Getty Images Sport
Çeviri:
Real Madrid, Manchester United'ın 80 milyon sterlin değerindeki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmasını "beklediği" için transferden vazgeçti
Madrid, United'ın önünden çekiliyor
Madrid, Fernandes yarışında yenilgiyi kabul etti; Avrupa şampiyonu, Manchester United’ın West Ham yıldızıyla anlaşmayı sonuçlandırmasını bekliyor. The Sun’a göre, Jose Mourinho’nun Santiago Bernabeu’ya yakın zamanda geri dönmesine rağmen, Manchester United ile görüşmelerin halihazırda ileri bir aşamada olması nedeniyle Los Blancos’un Fernandes için resmi bir teklifte bulunması beklenmiyor.
Kırmızı Şeytanlar, özellikle Arsenal'in oyuncuya olan ilgisinin azalmasıyla birlikte, Portekizli yeteneğin en güçlü adayları olarak öne çıktı. Fernandes, özellikle Elliot Anderson'ın Manchester City'ye transferine yaklaşmasıyla birlikte, bu yaz United'ın orta saha takviyesi için hazırladığı kısa listenin en üst sıralarına hızla tırmandı.
- Getty Images Sport
West Ham'ın piyasa değeri ve iç karışıklıklar
West Ham'ın Fernandes'in değerini 80 milyon sterlin olarak belirlediği söyleniyor; bu rakam, geçen yıl Southampton'a ödedikleri 38 milyon sterline kıyasla önemli bir artışa işaret ediyor. Ancak Hammers'ın Championship'e düşmesinin ardından Manchester United, genç oyuncuyu Manchester'a getirmek için daha düşük bir ücret üzerinde anlaşma umudunu koruyor. Bununla birlikte, London Stadium'daki mevcut belirsizlik göz önüne alındığında, olası bir anlaşma için sabır gerekebilir.
West Ham, eş başkan David Sullivan'ın istifasının ardından önemli bir çalkantı ile uğraşıyor. BBC Panorama ve The Times tarafından yapılan araştırmalar, 77 yaşındaki Sullivan'a yönelik taciz iddialarını ayrıntılı olarak ortaya koydu, ancak Sullivan bu iddiaları "kesinlikle" reddettiğini belirtti. Daniel Kretinsky'nin çoğunluk hissedarı olmaya hazırlanmasıyla birlikte, teknik direktör Nuno Espirito Santo'nun geleceği de belirsizliğini koruyor.
Jason Wilcox bağlantısı
Manchester United'ın Fernandes'i transfer etme çabası, futbol direktörü Jason Wilcox'a duyulan güvenin açık bir göstergesidir. Wilcox, Southampton'da transfer departmanını yönettiği dönemde bu orta saha oyuncusunun gelişimini yakından takip etmiş olması nedeniyle onunla uzun bir geçmişe sahiptir. Nisan 2024'te Old Trafford'a transfer olmadan önce oyuncunun gelişimini yöneten kişi de Wilcox'tu.
İki kulüp arasındaki geçmiş, bu hikayeye ayrı bir boyut katıyor; transfer gerçekleşirse, Fernandes, 1989'da Paul Ince'in tartışmalı transferinden bu yana West Ham'dan United'a satılan ilk oyuncu olacak. United daha önce Declan Rice ile anılmıştı, ancak oyuncu 2023'te 105 milyon sterline Arsenal'e transfer olmadan önce hiçbir zaman resmi bir teklifte bulunmamıştı.
- Getty
Mendes ve orta saha revizyonu
Bu transferde süper menajer Jorge Mendes’in etkisi de oldukça belirgin. Mendes, Fernandes’in menajeri ve bu orta saha oyuncusu, Leny Yoro ile Manuel Ugarte’nin çok ses getiren transferlerinin ardından son iki yılda United’a katılan üçüncü müşterisi olabilir. İlginç bir şekilde, United daha önce yaklaşık 60 milyon sterlinlik bir teklif sunarak Yoro’nun transferinde Madrid’i geride bırakmıştı.
Fernandes'in transferi, yeni yönetim altında orta sahanın daha geniş çaplı bir yeniden yapılandırılmasının bir parçası olarak gerçekleşiyor. Kulüp, Atalanta'dan Ederson için 35 milyon sterlinlik bir anlaşmaya varmış olsa da, haberlere göre bu yaz Ugarte'yi satmaya istekli.