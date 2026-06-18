Real Madrid, Liverpool’dan ayrılan Ibrahima Konate’yi bedelsiz transferle kadrosuna kattığını doğruladı

Konate, Marc Cucurella ve Bernardo Silva’nın transferlerinin ardından, Jose Mourinho’nun Real Madrid’deki ikinci dönemindeki üçüncü transferi oldu. Haberlere göre, bu defans oyuncusu, anlaşma kesinleşmeden çok önce öncelikli hedef olarak belirlenmişti.

Madrid’in son sezonlarda savunmada sakatlık sorunları ve kadro derinliği endişeleriyle karşı karşıya kalması nedeniyle kadrosunu güçlendirmeye çalıştığı bir dönemde, kulüp başkanı Florentino Perez’in Konate’yi önemli bir takviye olarak gördüğü belirtiliyor. Fransız oyuncunun fiziksel gücü, hızı ve merkez savunmada gösterdiği güvenilirlik, Mourinho’nun planlarına da tam olarak uyuyor.