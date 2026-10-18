Daha önce AS, Goal ve Relevo'da çalışan Bacon şöyle devam etti: "Real Madrid'de gördüklerine ikna olmamış etkili sesler var. Diomande'nin ilk 11 dışında kalması da, Arda Güler üzerinde yapılan ve uygun görmedikleri değişiklik de onların hoşuna gitmedi."

Şu vurguyu yaptı: "Karar almadaki bu özgürlüğün daha net bir köklü değişime dönüşmesini bekliyorlardı. Buna karşın, oyun tarzında ve bazı kararlarda geçen sezonla büyük bir benzerlik var."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Mourinho'nun dönüşüne eşlik eden heyecan, kulüp yöneticilerinin bir kesiminde yerini daha titiz ve sonuç talep eden bir bakışa bıraktı; bazı sert örneklerde ise bu bekleyiş keskin eleştiri oklarına dönüştü."