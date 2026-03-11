Pep Guardiola'nın Manchester City'si Real Madrid'in darbesiyle yenildi. Blancos, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçını 3-0 kazandı. Kylian Mbappé'nin yokluğunda ve Vinicius Junior'un penaltıyı kaçırmasının ardından Federico Valverde golcüye dönüştü: Uruguaylı orta saha oyuncusu üç gol attı ve Real Madrid tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçında üç gol atan oyuncu oldu. Blancos için (neredeyse) mükemmel geçen gecede Valverde, "bizim" Donnarumma'yı üç golle nakavt ederek bir kez daha dünyanın en güçlü orta saha oyuncularından biri olduğunu kanıtladı.
Çeviri:
Real Madrid-Manchester City, Valverde'nin Seedorf ile ilgili anekdotu: "Sana ne demiştim hatırlıyor musun? 'Kroos'tan neyin eksik?!'"
VALVERDE'NİN SÖZLERİ
Maç sonrası röportajında Uruguaylı orta saha oyuncusu, Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapmanın verdiği duyguları şöyle anlattı: "Mutlu ve gururluyum, her zaman bu anları yaşamayı ve bu kadar önemli maçlarda oynamayı hayal ettim" diyen Valverde, Prime Video'ya şunları söyledi: "Ama olduğum kişi olmaktan, büyümeye ve babalık rolümde de gelişmeye devam etmekten mutluyum. Böylece çocuklarıma bu geceleri anlatabilir ve onlara birçok şey öğretebilirim."
SEEDORF İLE PERDE ARASI
Röportaj sırasında, Prime Video için karışık bölgede bulunan Clarence Seedorf ile de kısa bir sohbet gerçekleşti: "Birlikte çalıştığımızda sana bir şey söylemiştim," diye hatırlıyor eski orta saha oyuncusu Valverde'ye, "Kroos'tan neyin eksik?!". Saha içinde her pozisyonda oynuyorsun, bu akşam yaptıklarının karşılığı bir ödül. Sana sorum yok ama senin yolundan gurur duyuyorum' demiştim." Seedorf, Valverde ile vedalaştıktan sonra da anekdotu anlatmaya devam etti: "Bana Kroos'un seviyesine ulaşabileceğine inanmadığını söyledi, ben de bir gün bu konuyu tekrar konuşacağımızı söyleyerek konuyu geçiştirdim."