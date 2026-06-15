Madrid, Fernandes yarışında yenilgiyi kabul etti; Avrupa şampiyonu, Manchester United’ın West Ham yıldızıyla anlaşmayı sonuçlandırmasını bekliyor. The Sun’a göre, Jose Mourinho’nun Santiago Bernabeu’ya yakın zamanda geri dönmesine rağmen, Manchester United ile görüşmelerin halihazırda ileri bir aşamada olması nedeniyle Los Blancos’un Fernandes için resmi bir teklifte bulunması beklenmiyor.

Kırmızı Şeytanlar, özellikle Arsenal'in oyuncuya olan ilgisinin azalmasıyla birlikte, Portekizli yeteneğin en güçlü adayları olarak öne çıktı. Fernandes, özellikle Elliot Anderson'ın Manchester City'ye transferine yaklaşmasıyla birlikte, bu yaz United'ın orta saha takviyesi için hazırladığı kısa listenin en üst sıralarına hızla tırmandı.