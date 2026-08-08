Real Madrid, Manchester City yıldızının sürpriz Barcelona transferine yaklaşmasıyla Rodri'ye alternatif olarak 30 milyon euroluk ismi belirledi

Mokio'ya yönelmek, Madrid'in ilk transfer stratejisinden önemli bir sapmayı temsil ediyor. Rodri, 60 milyon euronun üzerinde bonservis bedeliyle hazır bir yıldız olarak gelecek olsa da Ajax'ın genç oyuncusu uzun vadeli bir yatırım olarak görülüyor.

Genç yaşına rağmen Mokio, Johan Cruyff Arena'da etkileyici bir özgeçmişe sahip. Nisan 2026'da son sözleşme uzatmasına imza attığında genç oyuncu, Amsterdam devinde A takım düzeyinde 48 resmi maça çıkıp altı gol atmıştı. Birden fazla taktik rolde görev yapabilmesi, Madrid yönetiminin gözündeki cazibesini daha da artırdı.