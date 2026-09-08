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Jose Mourinho Real Madrid crestGetty/GOAL

Çeviri:

Real Madrid mucize eseri yılanların ağzından kurtuldu: Kusurları gizleyen aldatıcı bir galibiyet

Real Madrid - Inter
Real Madrid
Inter
Şampiyonlar Ligi
J. Mourinho
K. Mbappe
T. Alexander-Arnold
İspanya
İtalya
Portekiz
Fransa
İngiltere

Zorlu bir Real Madrid galibiyeti "Special One" hakkındaki soru işaretlerini gündeme getirdi

Real Madrid'in Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğuna Santiago Bernabéu'da Inter'i 2-1 yenerek başladığı doğru, ancak bu galibiyet aldatıcı görünüyor ve maçın gerçek görüntüsünü yansıtmıyor. Zira kraliyet ekibi İtalyan rakibi karşısında oldukça zorlandı ve skorun, Portekizli teknik direktör José Mourinho'nun doğru kadro tercihinde yaptığı bir dizi hatayı gizlediği ortaya çıktı.

Real Madrid kazanıp üç puanı hanesine yazdırsa da, maçın büyük bölümünde daha iyi olan taraf Inter'di. İtalyan ekibi kendi oyununu dayatmayı ve kraliyet ekibinin kalesine birden fazla kez ulaşmayı başardı, ancak kaleci Thibaut Courtois'nın parlak performansı bu üstünlüğün gollere dönüşmesine engel oldu; Courtois, maçın seyrini değiştirebilecek tehlikeli pozisyonlarda takımını kurtardı.

Buna karşılık Real Madrid gol atmak için çok fazla pozisyon üretmeye ihtiyaç duymadı; Inter'in savunmacılarının ve kalecisinin yaptığı basit hatalardan yararlandı. Bu da kraliyet ekibine, özellikle Inter'in çok daha iyi göründüğü ilk yarıda, doğal bir sonuç olmayan bir üstünlük kazandırdı.

Ayrıca Real Madrid'in forvetleri, skor 2-0 iken maçı öldürüp erkenden bitirmeye yetecek son derece kolay pozisyonları harcadı. Bu durum Los Blancos'un çektiği sıkıntıyı son dakikalara kadar artırdı. Sonuçta maçın skoru Mourinho açısından olumluydu, ancak sergilenen performans ve öncesindeki tercihler, Real Madrid'in ilk Avrupa sınavında ortaya koyduğu görüntüye dair birçok soru işaretinin önünü açıyor.

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  • Trent Alexander-Arnold Real Madrid 2026-27Getty

    Uygun olmayan bir kombinasyon

    José Mourinho, biri diğerinin peşi sıra üç oyuncusunun aynı anda cezalı duruma düşmesiyle orta sahada bariz bir krizle karşı karşıya kaldığı maça çıktı. Eduardo Camavinga, Bernardo Silva ve Arda Güler, geçen sezonki Şampiyonlar Ligi'nde gördükleri kırmızı kartlar nedeniyle takımda yer alamadı. Böylece Portekizli teknik adam, sahanın en önemli bölgelerinden birinde doğru kombinasyonu seçmek adına zorlu bir sınavla baş başa kaldı.

    Mourinho'nun görevinin zorluğu, kısa süre önce sakatlıktan dönen Aurélien Tchouaméni'nin tam anlamıyla hazır olmamasıyla daha da arttı. Bu durum, teknik adamı Trent Alexander-Arnold'ı Fede Valverde'nin yanında orta sahada oynatma yönünde cesur bir karar almaya itti; ancak bu tercih, Real Madrid'e istenen dengeyi kazandırmayı başaramadı ve Merengueler'in oyun tarzındaki bariz kusurları gözler önüne serdi.

    Orta sahada yalnızca Arnold ve Valverde'nin bulunması, bu bölgeyi Inter'in oyuncularına açık hale getirdi. Özellikle İtalyan ekibinin orta sahada 5 oyuncuya dayanması, ona net bir sayısal üstünlük ile top hâkimiyeti, hareketlilik ve hücum kurma konusunda daha büyük bir kabiliyet sağladı. Real Madrid ise savunma ile hücum arasındaki istenen dengeyi bulmakta zorlandı.

    Inter'in baskısı ve peş peşe gelen hücumları sürdükçe fark daha da belirginleşti ve Real Madrid, İtalyan ekibinden gelen tehlikeyle başa çıkmak için gözle görülür şekilde Thibaut Courtois'nın parlak performansına bel bağlar hale geldi. Belçikalı kaleci birçok pozisyonu kurtardı; bu da takımının maçta kalmasına katkı sağladı ve aynı zamanda Mourinho'nun orta saha kombinasyonu tercihinin, bu sayısal yoğunluğa ve orta sahadaki hâkimiyete sahip bir takımla mücadele etmek için uygun olmadığını ortaya koydu.

