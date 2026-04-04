Real Madrid, La Liga'da dibe vurdu: Arbeloa, Mallorca deplasmanında sakatlandı; Muriqi'nin 91. dakikadaki golü maçı belirledi

İspanya Ligi'nin 30. haftasındaki sürpriz, Mallorca'daki Estadi de Son Moix'tan geldi; Arjantinli Martin Demichelis'in takımının Real Madrid'i 2-1 mağlup ettiği maçta. Ev sahibi takım için bu, küme düşmeme mücadelesi açısından hayati önem taşıyan üç puan oldu. Bu galibiyetle 31 puana yükselen takım, Elche'yi geçerek küme düşme potasından çıktı (dördüncü sıradan, üçüncü sıradan +2 puan farkla). Merengues, 69 puanla ikinci sırada kalırken, lider Barcelona'nın dört puan gerisinde ve bir maç eksiği var: Bu akşam saat 21:00'de Cholo Simeone'nin Atletico Madrid'ine konuk olacak.



