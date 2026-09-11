Getty Images Sport
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Real Madrid, Jude Bellingham'a 2031'e kadar sürecek dev bir yeni sözleşme uzatması teklif etmeye hazırlanıyor
Real Madrid, Bellingham ile sözleşme görüşmelerine başladı
Real Madrid, Bellingham için yeni sözleşme görüşmelerine başladı. Kulüp, 2029'a kadar devam eden mevcut sözleşmesinin sona ermesini bekleyip harekete geçme niyetinde değil. Matteo Moretto'nun haberine göre İspanyol devi, orta saha oyuncusunu Vinicius Jr ve Kylian Mbappe ile tamamen aynı maaş seviyesine çıkarmayı planlıyor. Planlanan sözleşme yenilemesi, Brezilyalının son uzatmasıyla aynı seviyede olacak ve oyuncuyu sezon başına 48 milyon euro kazanan bir konuma getirecek. Kulüp, en önemli genç oyuncularının, diğerleri en üst maaş kategorisinden ücret alırken güncelliğini yitirmiş maaşlar kazanmasını istemiyor.
- Getty Images Sport
Bellingham yeniden en iyi formuna kavuştu
Bellingham, Jose Mourinho yönetiminde mevcut sezona çok etkileyici bir başlangıç yaptı; La Liga'da dört maçta iki gol attı ve üç asist yaptı. Bu güçlü form grafiği, tüm kulvarlarda 40 maçta sekiz gol ve beş asiste düştüğü zorlu bir önceki sezonun ardından sevindirici bir yükselişe işaret ediyor. İngiltere milli oyuncusu, şimdi Carlo Ancelotti yönetimindeki ilk yılında yakaladığı göz kamaştırıcı rakamları yeniden ortaya koyuyor; o sezon 58 maçta 15 gol attı ve 15 asist yaptı, böylece Madrid yönetimine uzun vadeli projelerinde hâlâ merkezi bir rol oynadığı konusunda güven veriyor.
Premier League ilgisine rağmen
Bellingham'ın temsilcileri, Premier League'den artan ilginin etkisiyle ve 2027'de gelebilecek girişimlere karşı önlem alma isteği doğrultusunda, detayları netleştirmek için kulüple şimdiden görüşmeler yürütüyor.
Bu adım, orta sahanın takımdan ayrılmak istediğine işaret etmekten çok uzak; aksine Real Madrid'in onun iyi formunu ödüllendirme ve geleceğini güvence altına alma kararlılığını yansıtıyor.
İspanyol devi, onu Kylian Mbappe ile birlikte sezon başına 48 milyon € kazanacağı en yüksek maaş kategorisine yükseltmeye hazır. Moretto, süren görüşmelere dair cesaret verici bir güncelleme paylaşarak, "Yakında anlaşmaya varılacağı konusunda iyimserlik var" dedi.
- Getty Images Sport
Orta saha oyuncusu için sırada ne var?
Görüşmeler sorunsuz şekilde ilerlerken, Real Madrid uzatmayı kısa süre içinde sonuçlandıracağından emin. Bellingham artık tüm odağını Mourinho yönetiminde saha içi konulara verecek ve takımını yurt içi ve kıtasal kupalara taşımakta kararlı olacak. Taahhüdünü 2031'e kadar güvence altına almak, İngiliz futboluna dönüş yapacağına dair erken çıkan tüm söylentileri fiilen sona erdirecek.
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