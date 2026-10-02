Real Madrid, Liverpool'ın 70 milyon sterlinlik geri satın alma kararıyla karşı karşıya kaldığı Bayer Leverkusen yıldızı Jarell Quansah'ı hedefliyor

Quansah'nın Almanya'daki dikkat çekici yükselişi, onun ilk gelişimini izleyenler için hiç de sürpriz değil. Savunmacı, İngiltere'nin 2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası zaferindeki kritik rolünün ardından Liverpool'dan Leverkusen'e kulüp rekoru olan 35 milyon € karşılığında katıldı.

Yeni kulübüne geldiğinden bu yana Bundesliga'da baskın bir güç olarak kendisini zahmetsizce kabul ettirdi. Taktiksel çok yönlülüğü, hem klasik bir stoper hem de modern bir sağ bek olarak rahatlıkla görev yapabilmesini sağlıyor.

İngiltere kadrosunda birlikte geçirdikleri dönemden Madrid'in yıldızı Jude Bellingham ile yakın bir dostluk paylaşan oyuncu, İspanya'nın başkentinde şimdiden güçlü bağlantılara sahip. Bu güçlü bağ, gelecekteki görüşmelerde Madrid'e kritik bir avantaj sağlayabilir.