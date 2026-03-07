Getty Images Sport
Real Madrid, Jude Bellingham ve Kylian Mbappe'nin sakatlığı nedeniyle Man City maçı öncesinde Alvaro Carreras'ın yeni sakatlığıyla karşı karşıya kaldı
Carreras Çarşamba günü zamanla yarışacak
Tıp departmanında hafif bir iyimserlik olsa da, AS'ninhaberine göre, oyuncunun yaklaşan Avrupa maçında oynayabileceği kesin değil. Defans oyuncusu Cumartesi günü çim sahada antrenman yapmak yerine spor salonunda çalıştı ve yoğun fizyoterapi gördü. Manchester City ile oynanacak maç yaklaşırken, oyuncunun fiziksel durumu her gün değerlendirilecek. 16 turu ilk maçı önümüzdeki Çarşamba günü oynanacak ve İspanyol oyuncuya fiziksel durumunu kanıtlamak için çok az zaman kaldı.
Bellingham ve Mbappe ilk maçta forma giyemeyecek
Kulübün yıldız oyuncularının durumu daha net ancak sinir bozucu, çünkü Jude Bellingham ve Kylian Mbappe ilk maçta kesin olarak forma giyemeyecek. Bellingham Şubat ayında geçirdiği ciddi kas yırtığından kurtulmaya devam ederken, Mbappe'nin sol dizinde iyileşme belirtileri görülüyor. Her iki süperstar da artık Etihad Stadyumu'ndaki rövanş maçına odaklanmış durumda ve kulüp, bu iki oyuncunun turu belirleyecek maçta forma giyebileceğini umuyor.
Camavinga umut ışığı oluyor
Eduardo Camavinga, uzun süren diş enfeksiyonunun ardından tam antrenmanlara dönerek Arbeloa'ya nadir bir destek sağladı. Bazı rahatsızlıklarına rağmen, Fransız oyuncunun kadroda yer alması bekleniyor. Bu, Getafe maçında kadro dışı bırakıldığı ve Cuma günü Madrid'in Celta Vigo'yu 2-1 yendiği maçta tribünde kaldığı çalkantılı bir dönemin ardından memnuniyet verici bir gelişme. Vigo'ya seyahat etmesine rağmen, birçok kişi Arbeloa'nın "Gelmek isteyenler için çok mutluyum" şeklindeki keskin yorumunun doğrudan orta saha oyuncusunun son durumuna yönelik olduğunu düşünüyor.
Devamsızların sayısı giderek artıyor
Real Madrid'in kadrosu giderek zayıflıyor ve şu anda sadece 17 birinci takım oyuncusu mevcut. Uzun süredir sakat olan Eder Militao ve David Alaba hala sahalardan uzak, Rodrygo ise ACL ameliyatına hazırlanıyor. Arbeloa şimdi birkaç önemli oyuncunun yokluğunda ilk maçı atlatmanın bir yolunu bulmak zorunda.
