Pep Guardiola'nın Manchester City'si Real Madrid'in darbesiyle yenildi. Blancos, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçını 3-0 kazandı. Kylian Mbappé'nin yokluğunda ve Vinicius Junior'un penaltı kaçırmasının ardından Federico Valverde golcüye dönüştü: Uruguaylı orta saha oyuncusu üç gol attı ve Real Madrid tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçında üç gol atan oyuncu oldu. Diğer tarafta ise bir aydır gol atamayan Erling Haaland , bu akşam en iyi maçlarından birini oynamadı: 82 dakikada 10 kez topa dokundu ve sadece 3 pas yaptı.
Real Madrid-Manchester City, Haaland'ın korkunç rakamları: "Onun gibi birini böyle görmek etkileyici, takım arkadaşları ona alan bırakmıyordu."
ZOLA VE MARSCHISIO'NUN HAALAND MAÇI ÜZERİNE ANALİZİ
"Yanlış zamanda yanlış yerde olmak ne demek, bilirsiniz ya?!" Claudio Marchisio, Real Madrid ile Manchester City arasında oynanan sekizinci finalin ilk maçında Erling Haaland'ın Bernabeu'daki performansını böyle yorumladı: "Ayrıca, oynanabilir çok fazla top gelmediğini de belirtmeliyiz," diye devam etti Marchisio, Prime Video mikrofonlarına yaptığı analizde, "ama onun gibi bir oyuncunun hiçbir zaman gerçekten tehlikeli olmamasını görmek etkileyici.". Gianfranco Zola ise tersine, sorumluluğun takımda olduğunu düşünüyor: "O koşullarda oynamak ve her zaman üç/dört rakiple karşı karşıya kalmak kolay değil; ayrıca, çoğu zaman kendi takım arkadaşları da ona alan açmadı. City'nin tamamı üstünlük sağlayamadı ve o koşullarda herkes için oynamak zordu".