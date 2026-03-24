Gabriele Stragapede

Çeviri:

"Real Madrid mi? Birazdan aynı anda Atlético'yu da çalıştırmam gerekecekti, bu saçmalık yeter artık": Klopp'un yazılmamış bir geleceğe yönelik tüm öfkesi

J. Klopp
Alman teknik direktörün teknik direktörlük görevine dönüşüyle ilgili sızan bilgiler.

Jürgen Klopp buna razı olmuyor ve nihayet geleceği hakkında konuşmak için cesaretini toplayarak, futbol dünyasındaki bir sonraki macerası konusundaki tutumunu kesin olarak açıklığa kavuşturuyor.

Şu anda RedBull futbol evreninin teknik sorumlusu ve süpervizörü olan Alman teknik direktör, son haftalarda Avrupa'nın birçok üst düzey kulübüyle anıldı: Real Madrid'de Alvaro Arbeloa'nın yerine geçmesi, Julian Nagelsmann'ın 2026 Dünya Kupası'ndan sonra görevinden ayrılması durumunda Almanya Milli Takımı'nın başına geçmesi gibi.

Söylentiler tüm dünyayı dolaştı ve eski Borussia Dortmund ve Liverpool teknik direktörü, son günlerde çıkan tüm haberlere ilişkin bir miktar rahatsızlık ve öfke göstererek, her türlü bağlantıyı kesin ve kararlı bir şekilde yalanlamak istedi: "Almanya mı? Şu anda bunu hiç düşünmüyorum ve bunu yapmak için hiçbir neden yok. Kariyerimin sonuna henüz gelmedim, emeklilik yaşına da ulaşmadım ve önümüzdeki yıllarda ne olacağını kim bilir. Şu an için hiçbir planım yok."

  • HİÇ İLETİŞİME GEÇMEDİM

    Klopp, Real Madrid ile ilgili tüm söylentilere oldukça sert bir üslupla yanıt verdi: "Bunu söyleyenler futboldan hiç anlamıyor. Ne bana ne de menajerime hiç ulaşmadılar. Hepsi sadece duman. İşimden son derece memnunum. Peki bir haber ne zaman haber olur? Biri bir kağıt parçası alıp üzerine bir şeyler yazarsa, bu otomatik olarak doğru mu olur? Real Madrid'in beni arayıp Perez'in sesinden 'Jürgen, buna inanabiliyor musun?' dediği bir durum nasıl olabilir ki?"

  • KLOPP, LAF KALMAYAN

    Alman teknik direktör, geleceğiyle ilgili tüm söylentiler hakkındaki düşüncelerini açıkça dile getirdi: “Bunun arkasında yapay zeka mı yoksa insanlar mı var bilmiyorum, ama artık ne yazarsa yazsınlar, sonra da yalanlamayı bana bırakıyorlar. Disiplinli olmalısınız, kendinize bir kural belirlemeli ve saçmalıklar yazmayı bırakmalısınız. Real Madrid aramış olsaydı, bunu bilirdik. Bizi bir kez bile aramadılar, menajerim de hiçbir şey almadı. Bu hikaye çok uzun süredir devam ediyor. Aynı zamanda Atlético'nun teknik direktörlüğünü de bana verdiniz. Bana biraz nefes aldırın, çünkü bazen bazı şeyler sadece konuşulmak için yazılıyor gibi görünüyor.”

  • SÖYLENTİLER SONA MI ERİYOR?

    Klopp'un sözleri, Alman teknik direktörün üst düzey rolü ve sorumlulukları konusunda genel ve karşılıklı bir memnuniyetsizlik havasının hakim olduğu birkaç ayın ardından, RedBull dünyasına biraz huzur getiriyor.

    RedBull dünyasındaki çeşitli kulüplerin sezonu, sonuçlar açısından kesinlikle tatmin edici değil, ancak sızan bilgilere göre, bu yolu birlikte sürdürmek için hala bir temel ve irade var gibi görünüyor; önümüzdeki spor sezonu için en iyi sonuca ulaşabilecek çözümler aranıyor.


  • GELECEĞİN GERÇEĞİ

    Öyleyse, kısacası, mesleki geleceği nasıl olacak?

    Sözleri büyük yorumlara yer bırakmıyor: Jürgen Klopp, resmi olarak 1 Ocak 2025'ten itibaren başlayacak olan görev süresini RedBull'un Küresel Futbol Direktörü olarak sürdürmek istiyor. RedBull evrenindeki kulüplerin (Bragantino, Leipzig, New York, Omiya, Leeds ve Paris FC) küresel spor direktörü olarak görevi daha yeni başladı ve bazı söylentilere göre en az 2029 yılına kadar sürecek.

    Böylece, Alman teknik adamın Avrupa'daki çeşitli takımların muhtemel halefi olacağına dair söylentiler biraz sönümleniyor: Arbeloa'nın Real Madrid'deki performansı sezon sonunda değerlendirilecek, aynı şekilde Arne Slot'un Liverpool'daki performansı da Premier Lig'deki nihai sıralama ve Şampiyonlar Ligi'nde ne kadar ilerlenebileceğine bağlı olarak değerlendirilecek.

    Almanya için ise her şey Nagelsmann'ın isteğine ve Kanada, ABD ve Meksika'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na bağlı olacak: ancak o andan sonra, gelecekle ilgili kesin kararlar alınacak.