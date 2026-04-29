Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
Jose Mourinho Real Madrid GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Çeviri:

Real Madrid, Jose Mourinho'yu yeniden göreve getirirse delilik olur! Bernabeu'ya olası dönüşü, Florentino Perez'in çaresizliğinin en açık kanıtıdır

Opinion
Real Madrid
J. Mourinho
La Liga
FEATURES
Espanyol - Real Madrid

Real Madrid başı dertte. Ve Real Madrid başı dertte olduğunda, Florentino Pérez her zaman çevresindekilere şu soruyu sorar: "José Mourinho'yu geri getirmek için bir neden var mı?" Neden mi? Çünkü Mourinho'yu işe almak daha önce bir kez işe yaramıştı. Sayılır. 2010 yılında Madrid, Barcelona tarafından dayanılmaz bir duruma düşürülmüştü. En nefret ettikleri rakiplerine sadece yenilmiyorlardı, onlar tarafından rezil ediliyorlardı. Bu yüzden Perez, Inter ile Avrupa Kupası'nı kazanma yolunda Pep Guardiola'nın pas ustalarını her anlamda alt eden, kendini "Özel Adam" ilan eden Mourinho'ya başvurdu.

İlk El Clásico'su tam bir rezaletle sonuçlandı, ancak Mourinho daha sonra dünya futbolunun en politik ve en ateşli derbilerinden birini çevreleyen gerginliği bir şekilde tırmandırarak Guardiola'yı sinirlendirmeyi başardı; üstelik bu durum İspanya milli takımında bölünmelere yol açacak kadar ileri gitti.

Bu düşmanca atmosfer, Mourinho'nun alaycı oyun tarzına tam olarak uyuyordu ve o, 2011 Copa del Rey finalinde futbol tarihinin tartışmasız en iyi takımını yenerek Madrid'in acı verici üç yıllık kupa hasretine son verdi, ardından ertesi yıl Katalanların La Liga şampiyonluğundaki üç yıllık saltanatını sona erdirdi.

Ancak 2013 yazında Mourinho takımdan ayrıldı ve kimse onun gidişine özellikle üzülmedi. Perez hariç. Giderek çalkantılı hale gelen görev süresi boyunca Mourinho, oyunculardan basına kadar kulüple bağlantılı hemen hemen herkesle ters düşmüştü, ancak Perez 2015, 2016, 2018 ve 2023 yıllarında Portekizli teknik adamı yeniden teknik direktör olarak atamayı düşündü ve The Athletic'e göre şu anda bunu tekrar ciddi olarak değerlendiriyor.

Peki, Mourinho'nun Real'e dönmesi doğru mu? Yoksa bu, gerçekleşmesi an meselesi olan bir felaket mi?

  • Jose Mourinho Benfica 2025-26Getty

    Gerileme on yılı

    Perez, bugünkü durum ile 2010 yılı arasında paralellikler olduğunu açıkça hissediyor – ve adil olmak gerekirse, birkaç tane de var. Madrid, Bernabeu’da kesinlikle kabul edilemez bir durum olan ikinci sezonunu da büyük bir kupa kazanamadan tamamlamaya hazırlanıyor ve küçük, sol ayaklı bir forvetin liderliğindeki muhteşem bir Barcelona takımının gölgesinde kalmış durumda.

    Ancak Mourinho artık her dokunduğunu altına çeviren adam değil. Hâlâ tartışmalara konu olmaya devam ediyor, ancak artık kupa kazanamıyor. 11 yıldır lig şampiyonluğu kazanamadı ve son kazandığı kupa, 2022 Conference League'di; bu da iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan teknik adamın şu anki seviyesini oldukça iyi gösteriyor.

  • FBL-EUR-C1-SCHALKE-REAL MADRIDAFP

    Madrid'i nasıl yönetilir

    Perez şüphesiz Mourinho'nun tam da Madrid'in ihtiyaç duyduğu türden bir teknik direktör olduğunu savunacaktır; süperstarlarla dolu bir kadronun saygısını kazanabilecek karizmatik bir kişilik ve eski moda futbol felsefesi hakkındaki tüm şüphelerine rağmen, Kylian Mbappé ve arkadaşlarının saha kenarında güçlü bir lidere açıkça ihtiyacı var. Sergio Ramos'un bir zamanlar dediği gibi, "Real'de soyunma odasını yönetmek, teknik direktörün taktik bilgisinden daha önemlidir."

    Ancak Mourinho, Madrid'in son iki Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Carlo Ancelotti ve Zinedine Zidane gibi değil. O çok daha agresif ve çatışmacı bir karakter ve durmak bilmeyen yoğunluğu, Bernabeu'daki ilk döneminin erken sona ermesine neden oldu.

  • FBL-FRA-FIFA-CONGRESSAFP

    Çekişmeli boşanma

    Mourinho sık sık – kimse sormadan – Madrid tarihinin kendi isteğiyle ayrılan az sayıdaki teknik direktöründen biri olduğunu iddia etmeyi sever ve bu hikâye her zaman Perez tarafından desteklenmiştir.

    "Kimse kovulmadı, bu karşılıklı bir anlaşma," diye ısrar etmişti Perez 2013 yılında. "İlişkimizi sonlandırmaya karar verdik." Ancak bu, pek de dostane bir ayrılık değildi. 2016'ya kadar sözleşme uzatımını imzaladıktan bir yıldan az bir süre sonra, Mourinho'nun konumu savunulamaz hale gelmişti.

