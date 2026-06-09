Real Madrid, Julian Alvarez için kulüp rekoru niteliğindeki 150 milyon avroluk teklifin reddedildiğini doğruladı; Florentino Pérez’in ‘gizemli Galactico’ transfer hedefinin kimliği de ortaya çıktı

Giderek artan spekülasyonların ardından Real Madrid, bugün transfer faaliyetleriyle ilgili resmi bir açıklama yayınlayarak son derece sıra dışı bir adım attı. Kulüp, Alvarez için sunduğu 150 milyon avroluk devasa teklifin Atlético tarafından reddedildiğini doğruladı.

Kulübün resmi açıklaması şöyle: "Real Madrid C. F., bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısının ardından, Club Atlético de Madrid'e oyuncu Julián Álvarez'in federatif hakları için 150 milyon avroluk bir teklifte bulunduğunu duyurur. Teklifi inceleyip değerlendirdikten sonra, Club Atlético de Madrid, iki kulüp arasındaki iyi ilişkiler çerçevesinde yapılan bu teklif için teşekkürlerini sunmuş, ancak oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma bedelini gerekçe göstererek teklifi reddetmiştir."