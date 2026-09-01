24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
Jose Mourinho Real Madrid 2026 pre-seasonGetty
Yosua Arya

Çeviri:

Real Madrid, kulüp efsanesinin Jose Mourinho'nun kas yığını kadrosunu hedef almasının ardından 'tarihin en kötü geçişi' nedeniyle sert şekilde eleştirildi

Real Madrid
J. Mourinho
La Liga

Real Madrid'ın eski forveti Tote, teknik direktör Jose Mourinho'nun dönüşünün ardından kulübün yaz dönemi transfer stratejisini sert bir şekilde eleştirdi. Eski futbolcu, katıldığı son podcast yayınında mevcut kadroyu İspanyol devinin son kırk yılda gördüğü en tanınmaz versiyonu olarak nitelendirdi.

  • Lavelle başından sakatlandı

    Madrid, yeni bir dönem inşa etmeye çalıştığı son yaz transfer döneminin en hareketli kulüplerinden biri oldu. İspanyol devi, Bernardo Silva, Marc Cucurella ve Yan Diomande gibi önemli isimleri Santiago Bernabeu'ya getirerek birçok ses getiren takviye yaptı.

    Ancak eski Real Madrid oyuncusu Tote, yeni transferlerin kadrodaki göze çarpan temel bir kusuru gidermekte başarısız olduğuna inanıyor. Tote, teknik direktör Mourinho'nun yeniden kurduğu takımın, tüm kulvarlardaki yaklaşan sezonunu şüphesiz etkileyecek ciddi bir zayıflığa sahip olduğunu savunuyor.

    • Reklam
  • Liverpool FC v Real Madrid - UEFA Champions League Final 2021/22Getty Images Sport

    Tarihin en kötü geçişi

    Iker Casillas'ın Bajo los palos adlı podcast'ine konuk olarak katılan Tote, kulübün mevcut taktik yönelimine ilişkin sert değerlendirmelerinde geri adım atmadı. Efsanevi orta saha ikilisi Modric ile Kroos'un ayrılıklarının yönetim tarafından felaket şekilde ele alındığını savundu.

    "Madrid, Modric ve Kroos'tan sonra yeteneği güçle değiştiremez," dedi Tote. "Bu, Madrid'in yaptığı bir hata ve tarihte yapılabilecek en kötü geçiş, son 40 yılda gördüğüm en tanınmaz Madrid bu.

    "Real Madrid'de bulunmuş kötü bir oyuncu yoktur, bu imkânsız. Ama Avrupa'da oynamak ya da üstünlük kurmak için gerekli hiyerarşiye sahip değiller. Madrid'de düpedüz futbol eksik."

  • Mourinho'nun dramatik dönüşü soru işaretleri yaratıyor

    Tote, oyuncu kadrosuna dair düşüncelerinin yanı sıra, Mourinho'nun on yıl aradan sonra Bernabeu kulübesine sansasyonel dönüşü konusunda da ciddi şüphelerini dile getirdi. Portekizli teknik adam, İspanya'nın başkentinde yeni bir kazanan takım kurmaya çalışırken yoğun bir medya baskısıyla karşı karşıya.

    "Mourinho'nun eskiden, iyi ve kötü yanlarıyla, enerjisi vardı ama bugün hâlâ buna sahip olup olmadığını bilmiyorum" diyen Tote, sözlerini şöyle sürdürdü: "Birçok takımdan geliyor ve yaş herkesi yakalıyor ama kesin olan şu ki, 20 yıl önce sahip olduğu takım artık onda yok."

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Madrid'in sıradaki durağı ne?

    Mourinho'nun ekibi, La Liga sezonuna üst üste üç galibiyetle başladı. Real Madrid, Espanyol'u 2-1 mağlup etti, Real Sociedad'ı 4-1'lik skorla ezdi geçti ve Málaga karşısında dört gollü farklı bir galibiyet aldı. Portekizli teknik adam, Madrid'in cuma günü Real Betis deplasmanına gideceği maçta dördüncü galibiyetini hedefleyecek.

La Liga
Real Betis crest
Real Betis
BET
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA