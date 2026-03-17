Real Madrid - Man City maçında oyuncuların puanları: Vinicius Jr, ilk maçta kaçırdığı penaltının telafisini mükemmel bir performansla yaparken, Thibaut Courtois bir kez daha muhteşem bir performans sergileyerek takımının Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine yükselmesini sağladı

Fede Valverde, geçen hafta ilk dakikada attığı hat-trick'e bir gol daha eklemek için eline geçen altın değerinde bir fırsatı kaçırdıktan sonra, City atağa geçti. Ancak Thibaut Courtois, Rayan Cherki ve Rodri'nin şutlarını başarıyla kurtardı.

Madrid, tartışmalı bir şekilde maça öne geçti. Vinicius, topu bir kez daha şansını denemek için kendisine geri gönderilmeden önce direğe çarptı, ancak Bernardo Silva topu çizgiden uzaklaştırdı. İlk başta ofsayt kararı verildi, ancak VAR müdahale etti ve tekrarlar Bernardo'nun gol olabilecek şutu koluyla engellediğini gösterdi, bunun üzerine City kaptanı oyundan atıldı. Madrid'e penaltı verildi ve geçen hafta penaltıdan gol kaçıran Vinicius, bu sefer golü attı.

Vinicius daha sonra maçı bitirecek iki büyük fırsatı kaçırdı, ancak City buna cevap verebildi. Erling Haaland, Courtois'yı gecenin en iyi kurtarışını yapmaya zorlarken, Rodri pozisyonunu iyi kullanıp şutunu üstten dışarı attı. Sonunda Trent Alexander-Arnold'un vuruşunun seken topu Haaland'ın önüne düştü ve Haaland da topu ağlara göndererek skoru eşitledi.

İkinci yarıda her iki takım da fırsatlar yakaladı ve City'nin iki golü ofsayt bayrağı nedeniyle iptal edildi. Diğer tarafta ise Kylian Mbappe'nin ceza sahası içinde düşürülmesi üzerine Madrid'e penaltı verilebilirdi, ancak Vinicius'un golü de ofsayt nedeniyle iptal edildi. Ancak Brezilyalı oyuncu, uzatma dakikalarında Aurelien Tchouameni'nin ortasını ustaca Gigi Donnarumma'nın yanından ağlara göndererek golü kaçırmadı.

GOAL, Etihad'daki Madrid oyuncularını değerlendiriyor...