Real Madrid, Michael Olise ile ilgili söylentileri bahane olarak kullanarak Yan Diomande için gizli bir transfer hamlesi başlattı; RB Leipzig ile 120 milyon avroluk bir anlaşma için görüşmeler şimdiden başladı

Florentino Pérez ve Real Madrid, Diomande’yi kadrolarına katmaya yaklaşırken bir başka büyük transfer hamlesi yapmaya hazırlanıyor. Diario AS’ye göre, İspanyol devi, Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin yoğun ilgisini çeken 19 yaşındaki RB Leipzig kanat oyuncusu için yarışta en öne geçti. Bu olası transfer, Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Bernardo Silva ve Ibrahima Konate gibi isimlerle çok ses getiren transferleri tamamlayan Los Blancos'un yoğun bir yaz döneminin ardından geliyor.

Daha önce Fildişili oyuncuyu transfer etmek için Paris Saint-Germain'in en önde olduğu düşünülse de, durum dramatik bir şekilde değişti. PSG'nin 28 Haziran gibi erken bir tarihte oyuncuyla anlaşmaya vardığı bildirilse de, kulüp Bundesliga ekibiyle bir anlaşmaya varamadı. Liverpool'un da yetenekli Fildişi Fil milli oyuncusuna yoğun ilgi gösterdiği öne sürülmüştü, ancak Bernabeu'nun cazibesi galip gelmiş görünüyor. Kanat oyuncusu, Almanya’ya transfer olmadan önce Leganes’te forma giymiş olması nedeniyle İspanyol futboluna yabancı değil; bu durum, kişisel şartlar üzerindeki görüşmeleri kolaylaştırdı.



