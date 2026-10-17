CSD'nin müdahalesi, hükümet kurumunun hukuki çerçeveyi inceleyerek lig başkanının kurumsal protokolleri ihlal edip etmediğini değerlendirdiği bir dönemde geldi. Bu açıklamanın ardından taraflar arasında ciddi bir ayrılık ortaya çıkarken İspanyol hükümeti de geleneksel olarak yönetim kurulu düzeyinde kalan bir anlaşmazlığa dahil oldu.

Uribes istifa çağrısında bulunmasa da kamuoyu önünde özür dilenmesi gerektiğinde ısrar etmesi, İspanyol spor yetkililerinin tarihin en kötü şöhretli rejimlerinden biriyle yapılan karşılaştırmayı ne kadar ciddi gördüğünü ortaya koyuyor.

Uribes sözlerine şöyle devam etti: “Bu tamamen kabul edilemez ve bence Tebas özür dilemeli. Her şeyden önce, sporda lider konumunda biri olarak sorumluluk taşıyor. Sporun değerlerinden ve fair play'in öneminden her zaman söz ediyoruz; dolayısıyla örnek olmamız gerekiyor. Bu ifadeler tamamen uygunsuzdu. Disiplin işlemi için herhangi bir gerekçe olup olmadığı ayrı bir mesele ve buna karar vermek bana düşmez.”