Teknik direktör Jose Mourinho'nun Real Madrid'e dönüşüne eşlik eden koşulsuz destek atmosferi, soyunma odasında futbolcularının tam desteğini korumasına rağmen, kulübün idari koridorlarında yavaş yavaş bir bekle-gör ve ihtiyat haline dönüşmeye başladı.
Dördüncü sırada yer alan Real Madrid (18 puan), İspanya Ligi'nin dokuzuncu haftasında bu akşam beşinci sıradaki Sevilla (14 puan) karşısında zorlu bir maça hazırlanıyor. Mourinho'nun ekibi bu karşılaşmada bir taşla birkaç kuş vurmayı hedefliyor; bunların ilki Real Betis'in (19 puan) puan kaybını değerlendirerek üçüncülüğü kapmak ve El Clasico öncesinde takımın güvenini pekiştirmek.