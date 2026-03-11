"Yanlış zamanda yanlış yerde olmak ne demek, bilirsiniz ya?!" Claudio Marchisio, Real Madrid ile Manchester City arasında oynanan sekizinci finalin ilk maçında Erling Haaland'ın Bernabeu'daki performansını böyle yorumladı: "Ayrıca, oynanabilir çok fazla top gelmediğini de belirtmeliyiz," diye devam etti Marchisio, Prime Video mikrofonlarına yaptığı analizde, "ama onun gibi bir oyuncunun hiçbir zaman gerçekten tehlikeli olmamasını görmek etkileyici.". Gianfranco Zola ise tersine, sorumluluğun takımda olduğunu düşünüyor: "O koşullarda oynamak ve her zaman üç/dört rakiple karşı karşıya kalmak kolay değil; ayrıca, çoğu zaman kendi takım arkadaşları da ona alan açmadı. City'nin tamamı üstünlük sağlayamadı ve o koşullarda herkes için oynamak zordu".