İspanya Ligi'nin 30. haftasındaki sürpriz, Mallorca'daki Estadi de Son Moix'tan geldi; Arjantinli Martin Demichelis'in takımının Real Madrid'i 2-1 mağlup ettiği maçta. Ev sahibi takım için bu, küme düşmeme mücadelesi açısından hayati önem taşıyan üç puan oldu. Bu galibiyetle 31 puana yükselen takım, Elche'yi geçerek küme düşme potasından çıktı (dördüncü sıradan, üçüncü sıradan +2 puan farkla). Merengues, 69 puanla ikinci sırada kalırken, lider Barcelona'nın dört puan gerisinde ve bir maç eksiği var: Bu akşam saat 21:00'de Cholo Simeone'nin Atletico Madrid'ine konuk olacak.
Real Madrid, La Liga'da dibe vurdu: Arbeloa, Mallorca deplasmanında sakatlandı; Muriqi'nin 91. dakikadaki golü maçı belirledi
Maçın neredeyse tamamında Mallorca, ilk yarının son dakikalarında skoru açan 1999 doğumlu orta saha oyuncusu Manu Morlanes'in golü sayesinde önde kaldı. Maçın bitimine iki dakika kala, son yarım saatte Huijsen'in yerine oyuna giren Eder Militao skoru eşitledi; Real, galibiyet golünü bulmak için tüm gücüyle atağa çıkarken, 91. dakikada maçı belirleyen isim eski Lazio forveti Vedat Muriqi oldu. Önümüzdeki günlerde İspanya'da, Arbeloa'nın önümüzdeki Salı günü Bayern Münih ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Vinicius Junior'u yedek kulübesinde bırakma kararı tartışmalara yol açabilir. Brezilyalı oyuncu ikinci yarıda oyuna girdi ve ilk dakikadan itibaren Mbappé ile birlikte Brahim Diaz da sahadaydı.