Bu performans, dünya futbolunun en parlak potansiyellerinden biri olarak görülen bir oyuncu için formuna sevindirici bir dönüş anlamına geliyor. Mastantuono ilk olarak, henüz 16 yaşındayken River Plate A takımıyla ilk maçına çıkarak adını duyurmuştu.

Madrid, 2025 yazında onu kadrosuna katmak için Paris Saint-Germain'i geride bıraktı ve genç oyuncuyla altı yıllık sözleşme imzaladı. Aynı ay Arjantin milli takımını temsil eden en genç oyuncu da oldu.

Ancak kanat oyuncusu, İspanya'daki ilk sezonunda zorlandı ve Bernabeu'da etki yaratmakta güçlük çekti. Geçen sezon Madrid formasıyla 35 maçta sadece üç gol atan oyuncu, şimdi bu sayıya Fiorentina'da tüm kulvarlarda çıktığı yalnızca beş maçta ulaştı.