Getty Images Sport
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Real Madrid, Michael Olise ile ilgili söylentileri bahane olarak kullanarak Yan Diomande için gizli bir transfer hamlesi başlattı; RB Leipzig ile 120 milyon avroluk bir anlaşma için görüşmeler şimdiden başladı
Real Madrid, Diomande için yapılan yarışta farkı açtı
Florentino Pérez ve Real Madrid, Diomande’yi kadrolarına katmaya yaklaşırken bir başka büyük transfer hamlesi yapmaya hazırlanıyor. Diario AS’ye göre, İspanyol devi, Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin yoğun ilgisini çeken 19 yaşındaki RB Leipzig kanat oyuncusu için yarışta en öne geçti. Bu olası transfer, Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Bernardo Silva ve Ibrahima Konate gibi isimlerle çok ses getiren transferleri tamamlayan Los Blancos'un yoğun bir yaz döneminin ardından geliyor.
Daha önce Fildişili oyuncuyu transfer etmek için Paris Saint-Germain'in en önde olduğu düşünülse de, durum dramatik bir şekilde değişti. PSG'nin 28 Haziran gibi erken bir tarihte oyuncuyla anlaşmaya vardığı bildirilse de, kulüp Bundesliga ekibiyle bir anlaşmaya varamadı. Liverpool'un da yetenekli Fildişi Fil milli oyuncusuna yoğun ilgi gösterdiği öne sürülmüştü, ancak Bernabeu'nun cazibesi galip gelmiş görünüyor. Kanat oyuncusu, Almanya’ya transfer olmadan önce Leganes’te forma giymiş olması nedeniyle İspanyol futboluna yabancı değil; bu durum, kişisel şartlar üzerindeki görüşmeleri kolaylaştırdı.
- Getty Images Sport
Michael Olise’nin aldatmaca stratejisi
Transfer piyasasını ustaca yönlendirme örneği olarak gösterilen bu olayda, Madrid’in Olise’yi çevreleyen söylentileri gerçek niyetlerini gizlemek için kullandığı bildiriliyor. Medyanın dikkati Bayern Münih’in yıldızına yönelik olası bir transfer hamlesine odaklanmışken, Madrid ise perde arkasında Diomande’yi kadrosuna katma çabalarını sessizce sürdürüyor. Fildişili kanat oyuncusu, bu yaz düzenlenen Dünya Kupası'nda etkileyici bir performans sergiledi; dört maçta forma giydi ve Fildişi Sahili'nin Norveç'e karşı oynadığı 32'li tur maçında elenmeden önce Curacao'ya karşı 2-0 kazanılan maçta bir asist yaptı.
Müzakereler bu hafta kritik bir aşamaya geldi; her iki kulübün temsilcileri, transferin ince ayrıntılarını netleştirmek üzere Almanya’da bir araya geldi. Oyuncu tarafından zaten yeşil ışık almış olan Madrid yetkilileri, değerleme konusundaki farkı kapatmak için Leipzig yönetimiyle görüşmek üzere yola çıktı. La Liga kulübünün, transferi sonuçlandırma konusunda son derece iyimser olduğu söyleniyor.
Leipzig, rekor bir transfer anlaşmasıyla devasa bir gelir elde etmeye hazırlanıyor
İki kulüp arasındaki toplam anlaşma tutarının 115 milyon ile 120 milyon avro arasında olması bekleniyor; bu da Alman kulübü için önemli bir kâr anlamına geliyor. RB Leipzig, bu kanat oyuncusunu sadece bir yıl önce Leganes'ten 20 milyon avroya transfer etmişti; bu da kulübün yatırımından muazzam bir getiri elde edeceği anlamına geliyor. Leipzig, 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için yüksek bir bedel talep ederek zorlu bir pazarlık sergilese de, Real Madrid'in finansal gücü bu devasa transfer için talep edilen bedeli karşılamaya yetti.
Geçen sezon Diomande, tüm turnuvalarda RB Leipzig formasıyla 36 maça çıktı, 13 gol attı ve 10 asist yaptı. Etkileyici performansları, takımının ligi üçüncü sırada bitirmesine ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkını elde etmesine katkıda bulundu.
- AFP
Mourinho’nun Bernabéu’daki devrimi
Real Madrid, 2010 ile 2013 yılları arasında ilk görev dönemini tamamladıktan sonra ikinci kez takımın başına geçen Jose Mourinho’nun atanmasının ardından, büyük çaplı yenilenme sürecini sürdürüyor. İspanyol devi, hayal kırıklığı yaratan ve kupa kazanamadığı bir sezonun ardından toparlanmaya kararlı ve yaz transfer döneminde yaptığı yıldız transferlerle Avrupa futbolunun zirvesindeki konumunu yeniden kazanmayı hedefliyor.
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