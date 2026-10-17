AFP
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Real Madrid, La Liga başkanının istifasını isterken CSD başkanından Javier Tebas’a Goebbels benzetmesi nedeniyle tepki: “Özür dilemeli”
CSD yöneticisinden hesap verebilirlik çağrısı
Jose Manuel Rodriguez Uribes, lig yönetimi ile İspanya'nın en başarılı kulübü arasında giderek sertleşen söz düellosuna ilişkin tutumunu netleştirdi. CSD başkanı, cumartesi günü yaptığı açıklamada söz konusu ifadelerin ifade özgürlüğünün sınırlarını aştığını belirterek Tebas'ın kullandığı söylem nedeniyle özür dilemesi gerektiğini söyledi.
Tartışma, Tebas'ın sosyal medyada Madrid yönetiminin iletişim yöntemleri ile Üçüncü Reich'ın kötü şöhretli propaganda bakanının yöntemleri arasında benzerlik kurmasının ardından başladı. Eurosport aracılığıyla gazetecilere konuşan Uribes, İspanyol sporunun yönetiminde üst düzey bir yetkilinin kullandığı dilden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.
Uribes, basına yaptığı açıklamada, “Bu kabul edilemez,” dedi. “Özellikle La Liga'nın başkanıysanız ve La Liga'da mücadele eden bir kulüpten söz ediyorsanız, Nazileri ya da Goebbels'i karşılaştırma unsuru olarak kullanamazsınız. Bunun ifade özgürlüğünün sınırlarını aştığını düşünüyorum. Neyse ki İspanya'da ifade özgürlüğü çok geniş kapsamlı biçimde korunuyor, ancak bu, birini Nazilerle ya da Goebbels'le karşılaştırırken sınırı aşmamış olacağınız anlamına gelmez.”
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CSD, Tebas'a karşı olası bir adım atmayı değerlendiriyor
CSD'nin müdahalesi, hükümet kurumunun hukuki çerçeveyi inceleyerek lig başkanının kurumsal protokolleri ihlal edip etmediğini değerlendirdiği bir dönemde geldi. Bu açıklamanın ardından taraflar arasında ciddi bir ayrılık ortaya çıkarken İspanyol hükümeti de geleneksel olarak yönetim kurulu düzeyinde kalan bir anlaşmazlığa dahil oldu.
Uribes istifa çağrısında bulunmasa da kamuoyu önünde özür dilenmesi gerektiğinde ısrar etmesi, İspanyol spor yetkililerinin tarihin en kötü şöhretli rejimlerinden biriyle yapılan karşılaştırmayı ne kadar ciddi gördüğünü ortaya koyuyor.
Uribes sözlerine şöyle devam etti: “Bu tamamen kabul edilemez ve bence Tebas özür dilemeli. Her şeyden önce, sporda lider konumunda biri olarak sorumluluk taşıyor. Sporun değerlerinden ve fair play'in öneminden her zaman söz ediyoruz; dolayısıyla örnek olmamız gerekiyor. Bu ifadeler tamamen uygunsuzdu. Disiplin işlemi için herhangi bir gerekçe olup olmadığı ayrı bir mesele ve buna karar vermek bana düşmez.”
Real Madrid derhâl istifa talep ediyor
Real Madrid, bu karşılaştırmaya öfkeyle tepki göstererek Tebas'ın lig başkanlığı ve İspanya Futbol Federasyonu başkan yardımcılığı görevlerinden istifa etmesini talep eden sert bir açıklama yayımladı. Kulüp, sözleri son derece saldırgan ve ahlaki açıdan tiksindirici olarak nitelendirdi; bu tür bir dil kullanmasının Tebas'ı kamu güveni gerektiren bir görev için uygunsuz hâle getirdiğini savundu.
“Tebas'ın tekrarlanan davranışları, kurumsal sorumluluklarıyla bağdaşmayan bir tarafsızlık, saygı ve objektiflik eksikliğini ortaya koyuyor,” ifadelerine Real Madrid'in resmî açıklamasında yer verildi. “Real Madrid'e ve şeffaflık ile reform talep edenlere yönelik sürekli saldırıları, kulübümüzün görüşüne göre İspanyol futbolu için gerçek bir bela oluşturuyor. Real Madrid, Tebas'ın tekrarlanan açıklama ve davranışlarının saygı, tarafsızlık ve dürüstlük ilkeleriyle yönetilen hiçbir Avrupa spor kurumunda kabul edilemeyeceğine ve kurumsal açıdan bulunduğu görevleri sürdürmesini imkânsız kıldığına inanıyor.”
- Getty Images Sport
Propaganda karşılaştırmasına açıklık getirildi
Tartışma, Tebas'ın eski adıyla Twitter olan X'te uzun bir mesaj paylaşmasıyla başladı. Tebas, Real Madrid'in halkla ilişkilerini ve hakemlerle ilgili şikâyetlerini ele alış biçiminden duyduğu rahatsızlığı anlattı. Özellikle Real Madrid TV'yi hedef alarak kanalın, tarihî propaganda yöntemlerini andıran bir mağduriyet söylemi oluşturmak için kullanıldığını öne sürdü.
Gelen tepkilere rağmen Tebas, belirli bir ideolojiyi desteklemediğini, iletişim yöntemlerinden söz ettiğini açıklamaya çalıştı. Ancak bu açıklama Santiago Bernabeu'daki eleştirmenlerini yatıştırmaya yetmedi. Real Madrid ise açıklamanın ilk paylaşımın yakışıksız niteliğini değiştirmediğini belirtti.
Tebas, ardından paylaştığı bir başka mesajda iddialarını yineleyerek kulübü kendisini sindirmeye ve ulusal ligi yok etmeye çalışmakla suçladı. Kulübün Avrupa Süper Ligi projesini hayata geçiremediği için bu söylemi ligi zayıflatmak amacıyla kullandığını ileri sürdü.
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