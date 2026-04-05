Getty Images Sport
Çeviri:
Real Madrid, La Liga şampiyonluğunu kaçırmasının ardından Alvaro Arbeloa'nın durumu kritik hale gelirken, kulüp gelecek sezon için teknik direktör seçeneklerini değerlendiriyor
Arbeloa için ya Şampiyonlar Ligi ya da hiçbir şey
La Liga şampiyonluğu artık ulaşılamaz gibi göründüğü için, teknik direktörün geleceği fiilen pamuk ipliğine bağlı durumda. AS’nin haberine göre, Real Madrid yönetimi gelecek sezon için seçeneklerini değerlendiriyor ve sadece Şampiyonlar Ligi’nde ilerlemek, onun koltuğunu kurtarmak için yeterli olabilir. Madrid, Bayern Münih ile oynayacağı kritik çeyrek final maçıyla başlayan zorlu bir Avrupa serüveniyle karşı karşıya. Bu turu geçmesi halinde, muhtemelen PSG veya Liverpool gibi dev rakiplerle karşılaşacak. Yönetimin morali, ligde herhangi bir hatayı göze alamayacakları bir dönemde takımın cansız kalmasını izledikçe önemli ölçüde bozuldu.
- AFP
Korkunç istatistikler yedek kulübesini gölgeliyor
Arbeloa’nın göreve gelmesinden bu yana sergilediği performans yoğun bir şekilde mercek altına alındı ve rakamlar endişe verici bir tablo çiziyor. İlk 18 maçında beş yenilgiye uğradı. Bunu bir karşılaştırma yapmak gerekirse, eski teknik direktör Xabi Alonso ilk 28 maçında sadece beş kez kaybetmişti. Arbeloa, Michael Keeping ve Luis Molowny gibi isimlerin yanında, kulüp tarihinin en kötü başlangıç yapan teknik direktörleri arasında yer alıyor. Belki de daha da vahim olan, maçlar aleyhine gittiğinde taktiksel bir etki yaratamamasıdır. Madrid, onun yönetiminde ilk golü yediği yedi maçtan sadece ikisinde geri dönüp galip gelmeyi başardı. Albacete, Benfica, Osasuna ve Getafe'ye karşı alınan hayal kırıklığı yaratan mağlubiyetler, oyuncu değişiklikleri veya sistemde yapılan ufak değişikliklerle maçın gidişatını değiştirememesi algısını pekiştirdi.
Suçu üstlenmek ve başkalarını suçlamak
Mallorca fiyaskosunun ardından Arbeloa hemen sorumluluğu üstlendi ve şöyle dedi: "Bu yenilgi benim, tamamen ve kesinlikle benim. Oyuncularımdan beklediğim şey, şimdiden Salı günkü maçı düşünmeye başlamaları. Soyunma odasından çıktıklarında, bu maç onlar için çoktan bitmiş olacak. Kararları veren, kadroyu belirleyen, oyuncu değişikliklerini yapan, nasıl oynayacağımızı seçen benim ve bu yenilgi tamamen Real Madrid teknik direktörüne aittir."
Ancak, tüm sorumluluğu üstlenmesine rağmen, teknik direktör, savunmadaki hataları nedeniyle Eduardo Camavinga'ya da üstü kapalı bir eleştiri yöneltti. Maçı kazandıran golü değerlendiren teknik direktör, "Dengesiz bir pozisyonda bize gol attılar. Burada bir an için dikkatimiz dağıldı, iyi uyum sağlayamadık, markajı kaybettik, takip edemedik ve bu bize bir gol mal oldu." dedi.
- AFP
Yönetim kurulundaki güven sarsılmaya başlıyor
Son dönemdeki bu düşüşe kadar Real Madrid yönetimi, Arbeloa’nın yöntemlerine büyük güven duyuyordu. Jude Bellingham ve Vinicius Junior gibi yıldızlarla dolu bir soyunma odasını yönetirken, Thiago Pitarch gibi genç yetenekleri de başarıyla takıma entegre ettiği için övgüler almıştı. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester City’yi eleme başarısı, takımı ileriye taşıyacak bir dönüm noktası olarak görülüyordu.
Ancak Son Moix'taki yenilgi, bu olumlu ivmeyi dondurdu. Kulüp, akademi mezunlarıyla yaptığı çalışmayı takdir etse de, iç sahada kupa kazanamamış olması, başkan Florentino Perez için kabul etmesi zor bir durum. Her şey Bayern maçına bağlı. Arbeloa, Bernabeu'daki koltuğunda uzun vadede kalmayı umuyorsa, bu maçta mutlaka bir sonuç almak zorunda.