Real Madrid kaptanının Mart ayı milli maç kadrosuna alınmaması üzerine İspanya milli takım teknik direktörü, Dani Carvajal’a kadroya nasıl geri dönebileceğini açıkladı
De la Fuente, tecrübeli yıldızlardan daha fazlasını istiyor
Carvajal'ın İspanya'nın Mart ayı milli maç kadrosuna alınmaması Madrid'de şok etkisi yarattı. Efsanevi statüsüne rağmen milli takım teknik direktörü, sağ bek oyuncusunun Kuzey Amerika'ya gitmeden önce en iyi fiziksel formuna ulaşması gerektiğini gerekçe göstererek kadroda yeni bir soluk tercih etti.
Bu karar, Euro 2024 şampiyonlarına olan sadakat ile maç formuna ulaşma gerekliliği arasında denge kurmaya çalışan Avrupa şampiyonlarının önceliklerindeki değişikliği yansıtıyor. Carvajal, Alvaro Morata ile birlikte, yazın yapılacak büyük turnuva öncesindeki son hazırlık döneminde kadro dışında kaldı.
Milli takıma dönüş yolu
De la Fuente, bu ikilinin kadroda yerlerini geri kazanmak için ne yapmaları gerektiği konusunda açık sözlü davrandı ve geçmişteki başarıların mevcut kadroda yer almayı garanti etmediğini vurguladı. Oyuncuların önceki sezonlarda sergiledikleri istikrarı tekrar gösterebilmeleri halinde kapının henüz kapanmadığını belirtti.
De la Fuente, Diario AS'ye verdiği demeçte, "Carvajal konusunda... herkes evde ne yapması gerektiğini biliyor ve biz de onun bizimle olabilmesi için daha da iyi olmasını umuyoruz; o çok önemli bir oyuncu" dedi. "Şu anki gibi çalışmaya devam etmeleri gerekiyor. Hem Dani Carvajal hem de Alvaro Morata çalışmaya devam etmeli ve futbolu bu şekilde anlıyorlar, bu yüzden bunu sahada gösterebilirler."
Teknik direktör, kadroya geri dönmek için gerekli olan standartları da vurgulayarak şunları ekledi: "Umarım Dani, Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiği formuna kavuşur… Oynamaları, normal seviyelerine dönmeleri gerekiyor, o zaman bizimle olacaklar."
Kaleci pozisyonunda beklenmedik bir takviye
Tecrübeli yıldızlar kadroda yer bulamazken, Barcelona’dan Joan Garcia sürpriz bir şekilde kadroya çağrıldı ve kaleci kadrosu dört oyuncuya çıktı. De la Fuente, bunun Unai Simon ve David Raya gibi köklü isimleri tedirgin edeceği yönündeki iddiaları reddetti ve Garcia’nın kadroya alınmasının uzun vadeli turnuva döngüsü için taktiksel bir hamle olduğunu vurguladı.
"Kurallar çiğnenmek için vardır," diye ekledi. "O harika bir kaleci, bunu yeni keşfetmedik; beş yıldır 21 yaş altı milli takımında oynuyor. Takıma olumlu bir dinamizm, güçlü bir iş ahlakı, takım çalışması ve diğerlerini motive etme yeteneği katabilir… Bugün onun bize katılmasının doğru zaman olduğunu düşündük. En iyi haber ise, seçebileceğimiz çok fazla oyuncumuz olması.
"Bunu anlamıyorum. Oyuncu seçmekte zorlanmamız harika bir haber. Bu konuda tartışma yok; bunu siz yaratıyorsunuz. Baskı yok ve ihtiyacımız olanı alıyoruz. Her zaman profesyonel ve dürüst olacağız. "De la Fuente için ne büyük bir sorun, Joan García'yı kadroya çağırmak zorunda kalmak" diyorlar... Bazılarının söylediği gibi, Joan García'nın sakatlığından memnun olacağıma kim inanabilir ki? Üç veya dört oyuncu transfer ettiğim için daha cesur davranmış değilim; onları transfer ettik çünkü yapılacak en uygun şey buydu."
Finalissima'daki hayal kırıklığı ve Dünya Kupası hazırlıkları
İspanya, artık iptal edilen Finalissima'da Arjantin'e karşı kendini sınamayı umuyordu; De la Fuente bu maçı yaz dönemi için hayati bir hazırlık olarak görüyordu. Nico Williams gibi kilit oyuncuların şu anda sakatlık nedeniyle kadroda yer almaması ve Fabian Ruiz ile Mikel Merino'nun fiziksel durumlarına dair şüphelerin sürmesi nedeniyle, Mart ayındaki bu son hazırlık maçları Avrupa şampiyonu için daha da büyük bir önem kazandı.
Dünya şampiyonu karşısında kaçırılan fırsatla ilgili olarak De la Fuente şunları söyledi: "Finalissima bir şampiyonluk maçıydı, ancak biz bunun ötesine bakıyorduk, Dünya Kupası'na hazırlanıyorduk. Oyunu oynamak ve kazanmak, böylece oyuncularla birlikte keyfini çıkarmak istediğimiz doğru. Kasım ayından beri bir araya gelmemiştik, bu dönem formumuzu yeniden kazanmak ve yeni oyuncuları görmek açısından bizim için çok önemliydi."
