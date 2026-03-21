De la Fuente, bu ikilinin kadroda yerlerini geri kazanmak için ne yapmaları gerektiği konusunda açık sözlü davrandı ve geçmişteki başarıların mevcut kadroda yer almayı garanti etmediğini vurguladı. Oyuncuların önceki sezonlarda sergiledikleri istikrarı tekrar gösterebilmeleri halinde kapının henüz kapanmadığını belirtti.

De la Fuente, Diario AS'ye verdiği demeçte, "Carvajal konusunda... herkes evde ne yapması gerektiğini biliyor ve biz de onun bizimle olabilmesi için daha da iyi olmasını umuyoruz; o çok önemli bir oyuncu" dedi. "Şu anki gibi çalışmaya devam etmeleri gerekiyor. Hem Dani Carvajal hem de Alvaro Morata çalışmaya devam etmeli ve futbolu bu şekilde anlıyorlar, bu yüzden bunu sahada gösterebilirler."

Teknik direktör, kadroya geri dönmek için gerekli olan standartları da vurgulayarak şunları ekledi: "Umarım Dani, Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiği formuna kavuşur… Oynamaları, normal seviyelerine dönmeleri gerekiyor, o zaman bizimle olacaklar."