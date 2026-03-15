Real Madrid, Manchester City ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı öncesinde Kylian Mbappé'ye moral verdi
Mbappé takım antrenmanlarına geri döndü
Marca'nın haberine göre, Fransız oyuncu antrenmanın tamamını takım arkadaşlarıyla birlikte tamamladı ve bu durum, Pep Guardiola'nın takımına karşı hafta ortasında oynanacak maçta forma giyebileceğine dair umutları artırdı. İspanya'daki son hazırlıklar sırasında son anda bir aksilik yaşanmazsa, Real Madrid'in çeyrek finale kalma yolunda ilerlerken Mbappé'nin Manchester'a giden uçakta yerini alması neredeyse kesin gibi görünüyor.
- Carreras
Carreras, Etihad deplasmanına dönmeye hazırlanıyor
Alvaro Arbeloa’nın kadro seçeneklerini zenginleştiren tek oyuncu Mbappé değil. Carreras da iyileşme sürecinde önemli ilerleme kaydetti ve Pazar günü takım antrenmanının bir kısmını tamamladı. Teknik ekip, oyuncunun Etihad Stadyumu’ndaki kritik karşılaşma için maç kadrosuna gireceği beklentisiyle, onun sahaya çıkabileceğine dair iyimser.
Defans oyuncusu, Pazartesi öğleden sonra İngiltere'de yapılacak son antrenmana katılmayı planlıyor. Bu antrenmanı sorunsuz atlatması halinde, Pep Guardiola yönetiminde acımasız hücum baskısıyla tanınan Manchester City karşısında Arbeloa'ya çok ihtiyaç duyulan taktiksel esneklik sağlayacak.
Los Blancos'ta savunma konusundaki endişeler devam ediyor
Forvet hattındaki gelişmeler olumlu olsa da, savunmadaki sakatlık krizi teknik kadroya baş ağrısı vermeye devam ediyor. Baldırında rahatsızlık yaşayan Raul Asencio’nun Manchester’a yapılacak deplasman için durumu belirsizliğini koruyor ve sahaya çıkması pek olası görünmüyor. Ferland Mendy de kas sakatlığı nedeniyle yine kadro dışı kaldı.
Real Madrid, bir sonraki tura yükselme konusunda favori
Real Madrid, Santiago Bernabéu'da oynanan ilk maçı 3-0 kazandıktan sonra turu geçme konusunda favori konumda. Arbeloa, işin henüz yarısı bittiğini biliyor ancak rövanş maçını sabırsızlıkla bekliyor ve gazetecilere şöyle diyor: "Doğru. Kolay olmayacak ama her zaman söylediğim gibi, bunun bizim çok sevdiğimiz Şampiyonlar Ligi gecelerinden biri olacağına eminim. Harika olacak."
