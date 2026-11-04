Ancak JJ Gabriel için yarış henüz tamamen bitmiş değil. Genç yetenek ve yakın çevresiyle dünya futbolunun en prestijli kulüplerinden bazıları temasa geçti. Barcelona, Bayern Münih ve Paris Saint-Germain gelişmeleri yakından takip ediyor; Real Madrid ile varılan mutabakatın kesin bir anlaşmaya dönüşüp dönüşmeyeceğini görmeyi bekliyor. Önümüzdeki aylar, Avrupa'nın genç yetenekleri arasında en çok konuşulan isimlerden birinin geleceğini öğrenmek açısından belirleyici olacak.