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Real Madrid kulislerinde dinmeyen öfke: Mourinho'yu gerçek bir tehlike bekliyor

Real Madrid - Sevilla
Real Madrid
Sevilla
La Liga
J. Mourinho
Y. Diomande
A. Guler
İspanya
Portekiz
Côte d’Ivoire
Türkiye

Beklentiler ile gerçek arasındaki fark!

Teknik direktör Jose Mourinho'nun Real Madrid'e dönüşüne eşlik eden koşulsuz destek atmosferi, soyunma odasında futbolcularının tam desteğini korumasına rağmen, kulübün idari koridorlarında yavaş yavaş bir bekle-gör ve ihtiyat haline dönüşmeye başladı.

Dördüncü sırada yer alan Real Madrid (18 puan), İspanya Ligi'nin dokuzuncu haftasında bu akşam beşinci sıradaki Sevilla (14 puan) karşısında zorlu bir maça hazırlanıyor. Mourinho'nun ekibi bu karşılaşmada bir taşla birkaç kuş vurmayı hedefliyor; bunların ilki Real Betis'in (19 puan) puan kaybını değerlendirerek üçüncülüğü kapmak ve El Clasico öncesinde takımın güvenini pekiştirmek.

  • Beklentilerle gerçek arasındaki uçurum: Mourinho şüphe altında

    İspanyol gazeteci Jorge Picón'un analizine göre, "Ekim ayı Mourinho için soğuk geçti". Picón, onun dönüşünün herkese Real Madrid'in (geçen sezona kıyasla) farklı bir görüntüye kavuşacağını hayal ettirdiğine dikkat çekti.

    Şöyle devam etti: "(Mourinho'ya) karar alma özgürlüğü verildi, transferler konusunda kendisi dinlendi ve takımı güçlendirmek için -onun görüşü doğrultusunda- para harcandı. Bu destek, bugün yavaş yavaş sönmeye başlayan beklentileri besledi."

    Ve şunu açıkladı: "Şüpheler soyunma odasından değil, üst yönetimden kaynaklanıyor; zira Mourinho hâlâ oyuncularının desteğine sahip."

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  • Etkili sesler bekliyor: keskin eleştiri okları

    Daha önce AS, Goal ve Relevo'da çalışan Bacon şöyle devam etti: "Real Madrid'de gördüklerine ikna olmamış etkili sesler var. Diomande'nin ilk 11 dışında kalması da, Arda Güler üzerinde yapılan ve uygun görmedikleri değişiklik de onların hoşuna gitmedi."

    Şu vurguyu yaptı: "Karar almadaki bu özgürlüğün daha net bir köklü değişime dönüşmesini bekliyorlardı. Buna karşın, oyun tarzında ve bazı kararlarda geçen sezonla büyük bir benzerlik var."

    Sözlerini şöyle tamamladı: "Mourinho'nun dönüşüne eşlik eden heyecan, kulüp yöneticilerinin bir kesiminde yerini daha titiz ve sonuç talep eden bir bakışa bıraktı; bazı sert örneklerde ise bu bekleyiş keskin eleştiri oklarına dönüştü."

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