    Ocak 2013'te Perez, kulüp efsaneleri Iker Casillas ve Ramos'un da aralarında bulunduğu bir dizi kıdemli oyuncunun, Mourinho kovulmazsa kulüpten ayrılmakla tehdit ettikleri yönündeki MARCA haberini yalanlamak için bir basın toplantısı düzenleyerek eşi görülmemiş bir adım attı. Ancak, dört ay sonra ayrılığı kesinleşmeden çok önce, teknik direktörün soyunma odasındaki otoritesini yitirdiği açıktı.

  • FBL-EUR-C1-REALMADRIDAFP

    Soyunma odasını kaybetmek

    Temelde, Mourinho’nun Porto, Chelsea ve Inter’de büyük başarılar elde etmesini sağlayan yöntemler, Madrid’de onun sonunu hazırladı. Sevdiği “kuşatma zihniyeti” ancak bir süre işe yaradı. Mourinho’nun kulüp çevresinde yarattığı bu sürekli güvensizlik ve saygısızlık ortamı, sonunda – ve muhtemelen kaçınılmaz olarak – takımın içine de sızdı ve oyuncuların teknik direktöre sırt çevirmesine yol açtı.

    Casillas, 2012-13 sezonunda yedek kulübesine gönderilme konusunda sessiz kaldı, ancak Pepe, kalecinin vatandaşı tarafından gördüğü muameleye duyduğu memnuniyetsizliği kamuoyuna açıkladı. Mourinho'nun yanıtı, Pepe'nin takımdaki yerini genç Raphael Varane'nin almasına kızdığına dair imalarda bulunmak oldu.

    Bu arada Ramos'un, Mourinho'nun futbol becerileriyle ilgili kulislerde alay ettiği, ancak eski İtalyan orta saha oyuncusu Ancelotti'nin Haziran 2013'te görevi devralması üzerine onun hakkında çok keskin bir yorumda bulunduğu bildirildi: "Onun üst düzey bir oyuncu olduğu belli."


  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-REAL MADRIDAFP

    Tarihi yeniden yazmak mı?

    Mourinho ve Perez'in, Portekizli teknik adamın Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki sonraki başarılarının temellerini attığı yönündeki iddiasına itiraz eden de Ramos'tu. Mourinho'ya göre, Perez 2013 yılında ona Madrid'de kalması için yalvarmış bile. "Şimdi gitme," demişti Blancos başkanı. "Zor kısmı hallettin, güzel kısmı ise daha önümüzde."

    Ancak Ramos, Madrid'in 2014 ile 2018 yılları arasında kazandığı dört Şampiyonlar Ligi zaferi için Mourinho'ya hiçbir övgüde bulunmayı reddetti. "Bununla hiçbir ilgisi olduğunu sanmıyorum," dedi savunma oyuncusu. "Aksine, aslında..."

    Mourinho'nun aslında Madrid'i geride tuttuğu yönündeki imalar muhtemelen abartılıydı, ancak takımın Ancelotti gibi sakinleştirici ve birleştirici bir gücün gelişinden büyük fayda sağladığı açıktır.

    Ayrıca, eski Bayer Leverkusen teknik direktörü altında uzun vadeli bir proje olması planlanan sürecin henüz altı ayı dolmadan Xabi Alonso'nun acımasızca yerini çaylak teknik direktör Alvaro Arbeloa'ya bırakmasıyla geçen çalkantılı bir sezonun ardından, Mourinho'nun dönüşünün nasıl bir istikrar getireceği de belirsiz.


  • Real Madrid CF v CA Osasuna - La LigaGetty Images Sport

    Artık yolumuza devam etme zamanı

    Mbappé, Mourinho'yu Madrid'in yeni teknik direktörü olarak tanıtan bir Instagram paylaşımını beğenmiş olabilir, ancak Vinícius Jr.'ın, bu sezonun başlarında Lizbon'da maruz kaldığı ve Madrid'in Mourinho'nun Benfica'sıyla oynadığı Şampiyonlar Ligi play-off maçında oyunun durdurulmasına neden olan utanç verici tacizi kışkırttığı yönünde onu fiilen suçlayan bir adamdan antrenörlük alacağı fikrine pek de sıcak bakmadığı tahmin ediliyor.

    Ayrıca, Portekizli teknik adamın olası dönüşünün yönetim kurulunun tamamının desteğini almadığı da bildirildi; ancak bu, bunun gerçekleşmeyeceği anlamına gelmez. Bernabeu'da hâlâ son sözü Perez söylüyor ve oyuncuların bir taktikçiden ziyade bir takım liderine ihtiyaç duyduklarına dair uzun süredir devam eden inancı, Jose Angel Sanchez'in Alonso deneyiminin başarısız olmasıyla daha da güçlenmiş olacaktır.

    Ancak, Mourinho'nun hala istek listesinin en başında olması, Perez'in çaresizliğinin ve endişe verici fikir eksikliğinin en açık kanıtıdır. Salı günü Parc des Princes'te Paris Saint-Germain ile Bayern Münih arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında heyecan verici bir şekilde gösterildiği gibi, futbol Mourinho'nun geride bıraktığı bir döneme geçmiştir.

    Görünüşe göre Perez ise ilerlememiştir, bu da Madrid'in bu sefer gerçekten büyük bir belada olduğu anlamına gelir; çünkü 2015'te Mourinho'yu yeniden işe almak korkunç bir karar olsaydı, şimdi bu karar daha da kötü olacaktır.


La Liga
Espanyol crest
Espanyol
ESP
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA