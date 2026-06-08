Real Madrid, Lionel Messi’yi Cristiano Ronaldo’nun yanına transfer etmeyi hayal etmiş miydi? Eski başkan, tarihin en iyi oyuncularını bir araya getirecek bu transferin neden ‘imkansız’ olduğunu açıklıyor

Calderon, 2009 yılında Ronaldo’nun Madrid’e transferinin arkasındaki isimdi. O dönemde kulüp, Portekizli oyuncuyu Manchester United’dan 80 milyon sterlin (107 milyon dolar) karşılığında transfer ederek transfer rekorunu kırmıştı. Ronaldo her zaman Madrid’in bir numaralı hedefi olsa da, ebedi rakibi Messi’nin gölgesi, Barcelona’da geçirdiği döneme damgasını vuran yıllarında İspanyol futbolunun üzerinde büyük bir baskı oluşturuyordu.

Calderon, bu ikiliyi tek bir kulüpte bir araya getirmeyi hayal ettiğini ve bunun spor alanında ulaşılabilecek en büyük başarı olacağını itiraf etti. Ancak, İspanya'nın en büyük iki kulübü arasındaki tarihsel olarak derin çatlak göz önüne alındığında, rekabetin gerçekleri böyle bir hayali neredeyse imkansız kılıyor.