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JJ Gabriel(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Real Madrid, Manchester United'ın 2010 doğumlu oyuncusu ve futbolun gelecekteki yıldızı JJ Gabriel için ilerleme kaydetti

Real Madrid
J. Gabriel
Transfers
Barcelona

Ancak Barcelona, Bayern Münih ve Paris Saint-Germain pes etmiyor.

Gelecek maçlar
AEK

AEK

Şampiyonlar Ligi

04 Kas 2026

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RMA

ATM

ATM

La Liga

08 Kas 2026

BAR

BAR

JJ Gabriel için yarış belirleyici aşamaya girerken Real Madrid rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde etmiş görünüyor. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına giren Manchester United'ın 16 yaşındaki genç yeteneği, kariyerine İspanya'da, Florentino Pérez'in kulübünde devam edebilir.

Fabrizio Romano'nun aktardığına göre Real Madrid, 2010 doğumlu yetenekle sözleşme şartları üzerinde sözlü anlaşmaya vararak belirleyici hamleyi yapmış olabilir. Anlaşma doğrulanırsa Real Madrid, rakiplerini geride bırakarak uluslararası futbolun en dikkat çekici genç oyuncularından birini kadrosuna katabilecek. Henüz kesin anlaşma sağlanmış değil ancak görüşmelerin belirli bir yönde ilerlediği görülüyor. Transferin sezon sonunda, Haziran 2027'de gerçekleşmesi planlanıyor.

  • Ancak JJ Gabriel için yarış henüz tamamen bitmiş değil. Genç yetenek ve yakın çevresiyle dünya futbolunun en prestijli kulüplerinden bazıları temasa geçti. Barcelona, Bayern Münih ve Paris Saint-Germain gelişmeleri yakından takip ediyor; Real Madrid ile varılan mutabakatın kesin bir anlaşmaya dönüşüp dönüşmeyeceğini görmeyi bekliyor. Önümüzdeki aylar, Avrupa'nın genç yetenekleri arasında en çok konuşulan isimlerden birinin geleceğini öğrenmek açısından belirleyici olacak.

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Gelecek maçlar
AEK

AEK

Şampiyonlar Ligi

04 Kas 2026

RMA

RMA

ATM

ATM

La Liga

08 Kas 2026

BAR

BAR