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Real Madrid, Liverpool’dan ayrılan Ibrahima Konate’yi bedelsiz transferle kadrosuna kattığını doğruladı
Madrid, savunma hattına önemli bir takviye yaptı
Real Madrid, Liverpool’dan ayrılan Fransa milli takım oyuncusu Konate ile anlaşmaya vardıktan sonra, oyuncunun takıma katıldığını doğruladı. 27 yaşındaki oyuncu, Haziran 2030'a kadar Santiago Bernabéu'da kalmasını sağlayacak dört yıllık bir sözleşme imzaladı. Bu transferle Los Blancos, transfer ücreti ödemeden savunma hattını güçlendirmiş oldu. Kulüp, sözleşmelerinin sonuna yaklaşan yüksek profilli oyuncuları hedefleme ve kanıtlanmış yetenekleri kadrosuna katarken kaynaklarını başka alanlara yönlendirme yaklaşımını sürdürüyor.
- AFP
Mourinho, yaz transfer döneminde üçüncü transferini gerçekleştirdi
Konate, Marc Cucurella ve Bernardo Silva’nın transferlerinin ardından, Jose Mourinho’nun Real Madrid’deki ikinci dönemindeki üçüncü transferi oldu. Haberlere göre, bu defans oyuncusu, anlaşma kesinleşmeden çok önce öncelikli hedef olarak belirlenmişti.
Madrid’in son sezonlarda savunmada sakatlık sorunları ve kadro derinliği endişeleriyle karşı karşıya kalması nedeniyle kadrosunu güçlendirmeye çalıştığı bir dönemde, kulüp başkanı Florentino Perez’in Konate’yi önemli bir takviye olarak gördüğü belirtiliyor. Fransız oyuncunun fiziksel gücü, hızı ve merkez savunmada gösterdiği güvenilirlik, Mourinho’nun planlarına da tam olarak uyuyor.
Madrid’in uzun vadeli planlarına tam olarak uyan bir seçim
Konate’nin transferi, Real Madrid kadrosundaki önemli bir ihtiyacı karşılıyor. Sakatlıklar ve merkez savunmadaki seçenek eksikliği, tekrar eden sorunlara yol açmış ve savunma hattına takviye yapılmasını bir öncelik haline getirmişti. Fransız oyuncunun, Kylian Mbappé, Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga ve Ferland Mendy gibi kulüpte halihazırda bulunan güçlü Fransız kadrosu sayesinde Madrid’deki hayata hızla uyum sağlaması bekleniyor.
Madrid’in uzun süredir Konate’yi takip ettiği ve oyuncunun Liverpool’daki sözleşmesini uzatmayacağının netleşmesi üzerine transfer çalışmalarını hızlandırdığı bildirildi. Kulübün hızlı hareket etmesi, diğer ilgilenen Avrupa kulüplerinden önce bu savunma oyuncusunu kadrosuna katmasını sağladı.
- Getty Images Sport
Uluslararası görev nedeniyle sunum ertelendi
Transfer işlemi tamamlanmış olsa da Konate hemen tanıtılmayacak. Defans oyuncusu şu anda Fransa milli takımıyla Dünya Kupası’nda yer alıyor ve ancak Les Bleus’un turnuvadaki mücadelesini tamamlamasının ardından Santiago Bernabéu’da resmi olarak tanıtılacak. Madrid’e vardığında ise dikkatler, Los Blancos’un büyük kupalar için mücadele edebilecek bir savunma hattı kurmaya çalışırken Konate’nin Mourinho’nun kadrosuna uyum sürecine yönelecek.