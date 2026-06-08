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Real Madrid, Lionel Messi’yi Cristiano Ronaldo’nun yanına transfer etmeyi hayal etmiş miydi? Eski başkan, tarihin en iyi oyuncularını bir araya getirecek bu transferin neden ‘imkansız’ olduğunu açıklıyor
Mükemmel ikilinin hayali
Calderon, 2009 yılında Ronaldo’nun Madrid’e transferinin arkasındaki isimdi. O dönemde kulüp, Portekizli oyuncuyu Manchester United’dan 80 milyon sterlin (107 milyon dolar) karşılığında transfer ederek transfer rekorunu kırmıştı. Ronaldo her zaman Madrid’in bir numaralı hedefi olsa da, ebedi rakibi Messi’nin gölgesi, Barcelona’da geçirdiği döneme damgasını vuran yıllarında İspanyol futbolunun üzerinde büyük bir baskı oluşturuyordu.
Calderon, bu ikiliyi tek bir kulüpte bir araya getirmeyi hayal ettiğini ve bunun spor alanında ulaşılabilecek en büyük başarı olacağını itiraf etti. Ancak, İspanya'nın en büyük iki kulübü arasındaki tarihsel olarak derin çatlak göz önüne alındığında, rekabetin gerçekleri böyle bir hayali neredeyse imkansız kılıyor.
- AFP
Messi'nin Madrid'e transferi neden imkansızdı?
Arjantinli ustanın sansasyonel bir transfer olasılığından bahsederken Calderon, önündeki engeller konusunda açık sözlüydü. Katalonya ile kurulan siyasi ve duygusal bağlar, Madrid’den gelecek herhangi bir teklifin anında reddedileceği anlamına geliyordu; bu da iki efsanenin kariyerlerinin zirvesindeyken birbirlerine zıt tarafta kalmalarına neden oldu.
Calderon, A BOLA'ya verdiği demeçte, "Bunu çok isterdim, ancak imkansızdı çünkü Messi Barcelona'daydı ve Cristiano'nun Manchester United'da yaptığı gibi kendisi inisiyatif almadıkça kulüp onu asla bırakmazdı" dedi. "Ancak o Barça'da mutluydu ve bu nedenle böyle bir ihtimal yoktu. Bu çok yazık oldu çünkü dünyanın en iyi iki oyuncusunu aynı takımda bir araya getirmek harika olurdu."
Ronaldo'nun transferine giden uzun yol
Messi ulaşılamaz bir hedef olarak kalırken, Ronaldo'nun transferi birkaç sezonu kapsayan yorucu bir süreçti. Calderon, bu transferin başarısının kişisel müzakere becerilerinden ziyade kulübün itibarına bağlı olduğunu vurgulayarak, forvetin Sir Alex Ferguson'un direnişine rağmen Old Trafford'dan Bernabeu'ya gitmeye kararlı olduğunu belirtti.
"İki yıl boyunca görüşmeler yaptık. Manchester United doğal olarak onun ayrılmasını istemiyordu, ancak oyuncu gitmek istiyordu," diye açıkladı Calderon. "Cristiano gibi futbolcuların sonunda gerçekten gitmek istedikleri yere gittikleri iyi bilinir; onları iradeleri dışında tutmak imkansızdır. Israrla söylüyorum, ben oradaydım ve herkesin yapacağı gibi bu fırsatı değerlendirdim. O anda o, Messi ile birlikte dünyanın en iyi oyuncusuydu ve bu nedenle yapılacak en mantıklı şey, onu transfer etme fırsatını iki eliyle kavramaktı."
- AFP
Dağınık ayrılış ve Madrid sonrası hayat
Ronaldo'nun beyaz formayla elde ettiği eşi benzeri görülmemiş başarıya rağmen, Calderón 2018'deki ayrılığın tüm taraflar için bir hata olduğunu düşünüyor. Portekizli yıldız ile dönemin başkanı Florentino Pérez arasındaki ilişkinin soğuduğu ve bunun sonunda Juventus'a rekor bedelli bir transferle sonuçlandığı, ancak bu transferin İspanya'daki dönemindeki başarıları tekrarlayamadığı bildiriliyor.
Calderon, "Bunun her iki taraf için de bir hata olduğunu düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı. "İlişki başından beri iyi değildi, zamanla da burada geçirdiği sürenin sonuna doğru daha da kötüleşti. Başkanın, kimsenin 100 milyon euro ödeyebileceğini düşünmediğini sanıyorum, ancak evet, bunu yapmaya istekli bir kulüp vardı ve o zaman oyuncunun ayrılmasını kabul etmekten başka seçeneği kalmadı. Oyuncu, Real Madrid dışındaki hiçbir kulübe tam olarak uyum sağlayamadı ve Real Madrid için de durum zordu çünkü Cristiano gibi birini bulmak imkansız."