Bellingham, Jose Mourinho yönetiminde mevcut sezona çok etkileyici bir başlangıç yaptı; La Liga'da dört maçta iki gol attı ve üç asist yaptı. Bu güçlü form grafiği, tüm kulvarlarda 40 maçta sekiz gol ve beş asiste düştüğü zorlu bir önceki sezonun ardından sevindirici bir yükselişe işaret ediyor. İngiltere milli oyuncusu, şimdi Carlo Ancelotti yönetimindeki ilk yılında yakaladığı göz kamaştırıcı rakamları yeniden ortaya koyuyor; o sezon 58 maçta 15 gol attı ve 15 asist yaptı, böylece Madrid yönetimine uzun vadeli projelerinde hâlâ merkezi bir rol oynadığı konusunda güven veriyor.