Real Madrid, La Liga şampiyonluğunu kaçırmasının ardından Alvaro Arbeloa'nın durumu kritik hale gelirken, kulüp gelecek sezon için teknik direktör seçeneklerini değerlendiriyor

Mallorca fiyaskosunun ardından Arbeloa hemen sorumluluğu üstlendi ve şöyle dedi: "Bu yenilgi benim, tamamen ve kesinlikle benim. Oyuncularımdan beklediğim şey, şimdiden Salı günkü maçı düşünmeye başlamaları. Soyunma odasından çıktıklarında, bu maç onlar için çoktan bitmiş olacak. Kararları veren, kadroyu belirleyen, oyuncu değişikliklerini yapan, nasıl oynayacağımızı seçen benim ve bu yenilgi tamamen Real Madrid teknik direktörüne aittir."

Ancak, tüm sorumluluğu üstlenmesine rağmen, teknik direktör, savunmadaki hataları nedeniyle Eduardo Camavinga'ya da üstü kapalı bir eleştiri yöneltti. Maçı kazandıran golü değerlendiren teknik direktör, "Dengesiz bir pozisyonda bize gol attılar. Burada bir an için dikkatimiz dağıldı, iyi uyum sağlayamadık, markajı kaybettik, takip edemedik ve bu bize bir gol mal oldu." dedi.