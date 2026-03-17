Thomas Hindle

Real Madrid - Man City maçında oyuncuların puanları: Vinicius Jr, ilk maçta kaçırdığı penaltının telafisini mükemmel bir performansla yaparken, Thibaut Courtois bir kez daha muhteşem bir performans sergileyerek takımının Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine yükselmesini sağladı

Vinicius Jr, Real Madrid için tam da doğru zamanda formuna kavuştu ve Los Blancos'un Manchester City'yi mağlup ederek Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine yükselmesini sağlayan iki golü attı. İlk maçtan sonra 3-0'lık üstünlüğü koruyan Madrid, Etihad Stadyumu'nda bir "remontada" yaşanmamasını sağladı ve oldukça çekişmeli geçen maçın ardından 2-1 galip geldi.

Fede Valverde, geçen hafta ilk dakikada attığı hat-trick'e bir gol daha eklemek için eline geçen altın değerinde bir fırsatı kaçırdıktan sonra, City atağa geçti. Ancak Thibaut Courtois, Rayan Cherki ve Rodri'nin şutlarını başarıyla kurtardı. 

Madrid, tartışmalı bir şekilde maça öne geçti. Vinicius, topu bir kez daha şansını denemek için kendisine geri gönderilmeden önce direğe çarptı, ancak Bernardo Silva topu çizgiden uzaklaştırdı. İlk başta ofsayt kararı verildi, ancak VAR müdahale etti ve tekrarlar Bernardo'nun gol olabilecek şutu koluyla engellediğini gösterdi, bunun üzerine City kaptanı oyundan atıldı. Madrid'e penaltı verildi ve geçen hafta penaltıdan gol kaçıran Vinicius, bu sefer golü attı. 

Vinicius daha sonra maçı bitirecek iki büyük fırsatı kaçırdı, ancak City buna cevap verebildi. Erling Haaland, Courtois'yı gecenin en iyi kurtarışını yapmaya zorlarken, Rodri pozisyonunu iyi kullanıp şutunu üstten dışarı attı. Sonunda Trent Alexander-Arnold'un vuruşunun seken topu Haaland'ın önüne düştü ve Haaland da topu ağlara göndererek skoru eşitledi.

İkinci yarıda her iki takım da fırsatlar yakaladı ve City'nin iki golü ofsayt bayrağı nedeniyle iptal edildi. Diğer tarafta ise Kylian Mbappe'nin ceza sahası içinde düşürülmesi üzerine Madrid'e penaltı verilebilirdi, ancak Vinicius'un golü de ofsayt nedeniyle iptal edildi. Ancak Brezilyalı oyuncu, uzatma dakikalarında Aurelien Tchouameni'nin ortasını ustaca Gigi Donnarumma'nın yanından ağlara göndererek golü kaçırmadı.

GOAL, Etihad'daki Madrid oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    Thibaut Courtois (8/10):

    Maçın başında City'yi uzak tutmak için bazı olağanüstü kurtarışlar yaptı. Yaralanma nedeniyle devre arasında oyundan çıktı. 

    Trent Alexander-Arnold (7/10):

    İstemeden Haaland'a asist yaptı ve Doku karşısında oldukça zorlandı, ancak pas dağıtımı mükemmeldi. 

    Antonio Rudiger (7/10):

    Haaland ile yine sağlam bir mücadele verdi ve ona neredeyse hiçbir fırsat vermedi. 

    Dean Huijsen (8/10):

    İlk yarıda birkaç hayati müdahale yaptı ve topu hareket halinde tuttu. Sezonun en iyi performanslarından birini sergiledi. 

    Fran Garcia (7/10):

    Madrid'in savunmasını sağlam tutmak için gerçek bir pozisyon disiplini sergiledi. Arbeloa yönetiminde etkileyici bir performans gösterdi. 

    Orta saha

    Federico Valverde (7/10):

    Sanki üç akciğeri varmış gibi koştu, ancak maçın başında bir fırsatı gole çevirmeliydi. Defansif olarak çok çalıştı ancak hücumda biraz kalite eksikliği yaşadı.

    Thiago Pitarch (6/10):

    Son haftalara göre biraz daha az sakin oynadı. Mücadeleye hazırdı, ancak maçın akışı bazen onu geride bıraktı.

    Aurelien Tchouameni (8/10):

    Top kapma mücadelelerini kazandı ve güzel bir asist yaptı. Yavaş bir başlangıcın ardından oyuna iyice ısındı. 

    Arda Güler (8/10):

    Topu etkili bir şekilde ileriye taşıdı ve arkasına koşan Vinicius'u buldu. Geçen hafta sonu sergilediği harika performansı devam ettirdi. 

    Saldırı

    Brahim Diaz (6/10):

    Birkaç fırsat yarattı, ancak bunun dışında etkisiz kaldı. Düzenli olarak süre alsa da, en iyi formunda değil. 

    Vinicius Jr (8/10):

    Durmaksızın arka alana koştu, bir penaltıyı gole çevirdi ve ikinci golü de attı. Birkaç fırsatı kaçırsa da, tüm gece boyunca etkisi muazzamdı. 

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Andriy Lunin (7/10):

    Sakatlanan Courtois'nın yerine oyuna girdi. Hemen ardından oldukça iyi bir kurtarış yaptı. 

    Kylian Mbappe (7/10):

    Yedek kulübesinden çıkması şaşırtıcıydı ve penaltı kazanması gerekirdi. Hızıyla rakibe sorunlar çıkardı. 

    Eduardo Camavinga (N/A):

    Etki yaratacak zamanı olmadı. 

    Manuel Angel (N/A):

    Etki yaratacak zamanı olmadı. 

    Dani Carvajal (Yok):

    Alexander-Arnold'un ayakları yorgun düşmüştü.

    Alvaro Arbeloa (7/10):

    Real Madrid teknik direktörü olarak geçen haftadan sonra en iyi ikinci gecesi. Los Blancos önemli anlarda soğukkanlılığını korudu ve doğru zamanda goller attı. 15 kez şampiyon olan takım için Şampiyonlar Ligi yeniden mi başlıyor?!

