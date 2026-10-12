United, büyük gelecek vadeden genç oyuncusu Gabriel'i takımda tutmak için büyük bir mücadeleyle karşı karşıya. Yetenekli futbolcu, mevcut tescilinin iptali için resmî başvuruda bulunarak kulüp yetkililerini şaşkına çevirdi.

United'ın bu sezonun başlarında forvet oyuncusu için büyük planları vardı. Kulüp, o dönem 15 yaşında olan Gabriel'i EFL Kupası'nda Brighton'a karşı ilk profesyonel maçına çıkarmaya hazırlanıyordu. Böylece Gabriel, kulüp tarihinin en genç oyuncusu olacaktı.

Ancak durum hızla kötüleşti. Gabriel ve temsilcileri, oyuncunun Ipswich ile oynanan Premier League maçının ve Sabah ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçının kadrolarına alınmamasından rahatsızlık duydu.