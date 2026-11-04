JJ Gabriel için yarış belirleyici aşamaya girerken Real Madrid rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde etmiş görünüyor. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına giren Manchester United'ın 16 yaşındaki genç yeteneği, kariyerine İspanya'da, Florentino Pérez'in kulübünde devam edebilir.
Fabrizio Romano'nun aktardığına göre Real Madrid, 2010 doğumlu yetenekle sözleşme şartları üzerinde sözlü anlaşmaya vararak belirleyici hamleyi yapmış olabilir. Anlaşma doğrulanırsa Real Madrid, rakiplerini geride bırakarak uluslararası futbolun en dikkat çekici genç oyuncularından birini kadrosuna katabilecek. Henüz kesin anlaşma sağlanmış değil ancak görüşmelerin belirli bir yönde ilerlediği görülüyor. Transferin sezon sonunda, Haziran 2027'de gerçekleşmesi planlanıyor.