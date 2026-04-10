Real Madrid, La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nin son haftalarına doğru Thibaut Courtois'nın sahalara dönmesiyle moral bulacak
Courtois’nın sahalara dönüş tarihi netleşti
33 yaşındaki kaleci Courtois, 17 Mart’ta Real Madrid’in Manchester City ile oynadığı maçta uyluk kasından sakatlandığından beri sahalardan uzak. İlk tıbbi değerlendirmelerde iyileşme süresinin en az altı hafta olacağı öngörülmüştü.
Ancak The Athletic'e göre, Belçika milli takım oyuncusu rehabilitasyon programında iyi ilerleme kaydediyor. Durumu yakından takip eden kaynaklar, Courtois'nın Nisan ayı sonuna kadar sahalara dönmeyi hedeflediğini belirtti. Bu zaman çizelgesi, Real Madrid'in turnuvada o aşamaya yükselmesi durumunda, sakatlıktan yaklaşık altı hafta sonra oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı finalleriyle çakışacak.
Şampiyonlar Ligi mücadelesi devam ediyor
Courtois'nın Avrupa sahnesinde bir kez daha iz bırakabilmesi için Real Madrid'in öncelikle aşması gereken önemli bir engel var. Los Blancos, 28 Nisan'da Paris Saint-Germain ya da Liverpool ile yarı finalde karşılaşmak istiyorsa, Bayern Münih'e karşı ilk maçta aldığı 2-1'lik yenilgiyi telafi etmek zorunda.
Arbeloa, yakın gelecekte mevcut savunma düzenine güvenmek zorunda kalacak, ancak dünyanın en iyi kalecilerinden birinin son dörtte geri dönme ihtimali, oyunun gidişatını tamamen değiştirebilir.
Madrid, Çarşamba günü rövanş maçı için Allianz Arena'ya gidecek, Liverpool ise Salı günü Anfield'da PSG ile karşılaşacak. Avrupa şampiyonu, toplamda 2-0 önde.
Ufukta kritik bir El Clásico var
Avrupa sahnesinin ötesinde, Belçikalı kalecinin sahalara dönüşü, ligin zirvesindeki farkı kapatmaya çalışan Madrid’in iç saha hedeflerine de ivme kazandıracaktır. Şampiyonlar Ligi yarı finallerine yetişmesi, Courtois’nın 10 Mayıs’ta Camp Nou’da oynanacak Barcelona ile El Clásico maçında da forma giyebileceği anlamına geliyor.
La Liga şampiyonluk yarışında Madrid'in Barcelona'nın 9 puan gerisinde olduğu ve ligin bitmesine 8 maç kaldığı düşünülürse, Katalonya'daki bu karşılaşma için riskler daha yüksek olamazdı.
Belçikalı oyuncunun yokluğunun etkisi
Courtois, tüm turnuvalarda Madrid’in son dört maçında forma giyemedi; onun yokluğunda Andriy Lunin kaleyi korudu. Ukraynalı kaleci gerektiğinde görevini layıkıyla yerine getirmiş olsa da, Courtois’nın kulüp adına oynadığı büyük maçlardaki önemi ve başarısı göz önüne alındığında, onun yerini doldurmak neredeyse imkansız.
Courtois, bu sezon tüm turnuvalarda 41 maça çıktı ve 15 maçta kalesini gole kapattı. Courtois'nın dönüşü, tedavi masasında geçirilen zorlu bir dönemin sonunu işaret edecek ve takıma, sezonun potansiyel olarak tarihi bir sonuna ulaşmak için ihtiyaç duyduğu liderliği sağlayacaktır.