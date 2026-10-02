Getty Images Sport
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Real Madrid, Liverpool'ın 70 milyon sterlinlik geri satın alma kararıyla karşı karşıya kaldığı Bayer Leverkusen yıldızı Jarell Quansah'ı hedefliyor
Madrid, Quansah'ı takip ediyor
BILD'in haberine göre Madrid, Leverkusen savunmacısı Quansah'ı transferde birincil hedeflerinden biri olarak belirledi. La Liga ekibi, Bundesliga'daki son performanslarından çok etkilenmesinin ardından 23 yaşındaki oyuncuyu şu anda kapsamlı şekilde izliyor.
Real Madrid'in gelecek yaz en az iki yeni savunma oyuncusu transfer etmesi bekleniyor. Quansah; hızı, agresif müdahaleleri ve geriden oyun kurmadaki sıra dışı yeteneğiyle onların aradığı profile kusursuz şekilde uyuyor.
Genç stoper, kısa süre önce milli ara sırasında Thomas Tuchel'in İngiltere takımında parladı. Özellikle, İspanya'ya karşı alınan heyecan verici 3-2'lik yenilgide Madrid'in yıldızı Trent Alexander-Arnold'un önünde sağ bekte ilk 11'de başladı.
- Getty Images Sport
Bundesliga'da parlıyor
Quansah'nın Almanya'daki dikkat çekici yükselişi, onun ilk gelişimini izleyenler için hiç de sürpriz değil. Savunmacı, İngiltere'nin 2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası zaferindeki kritik rolünün ardından Liverpool'dan Leverkusen'e kulüp rekoru olan 35 milyon € karşılığında katıldı.
Yeni kulübüne geldiğinden bu yana Bundesliga'da baskın bir güç olarak kendisini zahmetsizce kabul ettirdi. Taktiksel çok yönlülüğü, hem klasik bir stoper hem de modern bir sağ bek olarak rahatlıkla görev yapabilmesini sağlıyor.
İngiltere kadrosunda birlikte geçirdikleri dönemden Madrid'in yıldızı Jude Bellingham ile yakın bir dostluk paylaşan oyuncu, İspanya'nın başkentinde şimdiden güçlü bağlantılara sahip. Bu güçlü bağ, gelecekteki görüşmelerde Madrid'e kritik bir avantaj sağlayabilir.
Liverpool’ın geri satın alma opsiyonu
Madrid'in ciddi ilgisine rağmen Liverpool, altyapısından yetişen oyuncusu için verilen yarışta hâlâ önemli bir koz bulunduruyor. Anfield ekibi, Quansah'ın Leverkusen'le olan sözleşmesine zekice 70 milyon avroluk bir geri satın alma maddesi ekledi.
Liverpool'un bu özel opsiyonu devreye sokmak için 15 Haziran 2027'ye kadar süresi var. Gösterdiği olağanüstü gelişim göz önüne alındığında, kulübün onu Premier League'e geri getirmemeyi tercih etmesi büyük sürpriz olur. Liverpool bu haktan vazgeçse bile Quansah, üst düzey talip sıkıntısı çekmeyecek. Savunmacının etkileyici formu, onu Avrupa'nın en çok aranan savunma yeteneklerinden biri hâline getirmiş durumda.
- AFP
Premier League devleri pusuda
Quansah'nın imzası için mücadele İngiltere genelinde şimdiden kızışıyor. Chelsea kısa süre önce resmî girişimlerde bulundu ve eski Leverkusen teknik direktörü Xabi Alonso'nun oyuncuyu Stamford Bridge'e getirmeye istekli olduğu bildirildi.
Arsenal da son aylarda niyetini ortaya koydu. Kuzey Londra ekibi geçen ağustosta savunmacı için 65 milyon euroluk dev bir teklif sundu ancak Leverkusen, değerli oyuncusunu elinde tutmak için bu teklifi hızla reddetti.
2030'a kadar sözleşmesi bulunan Quansah için Leverkusen üzerinde şu an için acil bir mali satış baskısı yok. Ancak Madrid, Chelsea ve Arsenal'in artan ilgisi, ufukta sessiz sedasız büyük bir transferin şekillendiğini gösteriyor.
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