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    Savunmada saflık, hücumda acımasızlık

    Inter Milan'ın baskısını kurup sahada üstün taraf gibi göründüğü anlarda, Real Madrid'e ilk hediye basit bir hatadan geldi. Yeri Aurel Bisseck'in tehlikeli bir bölgede topu kaybetmesinin ardından Brahim Diaz durumu değerlendirdi ve Kylian Mbappe'ye ilk golü hazırladı. Maçın gidişatına tamamen ters gelen bu pozisyon, Inter'in daha aktif ve tehlikeli taraf olduğu bir anda beyazlı takıma öne geçme fırsatı verdi.

    Inter, ilk golü henüz sindirememiş ve saflarını yeniden düzenlemek için yeterli zaman bulamamışken, kalecisi Josep Martinez daha da basit bir hata yaptı. Fede Valverde'yi çalımlamaya çalıştı ancak topu Real Madrid oyuncusunun önünde kaybetti ve top doğrudan ağlara gitti. Böylece beyazlı takım, maçın akışı skordaki bu büyük üstünlüğü yansıtmamasına rağmen kendini iki gollük bir avantajla önde buldu.

    Bu şekilde Real Madrid, en iyi seviyesini sergilemeye ya da maça hâkim olmaya ihtiyaç duymadan Inter oyuncularının bireysel hatalarını iki gole çevirmeyi başardı. İtalyan takımı topa daha çok sahip olan, maça daha çok hâkim olan ve daha çok fırsat üreten taraf olsa da, rakibine bir fırsat bulur bulmaz cezalandırabilecek oyunculara sahip bir ekip karşısında savunma hatalarının bedelini ağır ödedi.

    İlk yarının sonunda tablo oldukça netti: Inter Milan sahadaki en iyi takım, Real Madrid ise iki gol önde olan taraftı. Bu denklem, iki takım arasındaki kritik anları değerlendirme farkını büyük ölçüde yansıtıyordu. Zira Inter fırsatları harcarken, Real Madrid eline geçen hediyeleri mümkün olan en iyi şekilde değerlendirdi ve devre arasına en az çabayla önde girdi.

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  • Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Aldatıcı galibiyet

    İkinci yarıda, Inter Milan tüm hatlarıyla geri dönüş peşinde öne atılıp savunma hattında büyük boşluklar bırakınca, Real Madrid'in hücumu maçı kesin olarak bitirme fırsatı yakaladı. Bu durum kraliyet ekibinin oyuncularına atağa çıkıp bu boşlukları değerlendirmeleri için birden fazla tehlikeli fırsat sundu, ancak kale önündeki aceleci hareketler, maçı tamamen bitirebilecek üçüncü golün kaydedilmesine engel oldu.

    Zaman ilerledikçe Inter denemelerini ve Real Madrid savunması üzerindeki baskısını sürdürdü ve bitişe yaklaşık on beş dakika kala Augusto aracılığıyla farkı bir gole indirmeyi başardı. Böylece kaygı yeniden kraliyet ekibine döndü ve bu durum Mourinho'yu hızlı bir hamle yapmaya, kalan dakikaların gidişatına hâkim olmak ve dengeyi artırmak amacıyla Aurélien Tchouaméni'yi orta sahaya sürmeye itti.

    Golden sonra Real Madrid neredeyse tamamen savunmaya çekildi ve oyuncuları öndeliği korumak için kendi bölgelerine geriledi. Inter ise bu geri çekilmeyi değerlendirmeye ve sona kadar baskı kurmaya çalıştı, ancak kraliyet ekibi son düdüğe kadar direnip öndeliğini korumayı başardı ve maç boyunca yaşadığı büyük zorluğa rağmen üç puanla sahadan ayrıldı.

    Dolayısıyla Real Madrid'in Inter Milan karşısındaki galibiyeti aldatıcı bir zafer olarak kalıyor; sonuç Mourinho'ya Şampiyonlar Ligi'nde ideal bir başlangıç sağlıyor, ancak oyun; kadro tertibi, denge ve fırsatları değerlendirme konusunda bariz sorunları gözler önüne serdi. Her maçta Courtois'nın bireysel parlaklığına, rakibin hatalarına ya da oyuncuların hücum yeteneklerine bel bağlamak mantıklı olmayacaktır. Mourinho'nun hesaplarını hızla gözden geçirmesi ve takım için daha iyi bir form bulması gerekiyor; çünkü bireysel çabalar her defasında Real Madrid'i kurtarmaya ya da kusurlarını gizlemeye muktedir olmayacaktır.

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