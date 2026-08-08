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Real Madrid, Manchester City yıldızının sürpriz Barcelona transferine yaklaşmasıyla Rodri'ye alternatif olarak 30 milyon euroluk ismi belirledi
Madrid'in orta saha yeniden düşüncesi
Real Madrid, Rodri'nin ezeli rakibi Barcelona'ya katılma ihtimalinin giderek arttığını kabul etmesinin ardından 30 milyon euroluk bir B planını devreye soktu. İspanyol milli oyuncu, Santiago Bernabeu'nun orta sahasına tecrübeli liderlik ve taktik disiplin katmak için Perez'in bir numaralı hedefiydi.
Ancak, Rodri'nin Camp Nou'daki sportif projeyi tercih ettiği bildirilirken, Madrid hızla rota değiştirdi. Odak noktası şimdi, Fichajes'e göre, Ajax'ın 18 yaşındaki sansasyonu Mokio'ya çevrildi. Real Madrid scoutları, çok yönlü ön liberonun La Liga'da başarılı olmak için gereken fiziksel özelliklere ve büyük gelişim potansiyeline sahip olduğuna inanıyor.
- AFP
Transfer stratejisinde değişim
Mokio'ya yönelmek, Madrid'in ilk transfer stratejisinden önemli bir sapmayı temsil ediyor. Rodri, 60 milyon euronun üzerinde bonservis bedeliyle hazır bir yıldız olarak gelecek olsa da Ajax'ın genç oyuncusu uzun vadeli bir yatırım olarak görülüyor.
Genç yaşına rağmen Mokio, Johan Cruyff Arena'da etkileyici bir özgeçmişe sahip. Nisan 2026'da son sözleşme uzatmasına imza attığında genç oyuncu, Amsterdam devinde A takım düzeyinde 48 resmi maça çıkıp altı gol atmıştı. Birden fazla taktik rolde görev yapabilmesi, Madrid yönetiminin gözündeki cazibesini daha da artırdı.
Ajax'ın eli güçlü
Mokio'yu Eredivisie'den koparmak kolay bir iş olmayacak. Ajax, büyük değer biçilen altyapı mezunuyla yollarını ayırmak için herhangi bir acil mali baskı altında değil; oyuncunun 30 Haziran 2031'e kadar uzanan uzun süreli bir sözleşmesi bulunuyor.
İspanya'nın başkentine yakın kaynakların dile getirdiği ilk değerleme 30 milyon € olsa da Hollanda devi, gözbebeği için rahatlıkla daha yüksek bir bedel talep edebilir. Madrid, kısa süre önce yapılan sözleşme yenilemesinin ardından bu kadar erken bir transferi hem oyuncuya hem de kulübüne kabul ettirebilmek için ikna edici bir proje sunmak zorunda.
- Getty Images
Rodri domino etkisini beklerken
Real Madrid, Rodri'nin Barca'ya önerilen transferi resmen doğrulanana kadar Mokio için tüm resmi görüşmeleri durduracak. City yıldızının Katalonya'ya transferi kesinleştikten sonra Real Madrid'in Ajax ile temaslarını hızlandırması bekleniyor. Mokio'nun kadroya katılması, Madrid'in elit genç yetenekleri piyasa değerleri fırlamadan önce transfer etme yönündeki başarılı ve uzun süredir devam eden politikasıyla kusursuz şekilde örtüşecek.
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