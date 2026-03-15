Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
Kylian MbappeGetty Images
Mohamed Saeed

Çeviri:

Real Madrid, Manchester City ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı öncesinde Kylian Mbappé'ye moral verdi

Kylian Mbappé, Pazar günü A takım kadrosunun geri kalanıyla birlikte normal bir antrenman seansını tamamlayarak Real Madrid'e moral verdi. Forvet, son dönemde lig maçlarında forma giyemesine neden olan inatçı diz sorununu aşmak için bir kondisyon programı uyguluyordu; ancak Valdebebas'taki varlığı, A takım maçlarına dönüşüne çok yaklaştığını gösteriyor.

  • Mbappé takım antrenmanlarına geri döndü

    Marca'nın haberine göre, Fransız oyuncu antrenmanın tamamını takım arkadaşlarıyla birlikte tamamladı ve bu durum, Pep Guardiola'nın takımına karşı hafta ortasında oynanacak maçta forma giyebileceğine dair umutları artırdı. İspanya'daki son hazırlıklar sırasında son anda bir aksilik yaşanmazsa, Real Madrid'in çeyrek finale kalma yolunda ilerlerken Mbappé'nin Manchester'a giden uçakta yerini alması neredeyse kesin gibi görünüyor.

    • Reklam
  • CarrerasCarreras

    Carreras, Etihad deplasmanına dönmeye hazırlanıyor

    Alvaro Arbeloa’nın kadro seçeneklerini zenginleştiren tek oyuncu Mbappé değil. Carreras da iyileşme sürecinde önemli ilerleme kaydetti ve Pazar günü takım antrenmanının bir kısmını tamamladı. Teknik ekip, oyuncunun Etihad Stadyumu’ndaki kritik karşılaşma için maç kadrosuna gireceği beklentisiyle, onun sahaya çıkabileceğine dair iyimser.

    Defans oyuncusu, Pazartesi öğleden sonra İngiltere'de yapılacak son antrenmana katılmayı planlıyor. Bu antrenmanı sorunsuz atlatması halinde, Pep Guardiola yönetiminde acımasız hücum baskısıyla tanınan Manchester City karşısında Arbeloa'ya çok ihtiyaç duyulan taktiksel esneklik sağlayacak.

  • Los Blancos'ta savunma konusundaki endişeler devam ediyor

    Forvet hattındaki gelişmeler olumlu olsa da, savunmadaki sakatlık krizi teknik kadroya baş ağrısı vermeye devam ediyor. Baldırında rahatsızlık yaşayan Raul Asencio’nun Manchester’a yapılacak deplasman için durumu belirsizliğini koruyor ve sahaya çıkması pek olası görünmüyor. Ferland Mendy de kas sakatlığı nedeniyle yine kadro dışı kaldı.

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Real Madrid, bir sonraki tura yükselme konusunda favori

    Real Madrid, Santiago Bernabéu'da oynanan ilk maçı 3-0 kazandıktan sonra turu geçme konusunda favori konumda. Arbeloa, işin henüz yarısı bittiğini biliyor ancak rövanş maçını sabırsızlıkla bekliyor ve gazetecilere şöyle diyor: "Doğru. Kolay olmayacak ama her zaman söylediğim gibi, bunun bizim çok sevdiğimiz Şampiyonlar Ligi gecelerinden biri olacağına eminim. Harika olacak."

Şampiyonlar Ligi
M.City crest
M.City
MCI
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
0