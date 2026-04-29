Real Madrid, Jose Mourinho'yu yeniden göreve getirirse delilik olur! Bernabeu'ya olası dönüşü, Florentino Perez'in çaresizliğinin en açık kanıtıdır

İlk El Clásico'su tam bir rezaletle sonuçlandı, ancak Mourinho daha sonra dünya futbolunun en politik ve en ateşli derbilerinden birini çevreleyen gerginliği bir şekilde tırmandırarak Guardiola'yı sinirlendirmeyi başardı; üstelik bu durum İspanya milli takımında bölünmelere yol açacak kadar ileri gitti.

Bu düşmanca atmosfer, Mourinho'nun alaycı oyun tarzına tam olarak uyuyordu ve o, 2011 Copa del Rey finalinde futbol tarihinin tartışmasız en iyi takımını yenerek Madrid'in acı verici üç yıllık kupa hasretine son verdi, ardından ertesi yıl Katalanların La Liga şampiyonluğundaki üç yıllık saltanatını sona erdirdi.

Ancak 2013 yazında Mourinho takımdan ayrıldı ve kimse onun gidişine özellikle üzülmedi. Perez hariç. Giderek çalkantılı hale gelen görev süresi boyunca Mourinho, oyunculardan basına kadar kulüple bağlantılı hemen hemen herkesle ters düşmüştü, ancak Perez 2015, 2016, 2018 ve 2023 yıllarında Portekizli teknik adamı yeniden teknik direktör olarak atamayı düşündü ve The Athletic'e göre şu anda bunu tekrar ciddi olarak değerlendiriyor.

Peki, Mourinho'nun Real'e dönmesi doğru mu? Yoksa bu, gerçekleşmesi an meselesi olan bir felaket mi?