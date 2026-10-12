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Real Madrid, Manchester United’ın genç yıldızı JJ Gabriel’i transfer etmeye yakın: İspanyol devi 16 yaşındaki yetenek için yarışta önde
Şoke eden ayrılık talebi
United, büyük gelecek vadeden genç oyuncusu Gabriel'i takımda tutmak için büyük bir mücadeleyle karşı karşıya. Yetenekli futbolcu, mevcut tescilinin iptali için resmî başvuruda bulunarak kulüp yetkililerini şaşkına çevirdi.
United'ın bu sezonun başlarında forvet oyuncusu için büyük planları vardı. Kulüp, o dönem 15 yaşında olan Gabriel'i EFL Kupası'nda Brighton'a karşı ilk profesyonel maçına çıkarmaya hazırlanıyordu. Böylece Gabriel, kulüp tarihinin en genç oyuncusu olacaktı.
Ancak durum hızla kötüleşti. Gabriel ve temsilcileri, oyuncunun Ipswich ile oynanan Premier League maçının ve Sabah ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçının kadrolarına alınmamasından rahatsızlık duydu.
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Yarışta Madrid önde
Madrid, bozulan ilişkiden yararlanmak için girişimlerini hızlandırıyor. İspanyol devi, olağanüstü yeteneği Santiago Bernabeu'ya getirebileceğine giderek daha fazla inanıyor.
Jose Felix Diaz'ın aktardığına göre oyuncunun geleceğiyle ilgili nihai kararın verilmesi çok yakın. Oyuncunun öncelikli hedefinin her zaman La Liga'ya transfer olmak olduğu düşünüldüğünden, Madrid transfer yarışında şu anda önde olduğuna inanıyor.
16 yaşındaki oyuncu, Kıbrıs pasaportu almaya da yakın. Bu kritik adım, ailesinin FIFA'nın futbol dışı nedenlerle taşınmaya ilişkin kurallarını karşılaması koşuluyla, Brexit sonrası bazı düzenlemeleri aşarak bir Avrupa kulübüne kolayca transfer olmasını sağlayacak.
Avrupa devleri peşinde
Madrid transfer yarışının açık ara favorisi olsa da durumu takip eden tek büyük kulüp değil. Avrupalı devler Paris Saint-Germain, Bayern Münih ve Barcelona da Gabriel'in temsilcileriyle görüşmeler yaptı.
United, iki yaz önce genç oyuncuyu rakibi Manchester City'nin teklifini reddetmeye ikna etmişti. Geleceğinin Old Trafford'da olduğuna onu inandırmak için ellerinden geleni yapsalar da 16. yaş gününün ardından artık çok daha az söz hakkına sahipler.
Manchester United, Gabriel'in olağanüstü yeteneğinin farkında ve onu takımda tutmak istiyor. Ancak genç oyuncu, hemen A takımda oynayacağına dair güvence ararken ayrılığının kaçınılmaz hâle geldiği görüşü giderek güçleniyor.
- Getty Images
Gabriel'i sırada ne bekliyor?
United, altyapısından nesilde bir görülebilecek bir yeteneği kaybetmekten büyük üzüntü duyacak. Tek tesellisi, oyuncunun kısa vadede Premier League'deki doğrudan rakiplerinden birini güçlendirmemesini sağlamak olacak.
Real Madrid'in Gabriel'i kadrosuna katması, genç yeteneklerden oluşan etkileyici topluluğuna bir isim daha ekleyecek. Asıl soru, Gabriel'in Manchester'da arzuladığı A takım fırsatlarını İspanya'nın başkentinde hemen bulup bulamayacağı. Bir sonraki durağına ilişkin nihai kararın çok yakında verilmesi bekleniyor.
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