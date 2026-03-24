"Real Madrid mi? Birazdan aynı anda Atlético'yu da çalıştırmam gerekecekti, bu saçmalık yeter artık": Klopp'un yazılmamış bir geleceğe yönelik tüm öfkesi

Jürgen Klopp buna razı olmuyor ve nihayet geleceği hakkında konuşmak için cesaretini toplayarak, futbol dünyasındaki bir sonraki macerası konusundaki tutumunu kesin olarak açıklığa kavuşturuyor.

Şu anda RedBull futbol evreninin teknik sorumlusu ve süpervizörü olan Alman teknik direktör, son haftalarda Avrupa'nın birçok üst düzey kulübüyle anıldı: Real Madrid'de Alvaro Arbeloa'nın yerine geçmesi, Julian Nagelsmann'ın 2026 Dünya Kupası'ndan sonra görevinden ayrılması durumunda Almanya Milli Takımı'nın başına geçmesi gibi.

Söylentiler tüm dünyayı dolaştı ve eski Borussia Dortmund ve Liverpool teknik direktörü, son günlerde çıkan tüm haberlere ilişkin bir miktar rahatsızlık ve öfke göstererek, her türlü bağlantıyı kesin ve kararlı bir şekilde yalanlamak istedi: "Almanya mı? Şu anda bunu hiç düşünmüyorum ve bunu yapmak için hiçbir neden yok. Kariyerimin sonuna henüz gelmedim, emeklilik yaşına da ulaşmadım ve önümüzdeki yıllarda ne olacağını kim bilir. Şu an için hiçbir planım yok."