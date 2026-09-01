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Real Madrid, kulüp efsanesinin Jose Mourinho'nun kas yığını kadrosunu hedef almasının ardından 'tarihin en kötü geçişi' nedeniyle sert şekilde eleştirildi
Lavelle başından sakatlandı
Madrid, yeni bir dönem inşa etmeye çalıştığı son yaz transfer döneminin en hareketli kulüplerinden biri oldu. İspanyol devi, Bernardo Silva, Marc Cucurella ve Yan Diomande gibi önemli isimleri Santiago Bernabeu'ya getirerek birçok ses getiren takviye yaptı.
Ancak eski Real Madrid oyuncusu Tote, yeni transferlerin kadrodaki göze çarpan temel bir kusuru gidermekte başarısız olduğuna inanıyor. Tote, teknik direktör Mourinho'nun yeniden kurduğu takımın, tüm kulvarlardaki yaklaşan sezonunu şüphesiz etkileyecek ciddi bir zayıflığa sahip olduğunu savunuyor.
- Getty Images Sport
Tarihin en kötü geçişi
Iker Casillas'ın Bajo los palos adlı podcast'ine konuk olarak katılan Tote, kulübün mevcut taktik yönelimine ilişkin sert değerlendirmelerinde geri adım atmadı. Efsanevi orta saha ikilisi Modric ile Kroos'un ayrılıklarının yönetim tarafından felaket şekilde ele alındığını savundu.
"Madrid, Modric ve Kroos'tan sonra yeteneği güçle değiştiremez," dedi Tote. "Bu, Madrid'in yaptığı bir hata ve tarihte yapılabilecek en kötü geçiş, son 40 yılda gördüğüm en tanınmaz Madrid bu.
"Real Madrid'de bulunmuş kötü bir oyuncu yoktur, bu imkânsız. Ama Avrupa'da oynamak ya da üstünlük kurmak için gerekli hiyerarşiye sahip değiller. Madrid'de düpedüz futbol eksik."
Mourinho'nun dramatik dönüşü soru işaretleri yaratıyor
Tote, oyuncu kadrosuna dair düşüncelerinin yanı sıra, Mourinho'nun on yıl aradan sonra Bernabeu kulübesine sansasyonel dönüşü konusunda da ciddi şüphelerini dile getirdi. Portekizli teknik adam, İspanya'nın başkentinde yeni bir kazanan takım kurmaya çalışırken yoğun bir medya baskısıyla karşı karşıya.
"Mourinho'nun eskiden, iyi ve kötü yanlarıyla, enerjisi vardı ama bugün hâlâ buna sahip olup olmadığını bilmiyorum" diyen Tote, sözlerini şöyle sürdürdü: "Birçok takımdan geliyor ve yaş herkesi yakalıyor ama kesin olan şu ki, 20 yıl önce sahip olduğu takım artık onda yok."
- Getty Images Sport
Madrid'in sıradaki durağı ne?
Mourinho'nun ekibi, La Liga sezonuna üst üste üç galibiyetle başladı. Real Madrid, Espanyol'u 2-1 mağlup etti, Real Sociedad'ı 4-1'lik skorla ezdi geçti ve Málaga karşısında dört gollü farklı bir galibiyet aldı. Portekizli teknik adam, Madrid'in cuma günü Real Betis deplasmanına gideceği maçta dördüncü galibiyetini hedefleyecek.
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