Madrid, yeni bir dönem inşa etmeye çalıştığı son yaz transfer döneminin en hareketli kulüplerinden biri oldu. İspanyol devi, Bernardo Silva, Marc Cucurella ve Yan Diomande gibi önemli isimleri Santiago Bernabeu'ya getirerek birçok ses getiren takviye yaptı.

Ancak eski Real Madrid oyuncusu Tote, yeni transferlerin kadrodaki göze çarpan temel bir kusuru gidermekte başarısız olduğuna inanıyor. Tote, teknik direktör Mourinho'nun yeniden kurduğu takımın, tüm kulvarlardaki yaklaşan sezonunu şüphesiz etkileyecek ciddi bir zayıflığa sahip olduğunu savunuyor.