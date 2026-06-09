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Real Madrid, Julian Alvarez için kulüp rekoru niteliğindeki 150 milyon avroluk teklifin reddedildiğini doğruladı; Florentino Pérez’in ‘gizemli Galactico’ transfer hedefinin kimliği de ortaya çıktı
Real Madrid'den yapılan açıklamada Alvarez için teklif yapıldığı doğrulandı
Giderek artan spekülasyonların ardından Real Madrid, bugün transfer faaliyetleriyle ilgili resmi bir açıklama yayınlayarak son derece sıra dışı bir adım attı. Kulüp, Alvarez için sunduğu 150 milyon avroluk devasa teklifin Atlético tarafından reddedildiğini doğruladı.
Kulübün resmi açıklaması şöyle: "Real Madrid C. F., bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısının ardından, Club Atlético de Madrid'e oyuncu Julián Álvarez'in federatif hakları için 150 milyon avroluk bir teklifte bulunduğunu duyurur. Teklifi inceleyip değerlendirdikten sonra, Club Atlético de Madrid, iki kulüp arasındaki iyi ilişkiler çerçevesinde yapılan bu teklif için teşekkürlerini sunmuş, ancak oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma bedelini gerekçe göstererek teklifi reddetmiştir."
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Perez, Galactico vaadini yerine getiriyor
Bu cesur hamle, Perez'in rakibi Enrique Riquelme'yi mağlup ederek Pazar günü kulüp başkanlığına yeniden seçilmesinin hemen ardından geldi. Seçim kampanyası sırasında 79 yaşındaki Perez, tek bir önemli transfer hedefi için büyük bir harcama yapacağına söz vermişti.
Bu açıklamadan önce Perez, İspanyol televizyon programı Horizonte'ye şunları söylemişti: "Salı günü civarında, büyük bir Şampiyonlar Ligi kulübüne harika bir oyuncu için teklifte bulunacağım. Bu, Real Madrid'in tarihindeki en yüksek transfer ücreti olacak. En az 150 milyon euro civarında önemli bir teklifte bulunacağız. Bu oyuncu, hücuma yön verebilecek bir orta saha oyuncusu olmalı. Haaland değil. Oyuncu Premier Lig'den değil. İlk olarak kulüple görüşeceğiz. Bu transfer, heyecan yaratmak için yapılacak bir transfer çünkü asıl amaç da bu: heyecan yaratmak."
Rakip kulüplerin ilgisi ve sözleşme fesih maddesi ile ilgili sorunlar
Ana hedeflerini belirlemiş olsalar da, Los Blancos önemli engellerle karşı karşıya. Başlangıçta Arjantinli forvetin Atlético sözleşmesinde 500 milyon avroluk (431 milyon sterlin/577 milyon dolar) bir serbest kalma maddesi olduğu düşünülüyordu. Ancak haberlere göre, sözleşmesinde belirli Şampiyonlar Ligi takımlarına yönelik hükümler yer alıyor ve bu da bu takımların onu 150 milyon avroya yakın bir bedelle kadrolarına katmalarına olanak tanıyabilir.
Bu golcü oyuncuyu takip eden tek Avrupa devi Real Madrid değil; Barcelona'nın da geçen hafta 100 milyon avroluk bir teklifinin reddedildiği bildirildi. Bu arada, Santiago Bernabeu ekibi, A takım antrenörü Alvaro Arbeloa'nın ayrıldığını da doğruladı. Kulüp, menajere teşekkürlerini ifade eden ayrı bir açıklama yayınladı; bu da Jose Mourinho'nun sansasyonel bir dönüşünün önünü açıyor.
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Real Madrid için bundan sonra ne olacak?
Real Madrid şimdi ya daha yüksek bir teklifle geri dönmeyi ya da Atletico'yu satışa zorlamak için sözleşmedeki serbest kalma maddesini devreye sokmayı seçmek zorunda. Mourinho'nun teknik direktörlük görevini devralmaya hazır olduğu göz önüne alındığında, kulüp kadro yapısını yeniden şekillendirmeyi bir an önce tamamlamak isteyecektir. Perez, Bernabeu'ya yeni bir süperstar getirme konusunda kararlılığını sürdürdüğü için, taraftarlar çok yakında yeni bir dev teklif bekleyebilir.