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Real Madrid, Kylian Mbappe'nin milli takım görevinin ardından diz ameliyatından kurtulmasıyla büyük rahatlama yaşadı
Madrid yıldızı için sakatlık korkusu
AS'a göre Mbappe, sol dizindeki posterior kapsülde hiperekstansiyon yaşamasının ardından Valdebebas'ta iyileşme sürecine başladı. Fransız hücum oyuncusu, geçen cuma Türkiye'ye karşı attığı golün ardından ağrı hissetmesi üzerine oyunu bıraktı; bu karar çok daha ciddi bir sakatlığı önledi.
Real Madrid, Fransa Futbol Federasyonu ile sürekli temas halindeydi ve başlangıçta ameliyat gerekebileceğinden endişe etti. Ancak testler, forvetin sadece 10 ila 12 günlük bir süre sahalardan uzak kalacağını doğruladı ve bu da kulübün derin bir nefes almasını sağladı.
- AFP
Mourinho geri dönüş tarihini değerlendiriyor
Mbappe pazartesi günü rehabilitasyon sürecine başladı ve çalışmalarını bugün de sürdürdü. Teorik olarak yıldız forvetin, 10 Ekim'de Santiago Bernabeu'da Villarreal'e karşı oynanacak La Liga maçında sahalara dönmesi bekleniyor.
Ancak Real Madrid, onu çok erken geri döndürmenin risklerini de hesaba katmak zorunda. Teknik direktör Jose Mourinho, şu anda bu maçta onu dinlendirip dinlendirmemeyi değerlendiriyor. Kulüp, kısa süre sonra iki büyük deplasman maçına çıkacak; 14 Ekim'de Roma ile karşılaştıktan sonra 25 Ekim'de El Clasico için Camp Nou'ya gidecek.
Mbappe'siz taktiksel dokunuşlar
Yıldız oyuncuları iyileşme sürecindeyken teknik ekip, hücum hattını yeniden şekillendirmek için dört farklı çözüme kadar sahip. Mourinho, mevcut sistemi koruyup Mbappe'nin yerine Espi'yi sahaya sürebilir. Ancak Portekizli teknik adam, 21 yaş altı milli oyuncuyu daha çok inatçı savunmaları açacak geleneksel bir santrfor olarak görüyor. Bir diğer temel alternatif ise Jude Bellingham'ı, Carlo Ancelotti döneminde oynadığı bir rol olan sahte dokuz olarak kullanmak. Bu düzen, Arda Guler'in Bellingham'ın arkasında oynamasına ve sağ kanatta Diomande ile birlikte yer almasına olanak tanıyacak.
- Getty Images
Madrid için sırada ne var?
Real Madrid, Mbappe'nin herhangi bir rahatsızlıkla oynamasını istemediğini net bir şekilde ortaya koydu. Sahalara dönmeden önce yüzde 100 hazır olmasını bekleyecekler. Mourinho, Villarreal maçına hazırlanmak için önümüzdeki günlerde alternatif taktik dizilişlerini deneyecek.
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