Yıldız oyuncuları iyileşme sürecindeyken teknik ekip, hücum hattını yeniden şekillendirmek için dört farklı çözüme kadar sahip. Mourinho, mevcut sistemi koruyup Mbappe'nin yerine Espi'yi sahaya sürebilir. Ancak Portekizli teknik adam, 21 yaş altı milli oyuncuyu daha çok inatçı savunmaları açacak geleneksel bir santrfor olarak görüyor. Bir diğer temel alternatif ise Jude Bellingham'ı, Carlo Ancelotti döneminde oynadığı bir rol olan sahte dokuz olarak kullanmak. Bu düzen, Arda Guler'in Bellingham'ın arkasında oynamasına ve sağ kanatta Diomande ile birlikte yer almasına olanak tanıyacak.