24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
JJ 가브리엘 (JJ Gabriel)Getty Images
Yosua Arya
Çeviri:

Real Madrid, Manchester United’ın genç yıldızı JJ Gabriel’i transfer etmeye yakın: İspanyol devi 16 yaşındaki yetenek için yarışta önde

Transfers
Real Madrid
J. Gabriel
M. United
Premier Lig
La Liga

Manchester United'ın genç yıldız adayı JJ Gabriel'in Old Trafford'dan ayrılması kaçınılmaz görünüyor. Real Madrid ise oyuncuyu kadrosuna katacağına giderek daha fazla inanıyor. 16 yaşındaki yetenek, son dönemde A takımda oynama fırsatı bulamayınca kaydının sonlandırılmasını talep ederek Manchester United'ı şaşırttı.

  • Şoke eden ayrılık talebi

    United, büyük gelecek vadeden genç oyuncusu Gabriel'i takımda tutmak için büyük bir mücadeleyle karşı karşıya. Yetenekli futbolcu, mevcut tescilinin iptali için resmî başvuruda bulunarak kulüp yetkililerini şaşkına çevirdi.

    United'ın bu sezonun başlarında forvet oyuncusu için büyük planları vardı. Kulüp, o dönem 15 yaşında olan Gabriel'i EFL Kupası'nda Brighton'a karşı ilk profesyonel maçına çıkarmaya hazırlanıyordu. Böylece Gabriel, kulüp tarihinin en genç oyuncusu olacaktı.

    Ancak durum hızla kötüleşti. Gabriel ve temsilcileri, oyuncunun Ipswich ile oynanan Premier League maçının ve Sabah ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçının kadrolarına alınmamasından rahatsızlık duydu.

  • JJ Gabriel Manchester United 2026 pre-season Atletico MadridGetty

    Yarışta Madrid önde

    Madrid, bozulan ilişkiden yararlanmak için girişimlerini hızlandırıyor. İspanyol devi, olağanüstü yeteneği Santiago Bernabeu'ya getirebileceğine giderek daha fazla inanıyor.

    Jose Felix Diaz'ın aktardığına göre oyuncunun geleceğiyle ilgili nihai kararın verilmesi çok yakın. Oyuncunun öncelikli hedefinin her zaman La Liga'ya transfer olmak olduğu düşünüldüğünden, Madrid transfer yarışında şu anda önde olduğuna inanıyor.

    16 yaşındaki oyuncu, Kıbrıs pasaportu almaya da yakın. Bu kritik adım, ailesinin FIFA'nın futbol dışı nedenlerle taşınmaya ilişkin kurallarını karşılaması koşuluyla, Brexit sonrası bazı düzenlemeleri aşarak bir Avrupa kulübüne kolayca transfer olmasını sağlayacak.

  • Avrupa devleri peşinde

    Madrid transfer yarışının açık ara favorisi olsa da durumu takip eden tek büyük kulüp değil. Avrupalı devler Paris Saint-Germain, Bayern Münih ve Barcelona da Gabriel'in temsilcileriyle görüşmeler yaptı.

    United, iki yaz önce genç oyuncuyu rakibi Manchester City'nin teklifini reddetmeye ikna etmişti. Geleceğinin Old Trafford'da olduğuna onu inandırmak için ellerinden geleni yapsalar da 16. yaş gününün ardından artık çok daha az söz hakkına sahipler.

    Manchester United, Gabriel'in olağanüstü yeteneğinin farkında ve onu takımda tutmak istiyor. Ancak genç oyuncu, hemen A takımda oynayacağına dair güvence ararken ayrılığının kaçınılmaz hâle geldiği görüşü giderek güçleniyor.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • JJ GabrielGetty Images

    Gabriel'i sırada ne bekliyor?

    United, altyapısından nesilde bir görülebilecek bir yeteneği kaybetmekten büyük üzüntü duyacak. Tek tesellisi, oyuncunun kısa vadede Premier League'deki doğrudan rakiplerinden birini güçlendirmemesini sağlamak olacak.

    Real Madrid'in Gabriel'i kadrosuna katması, genç yeteneklerden oluşan etkileyici topluluğuna bir isim daha ekleyecek. Asıl soru, Gabriel'in Manchester'da arzuladığı A takım fırsatlarını İspanya'nın başkentinde hemen bulup bulamayacağı. Bir sonraki durağına ilişkin nihai kararın çok yakında verilmesi bekleniyor.

Şampiyonlar Ligi
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
M. United crest
M. United
MUN
Şampiyonlar Ligi
Roma crest
Roma
ROM
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA