibinin kalesine birden fazla kez ulaşmayı başardı, ancak kaleci Thibaut Courtois'nın parlak performansı bu üstünlüğün gollere dönüşmesine engel oldu; Courtois, maçın seyrini değiştirebilecek tehlikeli pozisyonlarda takımını kurtardı.

Buna karşılık Real Madrid gol atmak için çok fazla pozisyon üretmeye ihtiyaç duymadı; Inter'in savunmacılarının ve kalecisinin yaptığı basit hatalardan yararlandı. Bu da kraliyet ekibine, özellikle Inter'in çok daha iyi göründüğü ilk yarıda, doğal bir sonuç olmayan bir üstünlük kazandırdı.

Ayrıca Real Madrid'in forvetleri, skor 2-0 iken maçı öldürüp erkenden bitirmeye yetecek son derece kolay pozisyonları harcadı. Bu durum Los Blancos'un çektiği sıkıntıyı son dakikalara kadar artırdı. Sonuçta maçın skoru Mourinho açısından olumluydu, ancak sergilenen performans ve öncesindeki tercihler, Real Madrid'in ilk Avrupa sınavında ortaya koyduğu görüntüye dair birçok soru işaretinin önünü açıyor.

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