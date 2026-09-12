Getty Images Sport
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Real Madrid kiralığı Franco Mastantuono, Serie A’daki müthiş performansıyla Lionel Messi’ye ait tarihi rekoru kırdı
Mastantuono İtalya'da tarihe geçti
Mastantuono, Serie A'ya gelişini muhteşem bir şekilde duyurdu. Real Madrid'den kiralanan oyuncu, cuma günü Fiorentina adına hat-trick yaparak Venezia karşısında 4-2'lik galibiyeti getirdi.
Bunu yaparken, Avrupa'nın beş büyük liginde hat-trick yapan en genç Arjantinli olarak Messi'yi geride bıraktı. Mastantuono bu tarihi başarıya yalnızca 19 yıl 28 günlükken ulaştı. Unutulmaz üçlemesi, Fiorentina'ya yeni sezondaki ilk puanlarını getirdi. Bu kritik deplasman galibiyeti, İtalyan ekibini ayrıca lig tablosunda 15. sıraya yükseltti.
Bir Barcelona efsanesini geride bırakmak
Mastantuono, Barcelona formasıyla ilk hat-trick'ini yaptığında Messi'den tam 231 gün daha genç. Efsanevi hücum oyuncusu, o ünlü dönüm noktasına Mart 2007'de Real Madrid'e karşı ulaşmıştı.
Genç oyuncunun kahramanlığına, Akor Adams'ın 22. dakikada Venezia'yı öne geçirmesinin ardından umutsuzca ihtiyaç duyuldu. ABD'li orta saha oyuncusu Gianluca Busio, iyi bir hazırlık oyunuyla asisti yaparak ev sahibine erken üstünlüğü sağladı.
Mastantuono buna, yarım saat dolarken sadece 1 dakika 38 saniye içinde iki gol atarak müthiş bir yanıt verdi. Maçın bitimine altı dakika kala hat-trick'ini tamamlayan oyuncu, daha önce de Fiorentina tarihinde tek bir maçta birden fazla gol atan en genç futbolcu olmuştu.
Madrid’deki zorlukların ardından toparlanmak
Bu performans, dünya futbolunun en parlak potansiyellerinden biri olarak görülen bir oyuncu için formuna sevindirici bir dönüş anlamına geliyor. Mastantuono ilk olarak, henüz 16 yaşındayken River Plate A takımıyla ilk maçına çıkarak adını duyurmuştu.
Madrid, 2025 yazında onu kadrosuna katmak için Paris Saint-Germain'i geride bıraktı ve genç oyuncuyla altı yıllık sözleşme imzaladı. Aynı ay Arjantin milli takımını temsil eden en genç oyuncu da oldu.
Ancak kanat oyuncusu, İspanya'daki ilk sezonunda zorlandı ve Bernabeu'da etki yaratmakta güçlük çekti. Geçen sezon Madrid formasıyla 35 maçta sadece üç gol atan oyuncu, şimdi bu sayıya Fiorentina'da tüm kulvarlarda çıktığı yalnızca beş maçta ulaştı.
- Getty Images Sport
Dünya Kupası hayal kırıklığının ardından ileriye bakmak
Avrupa'daki zorlu ilk sezonu, sonunda Mastantuono'nun Arjantin'in Dünya Kupası kadrosunda yer bulamamasına mal oldu. Şimdi ise İtalya'daki sezonluk kiralık dönemi, özgüvenini yeniden inşa etmesi ve en iyi formunu yeniden yakalaması için mükemmel bir zemin sunuyor.
Mastantuono, Fiorentina Serie A sıralamasında yükselmeye çalışırken bu tarihi performansının üzerine koymayı umacak. Gol önündeki bu yıkıcı dokunuşunu sürdürmesi halinde, milli takım yapılanmasına zafer dolu bir dönüşün onu beklediği kesin.
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